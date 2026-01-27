今季第14週の週間MVPにレイカーズのドンチッチ、ラプターズのクイックリーが選出

1月27日（現地時間26日、日付は以下同）。NBAは、2025－26レギュラーシーズン第14週のプレーヤーズ・オブ・ザ・ウィーク（週間最優秀選手）を発表した。

20日から26日までの期間で週間MVPに選ばれたのは、ウェスタン・カンファレンスからロサンゼルス・レイカーズのルカ・ドンチッチ（通算16度目）、イースタン・カンファレンスではトロント・ラプターズのイマニュエル・クイックリー（初選出）となった。



NBA Players of the Week for Week 14.

West: Luka Dončić (@Lakers)

East: Immanuel Quickley (@Raptors) pic.twitter.com/j6tTV1U5ln

- NBA (@NBA) January 26, 2026

昨年12月1日以来、今シーズン2度目の選出となったドンチッチは、期間中に2勝1敗を記録したレイカーズで平均34.3得点10.7リバウンド9.7アシスト2.0スティールをマーク。

一方のクイックリーは、キャリア6年目で初の週間MVP。4戦全勝で終えた前週に、平均25.3得点6.8リバウンド6.8アシスト2.0スティールと大活躍。フィールドゴール成功率61.1パーセント、3ポイントシュート成功率61.5パーセント、フリースロー成功率95.0パーセントと、ショット全般も絶好調だった。

26日終了時点で、ドンチッチ率いるレイカーズはウェスト5位の27勝17敗、クイックリーが所属するラプターズはイースト3位の29勝19敗としている。第14週の週間MVP候補に挙がった選手たちは下記のとおり（以降チーム名は略称）。

◆■2025－26シーズン第14週の週間MVP候補に挙がった選手たち

・ウェスタン・カンファレンス



サディーク・ベイ（ペリカンズ）



ケビン・デュラント（ロケッツ）



シェイ・ギルジャス・アレクサンダー（サンダー）



ジェームズ・ハーデン（クリッパーズ）



ナジ・マーシャル（マーベリックス）

・イースタン・カンファレンス



バム・アデバヨ（ヒート）



ノーマン・パウエル（ヒート）



ジェイレン・デューレン（ピストンズ）



ジェイレン・ジョンソン（ホークス）



ドノバン・ミッチェル（キャバリアーズ）



コービー・ホワイト（ブルズ）

