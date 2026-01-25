1.夢を見ている

猫が夢を見ている時、夢の内容に反応して寝言を言うことがあります。猫も私たち人間と同じように、睡眠中に浅い眠りと深い眠りを繰り返しており、浅い眠り（レム睡眠）のときに脳が活発に働くのです。

このタイミングで、夢で見ていること（遊んでいる・走っているなど）を再現しているかのように、ヒゲや手足が動く、寝言のように小さく鳴くといった反応が見られることがあります。

狩りや遊びなど日中の出来事が夢として再生されているので、健康な猫でも起こることです。特に若く活動量の多い猫ほど、夢の内容が行動として表に出やすい傾向があります。呼吸が安定しており、起きた後も普段どおりであれば心配はいらないでしょう。

2.外部からの刺激

猫が寝ている時に、音や光、触覚といった外部からの刺激を受けると寝言が出る場合があります。睡眠中の猫を軽くさわったり、ヒゲに何かが触れたりした時に脳が反応して出ているのです。寝言だけではなく、ヒゲや手足がピクピクと小刻みに動くこともあるでしょう。

外部からの刺激によって発する寝言や動きはよくあることなので、起きた時の様子に変化がないようであれば、基本的に問題はありません。

寝ている猫は無防備でかわいらしいです。ついつい触ってしまいたくなりますが、大事な睡眠時間を邪魔しないためにもそっと寝かせてあげましょう。

3.神経系の異常の可能性

猫の寝言は神経系の働きによって出るものではありますが、病気が原因で異常を引き起こしている可能性もあります。

レム睡眠や外部刺激による寝言や動きは軽いものが多いですが、てんかん発作や脳の炎症など神経系の異常が関連していると、大きな声で寝言を言ったり、激しい痙攣やよだれなどを伴ったりする場合があります。

また、寝ている時以外に食欲不振や意識が朦朧とする様子が見られることもあるため、異変に気づいたら様子を記録し、早めに獣医師へ相談しましょう。

4.認知機能の低下

シニア期の猫では、認知機能の低下のサインとして「寝言のような鳴き声」を発するケースがあります。昼間にたくさん寝て夜に覚醒する「昼夜逆転」の状態になり、夜鳴きをするようになるのです。

他にも、一点を見つめるなどぼんやりしている時間が増えたり、あてもなく同じところをウロウロと徘徊したりする症状が現れます。

認知機能の変化は進行性のため、寝言だけで判断せず、生活リズムや行動全体を観察することが大切です。早期対応で負担を軽減できる可能性があるため、変化に気づいたら病院を受診しましょう。

まとめ

猫が発する「ん－」「ウニャ」といった寝言の多くは、夢を見ていたり音や光、触覚への刺激に反応していたりと心配のいらないものです。

しかし、寝言が急に増えた、様子がいつもと違う、行動の変化を伴うといった場合は、何らかの病気のサインである可能性も否定できません。

寝言や鳴き声の質や頻度、睡眠以外の時間帯の様子も含めて、総合的に観察することが重要です。寝言そのものよりも、猫が起きている時の状態や変化を基準に判断し、少しでも違和感があれば獣医師に相談しましょう。

(獣医師監修：葛野宗)