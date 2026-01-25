＜大相撲初場所＞◇千秋楽◇25日◇東京・両国国技館

【映像】ファンを驚かせた巨漢力士、“ほっそり”手足

184.5センチ、140キロの堂々たる巨体。しかし、そこから伸びる手首や足首は驚くほどスマート。土俵に登場した力士のややアンバランスな“ほっそり美脚”に、ファンから「手足細い」「不思議なバランス」と驚きの声が上がる一幕があった。

注目を集めたのは、序ノ口十三枚目・京の里（伊勢ノ海）。京都府京都市右京区出身、29歳の京の里は、身長184.5センチ、体重140.0キロという立派な体格の持ち主だが、上半身のボリュームに対して手足が非常に細く、その独特なシルエットは毎場所ファンの間で「ほっそり美脚」と話題を呼んでいる。

千秋楽、じつに自身12場所ぶりの勝ち越しをかけた一番で序ノ口十二枚目・琴寺尾（佐渡ヶ嶽）と対戦した京の里。立ち合い、鋭く踏み込んだ琴寺尾の圧力に押されると、懸命に残そうと試みたが、最後は力尽きて寄り切られた。敗れた京の里は3勝4敗で負け越し。勝った琴寺尾は4勝3敗で勝ち越しを決めた。

伊勢ノ海部屋の公式YouTubeチャンネル「【公式】僕が住んでる相撲部屋」では、穏やかな語り口で“癒やし系”として人気の京の里。今場所九日目には、序ノ口二十枚目・関（境川）との一番で押し倒され3敗目を喫した際に足を痛め引きずるような仕草を見せファンを心配させたが、十二日目に白星を挙げ、星を五分に戻し、令和六年初場所以来、12場所ぶりとなる勝ち越しまであと一番と迫っていたが、惜しくも届かなかった。

巨漢ながらスラリとした手足を持つ京の里の姿に、ABEMAの視聴者からは「美脚だ」「京ちゃん腕が細い」「不思議なバランス」といったコメントが次々と寄せられていた。（ABEMA／大相撲チャンネル）