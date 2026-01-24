24歳ジム店長のリアルな給与事情「月収25万、貯金は3000円」彼女に貢ぐも「3000円でもいいかな？」と語る恋愛観
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
YouTubeチャンネル「街角給与明細」が、24歳でジムの店長を務める男性へのインタビュー動画を公開。月収25万円という給与事情や、彼女に貢いでいるというプライベート、そして「3000円」だという衝撃の貯金額を明かした。
登場したのは、某24時間ジムで店長として働く24歳の男性。入社2年目にして店長に就任したというスピード出世の理由を尋ねられると、「みんな辞めちゃって、気づいたら」とユーモアを交えて語った。
現在の月収については「25万円ぐらい」と回答。お金の主な使い道は「彼女に貢いじゃってますね」と照れ笑いを浮かべた。店長と一般スタッフの仕事内容の違いについては、一度「あんま変わんないかもしれない」とはぐらかすも、すぐに「嘘つきました」と訂正。数字管理やデータの集計、会員の来店状況の確認といった管理業務が主であることを説明した。
インタビューの終盤、貯金額を問われると、一度は「0円」とジェスチャーを見せたものの、「ガチで言うと」と前置きし、「大きく言って3000円」と告白。その赤裸々すぎる金額に、インタビュアーからも思わず笑いがこぼれた。
最後に「彼女さんに一言」と促されると、「3000円でもいいかな？」とカメラに向かって問いかけた。貯金はほとんどなくても、彼女を大切にする一途な想いと、終始明るい人柄が垣間見えるインタビューとなっている。
登場したのは、某24時間ジムで店長として働く24歳の男性。入社2年目にして店長に就任したというスピード出世の理由を尋ねられると、「みんな辞めちゃって、気づいたら」とユーモアを交えて語った。
現在の月収については「25万円ぐらい」と回答。お金の主な使い道は「彼女に貢いじゃってますね」と照れ笑いを浮かべた。店長と一般スタッフの仕事内容の違いについては、一度「あんま変わんないかもしれない」とはぐらかすも、すぐに「嘘つきました」と訂正。数字管理やデータの集計、会員の来店状況の確認といった管理業務が主であることを説明した。
インタビューの終盤、貯金額を問われると、一度は「0円」とジェスチャーを見せたものの、「ガチで言うと」と前置きし、「大きく言って3000円」と告白。その赤裸々すぎる金額に、インタビュアーからも思わず笑いがこぼれた。
最後に「彼女さんに一言」と促されると、「3000円でもいいかな？」とカメラに向かって問いかけた。貯金はほとんどなくても、彼女を大切にする一途な想いと、終始明るい人柄が垣間見えるインタビューとなっている。
関連記事
「新幹線代はお年玉で」関西から来た17歳女子高生、髪を切るためだけに表参道へ。将来の夢は「動物保護」
フォトグラファーという仕事のリアル「月収10万ちょっと」 22歳が語る、好きなことで生きる哲学と1600万円の夢
25歳で年商40億円の経営者、次なる夢は「弁護士と格闘家」 異色のキャリアプランを語る
チャンネル情報
街中でお金事情を調査していくエンタメチャンネルです。