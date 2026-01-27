今季第14週の週間MVPにレイカーズのドンチッチ、ラプターズのクイックリーが選出

　1月27日（現地時間26日、日付は以下同）。NBAは、2025－26レギュラーシーズン第14週のプレーヤーズ・オブ・ザ・ウィーク（週間最優秀選手）を発表した。　


　20日から26日までの期間で週間MVPに選ばれたのは、ウェスタン・カンファレンスからロサンゼルス・レイカーズのルカ・ドンチッチ（通算16度目）、イースタン・カンファレンスではトロント・ラプターズのイマニュエル・クイックリー（初選出）となった。




　昨年12月1日以来、今シーズン2度目の選出となったドンチッチは、期間中に2勝1敗を記録したレイカーズで平均34.3得点10.7リバウンド9.7アシスト2.0スティールをマーク。


　一方のクイックリーは、キャリア6年目で初の週間MVP。4戦全勝で終えた前週に、平均25.3得点6.8リバウンド6.8アシスト2.0スティールと大活躍。フィールドゴール成功率61.1パーセント、3ポイントシュート成功率61.5パーセント、フリースロー成功率95.0パーセントと、ショット全般も絶好調だった。


　26日終了時点で、ドンチッチ率いるレイカーズはウェスト5位の27勝17敗、クイックリーが所属するラプターズはイースト3位の29勝19敗としている。第14週の週間MVP候補に挙がった選手たちは下記のとおり（以降チーム名は略称）。


◆■2025－26シーズン第14週の週間MVP候補に挙がった選手たち

・ウェスタン・カンファレンス

サディーク・ベイ（ペリカンズ）

ケビン・デュラント（ロケッツ）

シェイ・ギルジャス・アレクサンダー（サンダー）

ジェームズ・ハーデン（クリッパーズ）

ナジ・マーシャル（マーベリックス）


・イースタン・カンファレンス

バム・アデバヨ（ヒート）

ノーマン・パウエル（ヒート）

ジェイレン・デューレン（ピストンズ）

ジェイレン・ジョンソン（ホークス）

ドノバン・ミッチェル（キャバリアーズ）

コービー・ホワイト（ブルズ）



