プロのバンドマンが解説、Netflix『グラスハート』はリアルか？「嫉妬と焦りがメイン」なライバルバンドの実在
バンドマンの平井拓郎氏が、自身のYouTubeチャンネル「バンドマンしか知らないセカイ」で「音楽業界のプロが徹底解説！Netflix『グラスハート』ライバルバンド関係はガチであるのか【佐藤健×菅田将暉】」と題した動画を公開。Netflixドラマ『グラスハート』を題材に、音楽業界における「ライバルバンド」の存在は実話なのか、自身の経験を交えて語った。
動画で平井氏は、バンドシーンにおけるライバルは「あるよ」と断言。自身が神戸で活動していた19歳から21歳頃、同世代のバンド「シリカ」をライバルとして強く意識していたと明かす。彼らに対しては「あっちに比べて人気がどうや、こういうことやってるとかを、なんかめっちゃ気にしてたな」と、常に人気や活動を比較していたという。平井氏によると、こうしたライバル意識は同じジャンルや活動規模のバンド間で生まれやすく、その根底にあるのは「嫉妬・焦りがメイン」だと分析する。
また、バンドの世界における「勝ち負け」の定義にも言及。明確な勝敗はないとしつつも、ツアーファイナルの会場規模やフェスの出演本数、CDのセールスといった「数字」が事実上の指標になると語る。さらに、過去には「動員数が1番少ないバンド」が罰ゲームとして丸刈りにされる「丸刈りデスマッチ」というイベントがあったことも明かし、バンドシーンのシビアな一面を覗かせた。
一方で、ライバルがいることのメリットとして「やっぱり頑張れる」点を挙げた平井氏。ライバルとの切磋琢磨が自身の成長の原動力になったという。動画では、シーン全体を盛り上げていく仲間意識と、個々のバンドの成功をめぐる嫉妬や焦りが入り混じる、バンドマンたちの複雑な心境がリアルに語られている。
