ÂçÃ«æÆÊ¿¤Î¹¹ðÈñ¤Ï¹ñ²ÈÍ½»»¥¯¥é¥¹¡¡10²¯±ß¤Ç¤âÌµÍý¡Ä¡Ö¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò½Ð¤»¤ë¡×¹ñÆâÍ£°ì¤Îà¶È³¦á
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¡Ê£³£±¡Ë¤¬£²£´Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£²£µÆü¡Ë¤Ë¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Ç³«¤«¤ì¤¿Á´ÊÆµ¼Ô¶¨²ñ¡Ê£Â£Â£×£Á£Á¡Ë¼çºÅ¤ÎÈÕ¤µ¤ó²ñ¤Ë½ÐÀÊ¤·¡¢Î®¤Á¤ç¤¦¤Ê±Ñ¸ì¤Ç¥¹¥Ô¡¼¥Á¤·¤¿¡£º£Ç¯¤Ï£´Ç¯Ï¢Â³£µÅÙÌÜ¤Î£Í£Ö£Ð¤ò´üÂÔ¤µ¤ì¤ë°ìÊý¡¢Ï·¼ãÃË½÷¤òÌä¤ï¤Ê¤¤¥¹¥¿¡¼À¤Ç»Ô¾ì²ÁÃÍ¤ÏÅ·°æÃÎ¤é¤º¡£Âç¼ê´ë¶È´Ö¤Ç·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ë¿åÌÌ²¼¤ÎÂçÃ«ÁèÃ¥Àï¤Ï¥·Îõ¤ò¶Ë¤á¡¢¿·µ¬·ÀÌó¤òÀ®Î©¤µ¤»¤é¤ì¤ë¤Î¤Ïà¹â»Ô¥Ð¥Ö¥ëá¤ËÊ¨¤¯¤¢¤Î¶È³¦¤·¤«¤Ê¤¤¤È¤µ¤µ¤ä¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¹õ¿§¤Î¥¹¡¼¥Ä¤È¥Í¥¯¥¿¥¤¤Ç¥·¥Ã¥¯¤Ë·è¤á¤¿ÂçÃ«¤Ï¡¢£Í£Ö£Ð¤ËÅêÉ¼¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿µ¼Ô¤ò¤Ï¤¸¤áµåÃÄ´Ø·¸¼Ô¤äÃç´Ö¤Ø¤Î´¶¼Õ¤ò½Ò¤Ù¡ÖÆüËÜ¤Ë¤¤¤ë²ÈÂ²¡¢°¦¤¹¤ëºÊ¡¦¿¿Èþ»Ò¡¢Ì¼¡¢¤½¤·¤Æ¥Ç¥³¥¤¡Ê¥Ç¥³¥Ô¥ó¡Ë¤Ø¡£»ä¤Î¿ÍÀ¸¤ò´°Á´¤Ê¤â¤Î¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡£¤¤¤Ä¤â¤½¤Ð¤Ë¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¡¢¿´¤«¤é´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢ËüÍë¤ÎÇï¼ê¤òÍá¤Ó¤¿¡£
¡¡º£Ç¯¤Ï£³·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë£×£Â£Ã¤ËÆüËÜÂåÉ½¤È¤·¤Æ½Ð¾ì¡£¤¹¤Ç¤Ë±¦¥Ò¥¸¤Î¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤ò½ª¤¨¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ç¤Ï³«Ëë¤«¤é¤ÎÆóÅáÎ®¡¢¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º£³Ï¢ÇÆ¤ËÄ©¤à£±Ç¯¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¤½¤ÎÂçÃ«¤¬²÷¿Ê·â¤òÂ³¤±¤ë¤Ë¤Ä¤ì¡¢¹¹ð¶È³¦¤Ç¤Î²ÁÃÍ¤Ï±¦¸ª¾å¤¬¤ê¡£ÂåÍýÅ¹´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Áê¾ì¤Ï¡ÖÇ¯´Ö£³£°²¯±ß¡ÊÌó£²£°£°£°Ëü¥É¥ë¡Ë¡×¤Ç¡Ö£³Ç¯°Ê¾å¤ÎÊ£¿ôÇ¯¡×¤¬àºÇÄã¥é¥¤¥óá¤Ë¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£ºòÇ¯¤Ï£±£°²¯±ßµ¬ÌÏ¤Ç¥ª¥Õ¥¡¡¼¤·¤¿ÆüËÜ¤ÎÂç¼ê´ë¶È¤¬ÂçÃ«¤Îµ¯ÍÑ¤òÃÇÇ°¤·¡¢¤â¤Ï¤ä¹¹ð¤Ë³ä¤±¤ëÍ½»»¤Î¾å¸Â¤òÄ¶¤¨¤ë¾õ¶·¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤«¤Ä¤ÆÂçÃ«¤ä£Í£Ì£Â´ØÏ¢¤Î¹¹ð»ö¶È¤Ë·È¤ï¤Ã¤¿Âç¼êÂåÍýÅ¹´Ø·¸¼Ô¤Ï¡Ö³Î¤«¤Ë¤â¤¦ÆüËÜ´ë¶È¤¬½Ð¤»¤ë³ÛÌÌ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï»ö¼Â¤Ç¤¹¡×¤ÈÇ§¤á¤¿¾å¤Ç¡Ö¾Íè¡¢ÂçÃ«Áª¼ê¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤³Û¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò½Ð¤»¤ëÆüËÜ´ë¶È¤âÉ¬¤º½Ð¤Æ¤¯¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ï¡¢¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¡Ê£¶£´¡Ë¤â¹ñ²ÈÀïÎ¬¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¿ä¿Ê¤¹¤ë¡Ö¼¡À¤ÂåÈ¾Æ³ÂÎ»ö¶È¡×¤Ë´Ø¤ï¤ë´ë¶È¤À¡£
