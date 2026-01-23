【不二家のバレンタイン】限定ケーキからペコちゃんギフトまで８品を展開
不二家洋菓子店は、2026年1月下旬より全国の不二家洋菓子店にて、バレンタインセールを順次開催する。
今年のバレンタインは、「“だいすき”をスイーツにこめて」をコンセプトに、バレンタイン限定スイーツや、“ニューレトロ”なデザインを取り入れたギフトなど、さまざまなシーンに対応する商品をラインアップ。プレゼントでも、自分用でも楽しめる内容となっている。
【画像13点を見る】不二家バレンタインのラインアップ画像をすべて見る ペコちゃんハートクッキーBOX、ペコポコチョコポーチギフト、ペコちゃんジャンボポップチョコなど〈バレンタイン限定ケーキ〉
◆愛媛県産せとかとチョコのダブルミルクレープ
価格:税込561円
発売日:2026年2月6日(金)
ココアクレープ生地に軽いタイプのチョコカスタードクリームと、愛媛県産柑橘「せとか」を使用したクリームを重ねたダブルミルクレープ。アーガイル模様に仕上げ、上面にはせとかのグラサージュを施している。爽やかなせとかの味わいとチョコレートの相性が特徴。
◆クラシックショコラ
価格:税込561円
発売日:2026年2月6日(金)
しっとりとしたガトーショコラ生地に、シャンテリークリームを絞ったチョコレートケーキ。バレンタインにぴったりな定番ショコラスイーツ。〈ペコちゃん･ポコちゃん ギフト〉
◆ペコポコチョコ缶
価格:税込990円
発売日:発売中
ニューレトロな雰囲気のペコちゃん･ポコちゃんデザインの缶に、不二家のお菓子を詰め合わせたギフト。食べ終わった後は小物入れとして使用できる。ステッカー入り。
【詰め合わせ内容】
･ミニハートチョコレート(ピーナッツ) 2枚
･ショコラウェファース 2本
･ルック(ストロベリー) 5粒
･ダイカットステッカー 1枚
◆ペコちゃんハートクッキーBOX
価格:税込690円
発売日:1月下旬より発売
ペコちゃんを全面にデザインしたBOXに、「ハートクッキー(バターアーモンド)」を5枚詰め合わせた商品。しっかりとしたBOX仕様で、小物入れとしても使用できる。ステッカー入り。
【詰め合わせ内容】
･ハートクッキー(バターアーモンド) 5枚
･ダイカットステッカー 1枚
◆ペコポコチョコポーチギフト
価格:税込1,210円
発売日:1月下旬より発売
「ミニハートチョコレート(ピーナッツ)」を6枚詰め合わせた、ペコちゃん･ポコちゃん･ドッグのイラスト入りポーチ。手のひらサイズで、小物入れとしても使用できる。
【詰め合わせ内容】
･ミニハートチョコレート(ピーナッツ) 6枚
サイズ:約縦100×横130mm
素材:表地 ポリエステル、裏地 ナイロン
◆ペコちゃんジャンボポップチョコ
価格:税込500円
発売日:発売中
毎年人気のジャンボサイズのスティックチョコ。デザインは3種類で、存在感のあるサイズが特徴。〈焼き菓子･スイーツギフト〉
◆不二家マドレーヌアソート(6個入)
価格:税込1,000円
発売日:2026年2月5日(木)
取っ手付きの箱に、貝殻形マドレーヌを詰め合わせたアソート。プレーン、あまおう苺、チョコの3種を楽しめる。
【詰め合わせ内容】
･マドレーヌ(プレーン) 2個
･マドレーヌ(あまおう苺) 2個
･マドレーヌ(チョコ) 2個
◆チョコミルキーバウムクーヘン
価格:税込216円
発売日:2026年2月6日(金)
ハイカカオチョコレートを練り込んだ生地を、一層一層丁寧に焼き上げたバウムクーヘン。仕上げにミルキー風味のフォンダンでコーティングしている。
【画像13点を見る】不二家バレンタインのラインアップ画像をすべて見る ペコちゃんハートクッキーBOX、ペコポコチョコポーチギフト、ペコちゃんジャンボポップチョコなど〈注意事項〉
･店舗により取り扱いのない場合や、売切れの場合がある。
･一部の不二家レストランでも販売する。
･イートイン利用時は標準税率(10%)が適用され、掲載価格と異なる場合がある。