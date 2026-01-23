6年ぶりの「天覧相撲」が行われた大相撲初場所。天皇皇后両陛下と長女の愛子さまが訪れ、その艶やかな装いの着物も話題になっている。

【写真】雅子さまも感銘を受けた「青い目の侍」力士

「愛子さまが着用された振袖は2024年3月、学習院大学の卒業式でお召しになったものと同じでしたね。菊や梅、桜などがあしらわれたピンクのお着物は色白の愛子さまにぴったりで、称賛の声が上がりました。相撲好きで知られている愛子さまはメモをとりながら取り組みに集中され、観戦を楽しんだようですね」（一般紙皇室担当記者）

幼いころから相撲観戦を楽しまれ、当時は元大関・琴光喜推しだと言われたことも。また朝青龍のファンでもあり本名の「ダグワドルジ」呼びをするとの報道もあったほど。

豊昇龍と大の里の両横綱の活躍や、注目の大関・琴櫻、そして史上最速で大関に昇進したウクライナ出身の安青錦など、相撲人気を回復させた関取らの誕生で大いに盛り上がっている相撲界。

強靭な肉体美や強さ、数々の技で魅了される力士たちだが、長い歴史を振り返ると各界にはこんなにも“イケメン力士”がいた！

歴代イケメン力士11人

現在の相撲界では“青い目の侍”と言われる、新大関・安青錦がイケメンだと話題だが、過去にはこんな面々がスー女たちから“黄色い声”を浴びていた。

琴ノ若 『Number』の表紙に

192cmの長身を生かした、粘り強い相撲で沸かせた。顔立ちは美しく、赤いほっぺはキュート。スポーツ誌『Number』の表紙を飾ったことも。最高位は関脇。現・佐渡ヶ嶽親方。長男は大関・琴櫻（2代目）

旭豊 角界のマツケン

松平健に似ていることから“角界の暴れん坊将軍”とも。断髪式には松平健も駆けつけた。左四つを得意とし、最高位は小結。現・立浪親方で、横綱・豊昇龍の師匠。2度の離婚、3度の結婚を経験

寺尾 土俵の鉄人

“井筒三兄弟”の三男はモデルのような顔立ち。小兵ながらも激しい突っ張りが持ち味だった。最高位は関脇。引退後は錣山（しころやま）部屋を創設

し、阿炎らを育てた。'23年12月、60歳で亡くなった

霧島 和製ヘラクレス

パリ公演では“角界のアラン・ドロン”と紹介された。ウエイトトレーニング＆プロテインで肉体改造、自分より大きな相手をつり上げる姿にほれぼれ。最高位は大関。陸奥（みちのく）親方として、霧島（2代目）らを指導した

遠藤 顔出しパネルまで登場

国技館には、遠藤関の“お姫様抱っこ顔出しパネル”まで登場。当時、低迷していた大相撲の人気回復に貢献した。最高位は小結。永谷園のCMにも長く起用された。'25年11月に引退、現在は北陣親方

把瑠都 各界のディカプリオ

初のエストニア出身力士で“エストニアの怪物”とも言われた。最高位は大関。28歳で引退し、タレント＆格闘家に。'18年に帰国、国会議員をへて、現在は子どもたちに相撲を教えているそう

貴乃花 平成の大横綱

第65代横綱。兄・若乃花とともに“若貴フィーバー”を巻き起こし、19歳5か月で初優勝など、数々の最年少記録を樹立。優勝は22回。引退後は貴乃花部屋を興すも、消滅。相撲協会を退職し、現在はタレント

千代の富士 各界のウルフ

第58代横綱。優勝は歴代3位の31回、連勝記録は歴代3位の53。小兵ながら筋肉質、“ウルフスペシャル”と呼ばれた上手投げが特に見事で、土俵入りの四股も美しかった。'16年、61歳で亡くなった。次女はモデルの秋元梢

若嶋津 南海の黒豹

小兵ながら2度の優勝。『キャプテン翼』の若島津健の名に起用されるほどの人気で、アイドル・高田みづえとの結婚は大きな話題に。最高位は大関。松ヶ根親方を長らく務め、’23年7月に相撲協会を退職

北の富士 プレイボーイ横綱

第52代横綱。オシャレで色気もあって、休場中にハワイに行くなどヤンチャ。とにかくモテモテだった。引退後は九重親方として千代の富士らを指導。NHKの大相撲中継の解説も長く務めた。'24年11月に死去

大鵬 巨人・大鵬・卵焼き

第48代横綱。優勝32回（うち全勝優勝8回）、6場所連続優勝2回など圧倒的な強さで“柏鵬時代”を牽引。引退後、脳梗塞に倒れるも、リハビリをへて相撲協会理事などを務めた。'13年、72歳で死去。孫は小結・王鵬