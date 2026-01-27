一緒に暮らしてみようかしら？

部屋が静まり返っていてなんだかさみしい…。そんな得体のしれない寂しさを抱えている人に朗報？かも。

任天堂『スーパーマリオブラザーズ ワンダー』に登場する「おしゃべりフラワー」。ゲームの世界でしゃべりまくるこのフラワーが、現実の世界にやってきてくれますよ。

勝手にしゃべる。ボタンを押しても喋ってくれる

このおしゃべりフラワー、なにをしてくれるのか？というと、勝手に喋ります。喋る頻度は1時間に2回くらい。

また、部屋の気温を感じて寒さ・暑さを伝えたり、設定した起床時間に「おっはよー！」と起こしてくれたり、就寝時刻におやすみの声をかけてくれたりと、僕らの生活にそっと寄り添ってくれますよ。優しい子ですねー。

ちなみに、1時間ごとに時刻も教えてくれますが、たまに間違えるポンコツです（訂正もするので、間違いがわかるタイプのポンコツです）。

もっと喋ってほしい！というときは、おしゃべりボタンを押すと喋ってくれますよ。たくさん押すと特別なメッセージを聞けることもあるとのこと。

3月12日発売。部屋の寂しさを紛らわしてくれるかも？

このちょっとエモそうな同居人「おしゃべりフラワー」は2026年3月12日発売、価格は4,500円。ちなみに動力は単3電池2本となっています。

会話ができるんじゃなくて、自由気ままフリーダムに喋ったり、こちらからのアクションにもおしゃべりで応えてくれたり、一緒の空間に住んでいる感が「癒やし」となりそうな気がしますねー。

そうか、こいつ、ペットみたいなポジションなのか。

