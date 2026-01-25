現役バンドマンが語る、親に音楽活動を認めさせる“最強の壁”の越え方「テレビに出てる、と錯覚させる」
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
ロックバンド・QOOLANDの平井拓郎氏が、自身のYouTubeチャンネルで「メジャーデビューしたら親はバンド活動を認めるの？」と題した動画を公開。多くのバンドマンが直面する「親に音楽活動を認めてもらう」という高いハードルについて、自身の経験を交えながら具体的な段階と驚きの手法を解説した。
動画の冒頭で平井氏は、バンド活動を続ける上で友人や知人からの承認は得られても、親からは「けしからんことをやっている」と見なされがちで、認めさせることが最も難しいと問題を提起。その上で、親に活動を認めさせるための具体的なマイルストーンを段階的に提示した。
まず、200人キャパのライブハウスを満員にするワンマンライブについて、平井氏は「バンドマンとしてはすごいこと」としつつも、親世代にはその価値が伝わりにくいと分析。しかし、実際にライブに来てくれれば「目の当たりにするからその現象を」と、その光景のインパクトは大きいと語った。また、タワーレコードなどのCDショップに自身のCDが並ぶことも「これは強いよね」と、親世代にとって分かりやすい実績になると述べた。
さらに議論はメディア露出に移り、平井氏は武道館でのライブよりも「テレビの方が偉いと思っている人もいると思う」と、特に親世代にとってのテレビの影響力を指摘。究極の裏技として、自身が過去にNHKの番組に出演した経験を挙げつつ、現代では「YouTubeを始めて、それをテレビに映す」という手法を提案。親は再生回数などを見ないため、テレビ画面に映っているだけで「テレビに出ていると錯覚する」と語り、「これはマジで（錯覚したことが）あった」と実体験を明かした。
締めくくりとして、平井氏は親の世代によって響くものが異なるとし、55歳以上の世代にはテレビ出演、40代の世代にはカラオケに曲が入ることが効果的だと分析。特にカラオケについては、DAMチャンネルに出演する方法も具体的に解説し、親世代の価値観に合わせたアプローチの重要性を説いた。
動画の冒頭で平井氏は、バンド活動を続ける上で友人や知人からの承認は得られても、親からは「けしからんことをやっている」と見なされがちで、認めさせることが最も難しいと問題を提起。その上で、親に活動を認めさせるための具体的なマイルストーンを段階的に提示した。
まず、200人キャパのライブハウスを満員にするワンマンライブについて、平井氏は「バンドマンとしてはすごいこと」としつつも、親世代にはその価値が伝わりにくいと分析。しかし、実際にライブに来てくれれば「目の当たりにするからその現象を」と、その光景のインパクトは大きいと語った。また、タワーレコードなどのCDショップに自身のCDが並ぶことも「これは強いよね」と、親世代にとって分かりやすい実績になると述べた。
さらに議論はメディア露出に移り、平井氏は武道館でのライブよりも「テレビの方が偉いと思っている人もいると思う」と、特に親世代にとってのテレビの影響力を指摘。究極の裏技として、自身が過去にNHKの番組に出演した経験を挙げつつ、現代では「YouTubeを始めて、それをテレビに映す」という手法を提案。親は再生回数などを見ないため、テレビ画面に映っているだけで「テレビに出ていると錯覚する」と語り、「これはマジで（錯覚したことが）あった」と実体験を明かした。
締めくくりとして、平井氏は親の世代によって響くものが異なるとし、55歳以上の世代にはテレビ出演、40代の世代にはカラオケに曲が入ることが効果的だと分析。特にカラオケについては、DAMチャンネルに出演する方法も具体的に解説し、親世代の価値観に合わせたアプローチの重要性を説いた。
YouTubeの動画内容
関連記事
「議論が苦手ならホワイトボードを使え」正論で言い返せない悩みを解決する平井拓郎氏の提言
元アルコール依存症のバンドマンが語る業界の闇「バンドマンはほぼ全員アル中」日本社会に潜む構造的欠陥とは
「正規メンバーは投資家、サポートは従業員」知っておきたいバンド活動のシビアな金銭事情と人間関係
チャンネル情報
メジャーデビュー、ロッキン等大型フェス出演を経験した平井拓郎が、音楽業界のリアルな裏側を日水金20時に発信！?バンドの現実と成功のウラ側?夢と金の間でもがく表現者への指針?経営者視点の音楽ビジネス実体験に基づく失敗談や業界のウラ話など、本気で音楽を志す方や好奇心旺盛な方へ届けます。