引っ越しした際に郵便局に提出する転居届。



【写真】郵便局の転居届シートをめくると、なぜかNHKの住所変更用紙が…

今、SNS上ではそんな転居届に仕込まれた疑問が注目されている。



「郵便局で転居届かこうと思って、ふとめくったらNHK住所変更届に転写される構造になってて草w」



とその模様を紹介したのはgohanさん（@grandchildrice）。



転居届のシートをめくるとあらわれる複写式のNHK宛の住所変更届。NHKの受信料徴収やその方法をめぐっては賛否があり、これを便利ととるか迷惑ととるかは大きく意見が分かれるところだろう。



今回の投稿に対し、SNSユーザー達からは



「いち民間企業の郵便局が個人情報横流しするような複写の書面にしてるってこと？」

「後輩が手続きする時に郵便局の職員から「抜いときますか？」と声かけられたらしい 有能や」

「私も気づきまして、郵便局の窓口で問い合わせたことがあります。複写になってない郵便局オンリーもあるとのこと、そっちを書いて提出しました。複写式でも良いという方もいると思うので存在は否定しないのですが、郵便局オンリーなのか兼NHK用なのか利用者にわかるように設置してほしいと思いました。」



など数々のコメントが寄せられている。



gohanさんにお話を聞いたところ



「びっくりしてこのシートごと廃棄して、代わりにe転居を出しました。反響も大きく、みんなNHKを憎んでいるんだなと感じさせられました」



とのこと。



なお郵便局の転居届にはNHKの住所変更届用紙が付いているもの、付いていないものの2種類あり、利用者は自由に選択することができるようだ。とは言え気を付けないと望まぬ結果を招きかねないので、転居届を書く際にはくれぐれもご確認いただきたい。



（まいどなニュース特約・中将 タカノリ）