【不二家のバレンタイン】限定ケーキからペコちゃんギフトまで８品を展開

不二家洋菓子店は、2026年1月下旬より全国の不二家洋菓子店にて、バレンタインセールを順次開催する。

今年のバレンタインは、「“だいすき”をスイーツにこめて」をコンセプトに、バレンタイン限定スイーツや、“ニューレトロ”なデザインを取り入れたギフトなど、さまざまなシーンに対応する商品をラインアップ。プレゼントでも、自分用でも楽しめる内容となっている。

〈バレンタイン限定ケーキ〉

◆愛媛県産せとかとチョコのダブルミルクレープ

価格:税込561円

発売日:2026年2月6日(金)

ココアクレープ生地に軽いタイプのチョコカスタードクリームと、愛媛県産柑橘「せとか」を使用したクリームを重ねたダブルミルクレープ。アーガイル模様に仕上げ、上面にはせとかのグラサージュを施している。爽やかなせとかの味わいとチョコレートの相性が特徴。

◆クラシックショコラ

価格:税込561円

発売日:2026年2月6日(金)

しっとりとしたガトーショコラ生地に、シャンテリークリームを絞ったチョコレートケーキ。バレンタインにぴったりな定番ショコラスイーツ。

〈ペコちゃん･ポコちゃん ギフト〉

◆ペコポコチョコ缶

価格:税込990円

発売日:発売中

ニューレトロな雰囲気のペコちゃん･ポコちゃんデザインの缶に、不二家のお菓子を詰め合わせたギフト。食べ終わった後は小物入れとして使用できる。ステッカー入り。

【詰め合わせ内容】

･ミニハートチョコレート(ピーナッツ) 2枚

･ショコラウェファース 2本

･ルック(ストロベリー) 5粒

･ダイカットステッカー 1枚

◆ペコちゃんハートクッキーBOX

価格:税込690円

発売日:1月下旬より発売

ペコちゃんを全面にデザインしたBOXに、「ハートクッキー(バターアーモンド)」を5枚詰め合わせた商品。しっかりとしたBOX仕様で、小物入れとしても使用できる。ステッカー入り。

【詰め合わせ内容】

･ハートクッキー(バターアーモンド) 5枚

･ダイカットステッカー 1枚

◆ペコポコチョコポーチギフト

価格:税込1,210円

発売日:1月下旬より発売

「ミニハートチョコレート(ピーナッツ)」を6枚詰め合わせた、ペコちゃん･ポコちゃん･ドッグのイラスト入りポーチ。手のひらサイズで、小物入れとしても使用できる。

【詰め合わせ内容】

･ミニハートチョコレート(ピーナッツ) 6枚

サイズ:約縦100×横130mm

素材:表地 ポリエステル、裏地 ナイロン

◆ペコちゃんジャンボポップチョコ

価格:税込500円

発売日:発売中

毎年人気のジャンボサイズのスティックチョコ。デザインは3種類で、存在感のあるサイズが特徴。

〈焼き菓子･スイーツギフト〉

◆不二家マドレーヌアソート(6個入)

価格:税込1,000円

発売日:2026年2月5日(木)

取っ手付きの箱に、貝殻形マドレーヌを詰め合わせたアソート。プレーン、あまおう苺、チョコの3種を楽しめる。

【詰め合わせ内容】

･マドレーヌ(プレーン) 2個

･マドレーヌ(あまおう苺) 2個

･マドレーヌ(チョコ) 2個

◆チョコミルキーバウムクーヘン

価格:税込216円

発売日:2026年2月6日(金)

ハイカカオチョコレートを練り込んだ生地を、一層一層丁寧に焼き上げたバウムクーヘン。仕上げにミルキー風味のフォンダンでコーティングしている。

〈注意事項〉

･店舗により取り扱いのない場合や、売切れの場合がある。

･一部の不二家レストランでも販売する。

･イートイン利用時は標準税率(10%)が適用され、掲載価格と異なる場合がある。