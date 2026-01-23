金・銀に続き、銅の価格も史上最高値を記録する中、中国最大規模の宝飾品市場に「銅バー（銅の延べ棒）」が登場した。

22日、中国の紅星新聞や香港の星島日報など現地メディアによると、中国南部・深圳市にある水貝宝飾商店街には、最近の銅価格の急騰に伴う需要を受け、純度999．9の銅バーを販売する商人が現れた。

ゴールドバーと同じ形で作られた1キロの「投資用銅バー」の価格は、180元（約4087円）から280元の間に設定されている。

ある銅バー工場の関係者は、紅星新聞に対し、現在までに200キロ余りが販売されたと伝えた。

商人が突然銅バーを販売し始めた事実が知れ渡ると、市場側は銅バーの販売を禁止し、すべての売り場からの撤去を通知した。

これは、商店街側が主力販売品目を貴金属に限定しているためだという。

商人は、現在は店頭に展示している銅バーはないものの、在庫は保有しており、製作の注文も可能だと現地メディアに明かした。

これらのメディアは、銅バーの購入に関して、投機被害の危険性を警告している。

専門家は、銅バーには加工や包装などの費用が含まれるため、銅の現物価格と銅バーの単価には大きな差があると指摘した。

また、購入した銅バーを転売する際には、購入額の50〜60％ほどしか受け取れない可能性もあると付け加えた。ゴールドバーとは違い、現金との換金性が高くないということだ。

浙江省のある国有銀行関係者は、「大多数の一般人は、銅のような金属価格の騰落の原理をよく理解していない」とし、「市場の変動性が非常に大きく、投資としては危険なので、流行に乗って投機すべきではない」と述べた。

今年に入り、銅の価格は1トン当たり1万3000ドル（約206万円）を突破するなど、史上最高値を更新した。

人工知能（AI）ブームの中、銅がデータセンターなどに不可欠な鉱物として注目されており、今後価格がさらに上昇する余地があるとの観測も出ている。