音楽ユニット「水曜日のカンパネラ」の公式X（旧ツイッター）が25日更新され、同日開催の札幌公演の時間変更を発表した。

公式は「本日開催、水曜日のカンパネラZEPP TOUR 2025／2026〜可愛女子〜、Zepp Sapporo 公演ですが、予定通り開催する運びとなりました。但し、悪天候の影響や公共交通機関の運休や遅延等でご来場出来ないお客様へはチケット払い戻し対応を行います」と発表。「詳細は決まり次第、オフィシャルサイト／WESSホームページ等でご案内致しますので、チケットは大切に保管してお待ちください」とした。

そして「メンバー／スタッフが会場へ到着するのが遅くなっており、誠に大変恐縮ですが、開場／開演時間を変更させて頂きます。最新時間 開場19：00／開演19：30／終演21：00（予定）」と伝え、「ご来場されるお客様へはご苦労とご負担をお掛けしますこと、誠に申し訳ございません。どうぞ、お気を付けて会場までお越しください。皆様のご来場、心よりお待ちしております」と呼びかけた。

メンバーのケンモチヒデフミ（44）は公式の投稿を引用し、「本日の、水曜日のカンパネラの公演、開場／開演時間の変更がございます。申し訳ございません。私も電車内で6時間缶詰め状態です…（しかも現在も電車止まったまま）試される大地…！」と報告している。

さらに詩羽（24）も「私もケンモチさんもまだ会場に着いていない状態で、開演この予定よりも遅れてしまう可能性があります…！！ 既に会場付近で何時間も待機していただいているファンのみなさんには、大変な思いさせてしまい申し訳ないです。私たちもライブを開催できるよう全力で頑張るので、信じたり願ったり許したり、それぞれのパワーをいただけると嬉しいです」と思いをつづった。