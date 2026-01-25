おトクなスーパーマーケットとしておなじみの、業スーこと「業務スーパー」。手に取りやすい価格はもちろん、ここでしか出合えない食材がそろうのも人気の理由です。そんな業務スーパーに通いつめる育児漫画家・モチコさんが、今話題の味をおうちで再現。300円以下で楽しめる「麻辣湯（マーラータン）の素」を使った、手軽で満足感たっぷりの楽しみ方を教えてくれました。気になる人は、ぜひ試してみてください！

業務スーパーなら、248円で話題の麻辣湯がつくれちゃう！

最近、巷でブームの麻辣湯。辛いものも春雨も大好きな私は、ぜひ食べてみたいと思っていたのですが…

【写真】業務スーパー「麻辣湯の素」

運悪く、自宅の近くにはお店がない…！

そんなときに、業務スーパーで見つけたのがこちら。

あるやん！ 業務スーパーにあるやん！ しかもレンチン調理可能！

早速買ってつくってみることにしました。

「牛乳を入れてレンチンしたら完成！」のはずが…

商品パッケージに書いてあるつくり方によると、深めの耐熱容器に「春雨」、「液体スープ」、牛乳300mlを入れてラップをしたら、500Wのレンジで約4分温め、そのあと2分置いたら完成とのこと。簡単やん！ やってみよう！

まずは耐熱容器に春雨と液体スープ、牛乳を入れて…

え、春雨が全部つからない！ はみ出してる…！

でも、器を変えて洗い物を増やすのは正直イヤ。このままいくことにしました。

途中でかき混ぜたりしたところ…。よかった！ ちゃんとできてました！ やったー！

ただ、この見た目だと味気ないし、年齢的に食事サボると肌がえらいことになるので…トッピング用の具材も用意しました！

今回使ったのは、豚肉、シーフードミックス、ホウレンソウ、エリンギ。

本当はここにキクラゲがあった方が本格的なんやろうけど、わが家には常備しておらず。まあいいや。この具材でも美味しいはず！

ほどよい辛さと牛乳のマイルドさで、食べやすい味

具材をのせたら完成！ いざ実食です！

見た目ほど辛さは強くなく、牛乳のマイルドさも相まってとても食べやすい。春雨も太すぎず、食べ慣れた細さで具材との相性もバッチリ。まさに、期待していた味でした！

たっぷり残ったスープには、シメにご飯を投入。最後まできっちりおいしくいただいて、お腹はパンパン。幸せ…。

こちらの商品は2食入り。2回目は指定量の牛乳を半分にしてみたところ、辛い物好きの私的にはこれがちょうどよかったです。さらに、春雨とスープに具材もまとめて入れた状態でレンチンしてみましたが、とくに問題なし。工程は1回ですむし、洗い物も増えず、大助かりでした。

ということで、おうちで気軽に楽しめる、業務スーパーの「麻辣湯の素」レビューでした。

ブームに乗っかりたい人、辛い物や春雨が好きな人は、ぜひ試してみてください〜！

※ 店舗や時期により商品の価格や取り扱い、パッケージが異なる場合があります。

※ 電子レンジやオーブントースターで加熱する際は、付属の説明書に従って、高温に耐えられる耐熱ガラスの皿やボウルなどを使用してください

※ 液体を電子レンジで加熱した場合、取り出して混ぜるときに、場合によって突然沸騰する可能性があります（突沸現象）。できるだけ口の広い容器に入れ、粗熱をとってから取り出すなどご注意ください