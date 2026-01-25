¡ÚÉâµ¤Ä´ºº¤Î¸½¾ì¡Ûµï¼ò²°¤«¤é¥é¥Ö¥Û¥Æ¥ë¤Ø¡ÄÃµÄå¤¬Âª¤¨¤¿Æ°²èÊÔ½¸Ãç´Ö¤È¤ÎÌ©²ñ¤Î·èÄêÅª½Ö´Ö
ÃµÄå»öÌ³½êPIO¤¬¡¢¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¡Ö¡ÚÉâµ¤Ä´ºº¡Û3.Æ°²èÊÔ½¸Ãç´Ö¤È¥é¥Ö¥Û¥Æ¥ë¤Ø¡Ä¡×¤ÈÂê¤·¤¿Æ°²è¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£Æ°²è¤Ç¤Ï¡¢°ÍÍê¼Ô¤Î¥Ñー¥È¥Êー¤¬Æ°²èÊÔ½¸Ãç´Ö¤È¤µ¤ì¤ë¿ÍÊª¤ÈÌ©²ñ¤·¡¢¥é¥Ö¥Û¥Æ¥ë¤ËÆþ¤ë¤Þ¤Ç¤Î°ìÉô»Ï½ª¤¬µÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
Ä´ºº¤ÏÌë¤ÎÈË²Ú³¹¤«¤é³«»Ï¤µ¤ì¤¿¡£Ä´ººÂÐ¾Ý¼Ô¤ÎÃË½÷2Ì¾¤Ïµï¼ò²°¤ËÆþÅ¹¤·¤¿¡£ÃµÄå¤ÏÅ¹³°¤ÇÂÔµ¡¤·¡¢Ìó2»þ´Ö¸å¤Ë½Ð¤Æ¤¤¿ÂÐ¾Ý¼Ô2Ì¾¤ÎÄÉÀ×¤òºÆ³«¤·¤¿¡£
2¿Í¤ÏÈË²Ú³¹¤òÊâ¤¡¢¥Û¥Æ¥ë³¹¤Ø¤È°ÜÆ°¡£ÃµÄå¤¬¿µ½Å¤Ë¸å¤òÄÉ¤¦Ãæ¡¢2¿Í¤Ï¤¿¤á¤é¤¦ÍÍ»Ò¤Ê¤¯¥é¥Ö¥Û¥Æ¥ë¤ÎÃæ¤Ø¤ÈÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£Æ°²è¤Ï¡¢ÃµÄå¤¬¡Ö·èÄêÅª½Ö´Ö¤òÂª¤¨¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¤¹¤ë¾ìÌÌ¤Ç½ªÎ»¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
º£²ó¸ø³«¤µ¤ì¤¿±ÇÁü¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤ÎÉâµ¤Ä´ºº¤¬¤¤¤«¤Ë¿µ½Å¤«¤Ä·×²èÅª¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¤«¤ò¼¨¤¹¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£ÃµÄå»öÌ³½êPIO¤Ï¡¢Ä´ºº¸½¾ì¤Î¶ÛÇ÷¤·¤¿ÍÍ»Ò¤òµÏ¿¤·¤¿±ÇÁü¤òÄê´üÅª¤Ë¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
PIOÃµÄå»öÌ³½ê¤Ï¶ÈÎò52Ç¯¤ËµÚ¤Ö·Ð¸³¤ÈÁ´¹ñ24ÅÔÉÜ¸©¤ÎÊÛ¸î»Î¶¨Æ±ÁÈ¹çÆÃÌóÅ¹²ÃÌÁ¶È¼Ô¤È¤·¤Æ30Ç¯°Ê¾å¤Î¼ÂÀÓ¤ò»ý¤ÄÃµÄå¼Ò¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÊÛ¸î»ÎÀèÀ¸Êý¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Ë¡¿ÍÍÍ¤ä¸Ä¿Í¤Î¤ªµÒÍÍ¤«¤éÇ¯´Ö12,000·ï¤òÄ¶¤¨¤ëÂ¿¼ïÂ¿ÍÍ¤Ê¤´°ÍÍê¤ò¤ª¼õ¤±¤·¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÌäÂê¤Î²ò·è¤Ë¸þ¤±¡¢Åö¼Ò¤Îµ¡Æ°ÎÏ¡¦Ä´ººÎÏ¤ò¶î»È¤·¡¢Ç¼ÆÀ¤Î·ë²Ì¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