¡¡È¾Æ³ÂÎ¤Ï¥¹¥Þ¥Û¤ä¥Ñ¥½¥³¥ó¡¢ÎäÂ¢¸Ë¤äÀöÂõµ¡¤Ê¤É¤Î²ÈÅÅ¤ò¤Ï¤¸¤á¼«Æ°¼Ö¤Ê¤É¤¢¤é¤æ¤ëÅÅ»Òµ¡´ï¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤¡£À¯ÉÜ¤Ï¹ñºÝ¶¥ÁèÎÏ¤ò¶¯²½¤¹¤ë¤Ù¤¯¹ñ»º²½¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¡¢£²£°£³£°Ç¯ÅÙ¤Þ¤Ç¤Ë¸¦µæ³«È¯Êä½õ¶â¤Ê¤É¤ËÌó£¶Ãû±ß¡¢ÎÌ»ºÅê»ñ¤Ê¤É¤Ø£´Ãû±ß°Ê¾å¤ò½¼¤Æ¤ëÊý¿Ë¤À¡£
¡¡È¾Æ³ÂÎ¶È³¦¤¬³è¶·¤ËÊ¨¤¯¹¥Îã¤Ï¡Ö¥é¥Ô¥À¥¹¡×¤À¤í¤¦¡£¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö¤ä¥½¥Ë¡¼¥°¥ë¡¼¥×¤Ê¤É£¸¼Ò¤¬½Ð»ñ¤·¡¢À¯ÉÜ¤ÎÁ´ÌÌ»Ù±ç¤ò¼õ¤±¤ë·Á¤Ç£²£²Ç¯¤Ëµ¯¶È¡££²Ãû±ß¤òÄ¶¤¨¤ë¸øÅª»Ù±ç¤ò¼õ¤±¡¢¾ÍèÅª¤Ê¼ÂÍÑ²½¤ò¸«¿ø¤¨¤ÆËÌ³¤Æ»¡¦ÀéºÐ»ÔÆâ¤Ë¹©¾ì¤ò·úÀß¤·¡¢À¤³¦Í¿ô¤ÎÈ¾Æ³ÂÎ´ë¶È¤Ø¤ÎÀ®Ä¹¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤ë¤ÈÂç¤¤Ê´Ø¿´¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤¿¹ñ²ÈÅª¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤È¤·¤Æà¹â»Ô¥Þ¥Í¡¼á¤¬Î®¤ì¹þ¤àÈ¾Æ³ÂÎ¶È³¦¤³¤½¤¬¡¢ÂçÃ«¤ÈÅÏ¤ê¹ç¤¨¤ëÍ£°ì¤Î¶È¼ï¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤À¡£ÂåÍýÅ¹´Ø·¸¼Ô¤Ï¡ÖÂçÃ«Áª¼ê¤Ë¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò½Ð¤»¤ë¤Î¤Ï¡¢¸À¤¦¤Þ¤Ç¤â¤Ê¤¯½áÂô¤Ê»ñËÜ¤ò»ý¤Ä´ë¶È¡£¥ª¥Õ¥¡¡¼¤¹¤ë³Û¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤Çµ¯ÍÑ¤Ë¤«¤«¤ë·ÐÈñ¡£¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¡¢¤½¤ì¤òÀëºà¤Ë¹¹ð»ö¶È¤òÅ¸³«¤¹¤ëÊÌ¤Î¥³¥¹¥È¤â¤«¤«¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤«¤é¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ¤ÎÈ¾Æ³ÂÎ»ö¶È¤Ï£±£¹£¸£°Ç¯Âå¤Þ¤ÇÀ¤³¦£±°Ì¤Î¥·¥§¥¢¤ò¸Ø¤ê¡¢¥È¥Ã¥×¤Ë·¯Î×¤·¤Æ¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î¸å¤Ï¹ñºÝ¶¥Áè¤ÎÇÈ¤Ë¤Î¤Þ¤ì¡¢¸½ºß¤ÏºÇÀ¹´ü¤Î£µÊ¬¤Î£±¤Ë¤Þ¤Ç½Ì¾®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡£×£Â£Ã¤ÇÂç²ñÏ¢ÇÆ¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ç£Ö£³¤ò²Ì¤¿¤»¤Ð¡¢¤Þ¤¹¤Þ¤¹¶²¤í¤·¤¤¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¤¬¡Ä¡£ÂçÃ«¤ò¼Í»ß¤á¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¤â¤Ï¤ä¹ñ²ÈÍ½»»ÊÂ¤ß¤ÎÇüÂç¤Ê»ñ¶â¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£