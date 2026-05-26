SNSを更新プロ野球、ソフトバンクの本拠地に台湾のチアリーダーたちが降臨し観客を盛り上げた。22日からの日本ハムとの3連戦で「ホークスアジアンデー」を実施。参加した人気チアのリン・シャン（林襄）が自身のXで画像を公開。ファンを歓喜させている。みずほPayPayドームの観客を魅了した。味全ドラゴンズの公式チアリーダー「ドラゴンビューティーズ」のメンバー5人が22、23日に登場。リン・シャンも、白と赤のタンクトップ