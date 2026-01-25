この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

現役バンドマンが語る、親に音楽活動を認めさせる“最強の壁”の越え方「テレビに出てる、と錯覚させる」

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

ロックバンド・QOOLANDの平井拓郎氏が、自身のYouTubeチャンネルで「メジャーデビューしたら親はバンド活動を認めるの？」と題した動画を公開。多くのバンドマンが直面する「親に音楽活動を認めてもらう」という高いハードルについて、自身の経験を交えながら具体的な段階と驚きの手法を解説した。



動画の冒頭で平井氏は、バンド活動を続ける上で友人や知人からの承認は得られても、親からは「けしからんことをやっている」と見なされがちで、認めさせることが最も難しいと問題を提起。その上で、親に活動を認めさせるための具体的なマイルストーンを段階的に提示した。



まず、200人キャパのライブハウスを満員にするワンマンライブについて、平井氏は「バンドマンとしてはすごいこと」としつつも、親世代にはその価値が伝わりにくいと分析。しかし、実際にライブに来てくれれば「目の当たりにするからその現象を」と、その光景のインパクトは大きいと語った。また、タワーレコードなどのCDショップに自身のCDが並ぶことも「これは強いよね」と、親世代にとって分かりやすい実績になると述べた。



さらに議論はメディア露出に移り、平井氏は武道館でのライブよりも「テレビの方が偉いと思っている人もいると思う」と、特に親世代にとってのテレビの影響力を指摘。究極の裏技として、自身が過去にNHKの番組に出演した経験を挙げつつ、現代では「YouTubeを始めて、それをテレビに映す」という手法を提案。親は再生回数などを見ないため、テレビ画面に映っているだけで「テレビに出ていると錯覚する」と語り、「これはマジで（錯覚したことが）あった」と実体験を明かした。



締めくくりとして、平井氏は親の世代によって響くものが異なるとし、55歳以上の世代にはテレビ出演、40代の世代にはカラオケに曲が入ることが効果的だと分析。特にカラオケについては、DAMチャンネルに出演する方法も具体的に解説し、親世代の価値観に合わせたアプローチの重要性を説いた。