【判決】「卓球指導の一環を装ったわいせつ行為」かつて“レジェンド”と呼ばれた被告への「断罪」

無罪を主張し続けた吉田被告

「私は無罪であるということを信じております。裁判官におかれましては、さらに慎重に調べていただき、良い結果が出るようにお願いします」

自身がコーチを務める卓球スクールで、生徒や生徒の母親にわいせつな行為をしたとして、不同意わいせつと準強制わいせつの罪に問われていた元卓球日本代表の吉田（逮捕時は小西）海偉被告（44）は、最終陳述でこう述べていた。

そんな吉田被告の判決公判が１月21日にさいたま地裁で開かれた。

吉田被告は上下黒のスウェット姿。笑みを浮かべながら弁護人と挨拶していたこれまでとは違い、硬い表情で入廷。公判でのやり取りはすべて中国語の通訳を通じて行われた。

江見健一裁判官は、「卓球指導の一環を装ってわいせつ行為に及んだもので、被害者らが抵抗しにくい地位にあることに乗じた点で、いずれの犯行も卑劣である」などとして、「懲役３年（求刑５年）」を言い渡した。

吉田被告が最初に逮捕されたのは’24年８月20日のことだった。

８月７日、当時の妻・小西杏さんが経営する『WEILAI（ウェイライ）卓球スクール』の荷物置き場で、生徒の母親である40代女性のAさんにわいせつな行為をしたという不同意わいせつの疑いだった。

Aさんによると「これから、（Aさんの息子が）練習試合をするので見に来ませんか」と吉田被告から電話があり、卓球スクールに向かったという。練習試合が終わり、Aさんの息子と試合相手がランニングに出かけると、突然、マッサージが始まった。そのときの様子を、Aさんはこのように証言していた。

「マッサージ」に名を借りた狼藉の数々

「『こういうポーズが取れますか』と被告人が四つんばいになりました。私が同じように四つんばいになると、被告人が後ろに回って腰に手をかけ、下半身を押し当ててきたのです」

その後も、吉田被告はマッサージと称して、執拗に下半身を当ててきたという。

吉田被告は「自宅で子どもにマッサージをしてほしいとの考えで、生徒の母親にマッサージやストレッチの方法を教えていた」と述べており、このときも「Aさんの姿勢を直そうと思って体に触れただけで、性的な意図はない。ただ、姿勢を直すときに下半身が当たった可能性はある」と主張していた。

弁護人も「偶然当たった」ことを強調するためか、Aさんに「指導者である海偉コーチが、陰茎がたまたまでも当たらないように配慮するのは当然だと思いますか」と質問。Aさんは「質問の意味がわかりません」と答えている。

やはり卓球スクールの生徒の母親である30代女性のBさんが被害に遭ったのは、’19年６月初旬のことだった。

Bさんの息子がサーブの練習をしている間、荷物置き場でマッサージが始まり、うつ伏せや四つんばいになったBさんに、吉田被告は下半身を押し当ててきた。そして、「入れていいですか」と性交渉をにおわせる発言をしたため、Bさんは「おかしいですよね」と抗議したのだという。

吉田被告の言い分は、四つんばいになったBさんの姿勢を直すために馬乗りになろうと考え、「乗せていいですか」と言いながら馬乗りしようとしたというもの。「当時、何が『おかしいですよね』なのか、考えたりしましたが、Bさんに何と答えたのか覚えていません」と供述していた。

Bさんは、息子が卓球スクールに通っているという事情もあって、被害に遭ったことは他言しなかったという。しかし、吉田被告が逮捕されたことを報道で知り、自身も被害届を出すことを決意したのだと証言していた。その結果、吉田被告は’24年９月30日に、準強制わいせつの疑いで再逮捕されている。

事件当時、中学生だったCさんが被害に遭ったのは、’23年７月のことだった。

Cさんはマッサージ中に直接、お尻を触られ、さらに耳を舐められたという。さらに「被告人に『目をつぶって』と言われましたが、キスされるのではないかと思って、首を左右に振りました」と証言していた。

吉田被告は、マッサージ中にCさんの下着に偶然、手が当たった可能性を認めた。しかし、「耳を舐めてはいない」と否認。Cさんが寝てしまったのではないかと顔をのぞきこんだのだという。また、「目をつぶって」と言ったのも、Cさんの頭にゴミのようなものが付いていたので取ってあげようと思ったからだと主張したのだった。

被害者たちの供述が認められた

しかし、公判に出廷したCさんの母親は、「（被害に遭った日）娘が帰宅するなり、洗面所でずっと耳を洗っていたので、どうしたんだろうと思った」と証言している。

Cさんは小学生の頃から多くの時間を卓球に費やし、大会でも優れた結果を修め、高校も卓球の強豪校に進学するつもりだったという。しかし、吉田被告の被害に遭ってからは卓球そのものが自身の受けた被害と結びついてしまい、結局「卓球をやめて勉強に力を入れることにしました」と法廷で語っていた。

当時、Cさんは警察に被害届を出したものの、吉田被告が「マッサージをしていない」などと虚偽の供述をしたため起訴されることはなかった。Aさんの事件があって、改めて起訴されることになったのだ。

吉田被告は公判では一貫して「偶然、手や下半身が当たったかもしれないが、性的な意図はない」と主張し、無罪を訴えていた。しかし、江見裁判官は「（被害者の）供述の信用性は高く、一連の行為の存在を否定する被告人の供述を踏まえても、この事実があったことが認められる」と性被害があったことを認定したのだった。

中国語の通訳を聞きながら、吉田被告は弁護人を見たかと思えば天井を見上げたり、足や顔を触ったりとまったく落ち着きがない様子だった。

そして閉廷後、手錠をかけられると、弁護人と目を合わすこともなく、大股で歩きながら法廷をあとにしたのだった。その態度はどう見ても自身の犯した罪を反省している様子ではなく、実刑となったことに憤慨しているようにも見えた。

1997〜1999年の青森山田高校時代には、男子シングルで全国大会３連覇を果たし、以降、日本のトップ選手として活躍してきた“日本卓球界のレジェンド”吉田被告。

当時、吉田被告を応援していたファンはいまの有り様を見て、何を思うのだろうか。

取材・文：中平良