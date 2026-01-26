関西の人気バラエティ番組『探偵! ナイトスクープ』（ABCテレビ）の1月23日放送回が物議を醸している。

「広島県在住の12歳・小学6年生の男の子から依頼が寄せられ、霜降り明星のせいやさんが探偵を務めました。6人兄妹の長男である依頼者は、両親に代わって幼い弟・妹の食事の世話や洗濯などの家事を行っており、友達と遊ぶ時間もあまりないので、せいやさんに“長男を代わってほしい”というものでした。この日だけ“次男”となった長男は最後に“楽できた”と語っていたのが印象的です」（スポーツ紙記者）

家庭は母親が事業をおこなっており、父親もそれを手伝っている。両親がそろって仕事に出る日は、長男が家を切り盛りしており、これが“ヤングケアラー”なのではないかと炎上してしまったのだ。

「TVerの配信が公開停止となり、番組のウェブサイトでは『当該放送をめぐり、取材対象者やご家族に対して、SNS等で強い批判や誹謗中傷が広がっている状況を重く受け止めています。取材対象者やご家族への誹謗中傷、詮索や接触は厳にお止めいただくようお願い申し上げます』、『ヤングケアラーは重要な社会的課題として強く認識しております。一方、家族の事情や日常のあり方は多様であると考えています』と異例の注意喚起と説明を行いました」（同前）

制作にあたり、番組は「取材趣旨の説明と同意確認をおこない、関係者の尊厳・プライバシーに配慮して編集・放送」としているものの、X上では番組への批判が少なくない。

《企画段階、撮影中、編集で気づかない時点でスタッフの危機管理の低さがわかります》

《飛び火して、ナイトスクープ自体が、休止とか打ち切りにならないといいけど…どこまでが演出でどこまでがリアルだったのか…ほぼほぼドキュメンタリーな気はするけど…》

こうした声が寄せられる理由を放送作家が指摘する。

「番組では“ちょっと変わった大家族”風の演出で取り上げられており、長男への過度な負担を問題視する視点はそれほどありませんでした。VTRの最後には、母親が長男に米研ぎ（または炊飯）を指示する声が収められていました。せいやさんだけではなく、専門家などを交えて改善点を模索するような要素があれば、反応は変わったかもしれません」

『探偵！ナイトスクープ』は1988年にスタート。初代局長は2023年に亡くなった上岡龍太郎さんが務め、“社会派バラエティ”として人気を博したが、近年は企画の“マンネリ化”も指摘されている。

「特に子どもや家族に関するネタは“ほっこり”とする要素がある反面、どれも似たりよったりといった印象を視聴者に与えていました。今回の家族ネタはインパクトのあるものでしたが、その分、背景にある問題に気づきにくかったのかもしれません。今後、“家族もの”を扱う際は慎重にならざるをえないでしょう。しかし、そうなると番組の面白さが失われ、ネタも予定調和なものが増えてしまうかもしれません」

番組に対して厳しい声が上がる一方、《今回の件で番組が休止とか見れない状況になる事だけはあってほしくない》といった心配も多く寄せられている。今回ははからずも“ヤングケアラー”問題に光を当てたとも言え、これを機に真に“社会派”番組にシフトするのもアリかも……。