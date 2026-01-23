°µ´¬¥Ü¥Ç¥£¡ª¥°¥é¥É¥ëºÇ¶¯»ÐËå¤¬ÂçÃÀ¤ÊÌ©Ãå¤Çå«¤Î¶¯¤µ¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤ë¡¡ÅÔ´Ý¼ÓÌé²Ú¡õ°¡²ÚÍü¤¬Ì¥Î»
¡¡¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¤ÎÅÔ´Ý¼ÓÌé²Ú¡õ°¡²ÚÍü¤¬¡¢20ÆüÈ¯Çä¤Î¡Ö½µ´©SPA!¡×¡ÊÉÞ·¬¼Ò¡Ë2026Ç¯1·î27¹æ¤Î¿Íµ¤´ë²è¡ÖÈþ½÷ÃÏ¿Þ¡×¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÂçÃÀ¤Ë»ÐËå¤Îå«¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹
¡¡¥°¥é¥Ó¥¢³¦¤ÎºÇ¶¯»ÐËå¤Ë¤è¤ë¼Ì¿¿½¸¥¿¥¤¥È¥ë¤¬¡Ø¤È¤Þ¤ëto¤È¤Þ¤ë¡Ù¤Ë·èÄê¡ª ßÚÎö¤¹¤ë2¤Ä¤Î¡È¤ï¤¬¤Þ¤Þ¥Ü¥Ç¥£"¤È¡¢¤³¤³¤Ç¤·¤«¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¥¢¥¶ー¥«¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£¥Ð¥é¥ó¥¹¤Î¼è¤ì¤¿Èþ¥Ü¥Ç¥£¤Î2¿Í¤¬³¤¤ò¥Ð¥Ã¥¯¤Ë¿¶¤ê¸þ¤¤¤¿¤ê¡¢¥×ー¥ë¤ÇÉâÎØ¤Ë¾è¤Ã¤ÆÌ©Ãå¤·¤¿¤ê¡¢»ÐËå¤Îå«¤òÁ¯Îõ¤Ë²ò¤Êü¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÅÔ´Ý¼ÓÌé²Ú¤Ï1996Ç¯¡¢·²ÇÏ¸©À¸¤Þ¤ì¡£º£¸å¤Î½Ð±éºî¤Ë¥²ー¥à¡Ø¥Ï¥à¥³¥¤ー¥Ï¥à¥¹¥¿ー¤ËÅ¾À¸¤·¤¿ËÍ¤È»°»ÐËå¤Î´Å¡¹¤ÊÆü¡¹¡Ù¡Êº£Åß¥ê¥êー¥¹Í½Äê¡Ë¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡°¡²ÚÍü¤Ï2001Ç¯¡¢·²ÇÏ¸©À¸¤Þ¤ì¡£¼ÓÌé²Ú¤Î¼ÂËå¤Ç»Ð¤ÈÆ±¤¸¤¯¡¢¥°¥é¥Ó¥¢¤òÃæ¿´¤Ë³èÌöÃæ¡£º£²ó¤¬¡¢µÇ°¤¹¤Ù¤½é¤Î»æ¼Ì¿¿½¸¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¤Û¤«¤Ë¤â¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ëー¥×selfish¡¢¡Ö¤×¤Ë¤¿¤ó¡×¤³¤ÈÇ½Èþ¿¿Æà¡¢¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¤Îº¬ËÜÆä¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ê¤è¤í¤º～¥Ë¥åー¥¹ÊÔ½¸Éô¡Ë