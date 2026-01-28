8000円以下!?あの＜ユニクロ大ベストセラーダウン＞色限定で5000円もお買い得に「オンラインで見るより濃い色」「一番寒い時期にこれを購入出来て嬉しい！」
今や私たちのワードローブに欠かせない存在となったユニクロ。その豊富なラインナップから、話題の新商品や見逃せないお値下げ品をご紹介！※商品価格は1月28日現在
* * * * * * *
機能性ダウンが人気に
今回、ご紹介したいのはズバリ「シームレスダウンパーカ」です。
毎シーズン、多様なダウンジャケット類が販売されるユニクロ。なかでも人気のシームレスタイプの中でも機能性とそのデザインから注目される一着がコレなんです。
さっそく「シームレスダウンパーカ」について、ユニクロのホームページの商品紹介を見てみます。すると…
＜フィルパワー700＋*の厳選された高品質ダウンを使用した防風、耐久撥水の高機能ダウン。縫い目がないので暖かさをキープできる。*IDFB法による測定値＞
＜「NANODESIGN(TM)」技術によって従来よりもやわらかく、また高機能撥水も備わった素材を使用＞
＜首まわりはクッション襟を採用＞
＜外ポケットの内側と袋布はフリースで細部まで暖かい＞
＜ フロントは止水ファスナーを使用しているので雨水が入りにくい＞
などといった紹介が。
高い機能性をしっかりと確保しながら、ユニクロらしいデザイン性を取り入れたダウンジャケットということで、これは人気が出るのも当然かも。
レビューに集まった声
続いてユニクロ公式オンラインストアに寄せられた口コミを調べてみます。
すると…。
写真：ユニクロ公式インスタグラムより
「軽さ、暖かさ、価格(1万前後)、機能と揃っていて、十分！」
「オンラインで見るよりグレーが濃い目で汚れもわからないと思います」
「グレーのＬサイズ買いました。とても暖かいし、可愛いし、お気に入りです」
「値下げされてるタイミングでラッキー！と思って買いました」
などなど。こちらもまさに絶賛の嵐。
現在値下げ中
とにかく購入した方から、その機能もデザインも賞賛の声多数。
そのユニクロの「シームレスダウンパーカ」は今現在12900円まで値下げされて販売中です。
ですが！ 中でもグレーとワインの2色だけ、さらに7990円まで値下げされて販売されているのです（ブラウンは既に売り切れ）。つまり色の選択の範囲が減る分、お値段としては、さらに5000円も安く買えることに。
高機能かつ流行デザインのジャケットがグッと手に取りやすい状況になったということで、これは絶対に見逃せない…。
サイズはXSから3XLまでの7種が展開していましたが、XS・XXL・3XLサイズは、オンラインストアのみでの取り扱い、さらにセール中ということで、サイズによっては品切れが出てきていますのでご注意を。
この冬、しっかり活躍してくれそうなユニクロのシームレスダウンパーカ。ぜひワードローブに取り入れてみてくださいね。
＜出典・写真＞
・ユニクロ公式オンラインストアおよび公式インスタグラムより