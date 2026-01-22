¿··¿¡Ö¡È5¿Í¾è¤ê¡ÉSUV¡×À¤³¦½é¸ø³«¡ª ¥¹¥Ý¡¼¥Æ¥£¤Ê¡Ö680ÇÏÎÏ¡×»ÅÍÍ¡õÁ´Ä¹4.8m¤Î¥Ä¥ë¥Ä¥ë¥Ü¥Ç¥£ºÎÍÑ¡ª »Â¿·¡Ö¡È¸÷¤ë¡É¥¦¥¤¥ó¥°¥É¥¢¥Î¥Ö¡×¤¬¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¥Ü¥ë¥Ü¡ÖEX60¡×¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó¤ÇÅÐ¾ì
¡È¥²¡¼¥à¥Á¥§¥ó¥¸¥ã¡¼¡É¤È¤Ê¤ë¥ß¥É¥ë¥µ¥¤¥ºSUV¤¬ÅÐ¾ì
¡¡¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó¤Î¥Ü¥ë¥Ü¡¦¥«¡¼¥º¤Ï2026Ç¯1·î21Æü¡Ê¸½ÃÏ»þ´Ö¡Ë¡¢BEV¡ÊÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö¡Ë¤Î¥ß¥É¥ë¥µ¥¤¥ºSUV¿··¿¡ÖEX60¡×¤òÀ¤³¦½é¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥Ü¥ë¥Ü¤¬¡Ö¥²¡¼¥à¥Á¥§¥ó¥¸¥ã¡¼¡×¤È°ÌÃÖ¤Å¤±¤ë¿··¿EX60¤Ï¡¢Æ±¼Ò¤¬¿·¤¿¤Ë³«È¯¤·¤¿EVÀìÍÑ¥¢¡¼¥¥Æ¥¯¥Á¥ã¡ÖSPA3¡×¤ò½éºÎÍÑ¤·¤¿5¿Í¾è¤ê¤Î¥ß¥É¥ë¥µ¥¤¥ºSUV¤Ç¤¹¡£
¡¡¥Ü¥Ç¥£¥µ¥¤¥º¤Ï¡¢Á´Ä¹4803mm¡ßÁ´Éý1899mm¡ßÁ´¹â1635mm¡¢¥Û¥¤¡¼¥ë¥Ù¡¼¥¹¤Ï2970mm¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¥µ¥¤¥º¤Ï¡¢¤æ¤È¤ê¤Î¤¢¤ë¼¼Æâ¶õ´Ö¤È¥é¥²¥Ã¥¸¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ò³ÎÊÝ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¶õÎÏÀÇ½¤òÅ°ÄìÅª¤ËÄÉµá¤·¤¿·ë²Ì¤Ç¤¹¡£
¡¡¥¨¥¯¥¹¥Æ¥ê¥¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÇÆÃ¤ËÌÜ¤ò°ú¤¯¤Î¤Ï¡¢¶õµ¤Äñ¹³¤òÄã¸º¤·¹ÒÂ³µ÷Î¥¤ò¿¤Ð¤¹¤¿¤á¤ËÀß·×¤µ¤ì¤¿³ê¤é¤«¤Ê¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£CdÃÍ¡Ê¶õµ¤Äñ¹³·¸¿ô¡Ë¤Ï0.26¤È¤¤¤¦Í¥¤ì¤¿¿ôÃÍ¤òÃ£À®¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Ãæ¤Ç¤âÆÃÄ§Åª¤Ê¤Î¤¬¡¢¥É¥¢¥Ï¥ó¥É¥ë¤Ç¤¹¡£¿··¿EX60¤Ç¤Ï¡Ö¥¤¥ë¥ß¥Í¡¼¥Æ¥Ã¥É¡¦¥¦¥£¥ó¥°¡¦¥°¥ê¥Ã¥×¡¦¥Ï¥ó¥É¥ë¡×¤òºÎÍÑ¡£¤³¤ì¤Ï¥Õ¥ì¡¼¥à¥ì¥¹¥É¥¢¤Ë¥·¡¼¥à¥ì¥¹¤ËÅý¹ç¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢»ÈÍÑ¤¹¤ëºÝ¤ËÅ¸³«¤·¤Æ¸÷¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Àè¿ÊÅª¤ÊÈþ¤·¤µ¤Èµ¡Ç½À¤òÎ¾Î©¤µ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤Ï¡¢¥¹¥«¥ó¥¸¥Ê¥Ó¥¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÎÅÁÅý¤Ç¤¢¤ë¡Ö¼«Á³¡×¤È¡Öµ¡Ç½Èþ¡×¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤¿¶õ´Ö¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Google¤Î¿·¤·¤¤AI¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¡ÖGemini¡Ê¥¸¥§¥ß¥Ë¡Ë¡×¤ò¥Ü¥ë¥Ü¤È¤·¤Æ½é¤á¤ÆÅëºÜ¤·¡¢¼«Á³¤Ê²ñÏÃ¤Ç¥Ê¥ÓÀßÄê¤ä¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤Î³ÎÇ§¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Bowers & Wilkins¤Î28¥¹¥Ô¡¼¥«¡¼¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¥·¥¹¥Æ¥à¤òÅëºÜ¤·¡¢¥Ü¥ë¥Ü½é¤È¤Ê¤ë¥Ø¥Ã¥É¥ì¥¹¥È¥¹¥Ô¡¼¥«¡¼¤âÁ´4ÀÊ¤ËÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Ñ¥ï¡¼¥æ¥Ë¥Ã¥È¤Ï¡¢¥Ë¡¼¥º¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ3¤Ä¤Î¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ ¡¡¥Ù¡¼¥·¥Ã¥¯¤Ê¸åÎØ¶îÆ°¡ÊRWD¡Ë¤Î¡ÖP6¡×¤Ï¡¢ºÇ¹â½ÐÎÏ275kW¡Ê374ÇÏÎÏ¡Ë¤òÈ¯´ø¡£»ÍÎØ¶îÆ°¡ÊAWD¡Ë¤Î¡ÖP10¡×¤Ï¡¢ºÇ¹â½ÐÎÏ375kW¡Ê510ÇÏÎÏ¡Ë¤Ç¡¢0-100km¡¿h²ÃÂ®¤Ï4.6ÉÃ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤·¤ÆºÇ¶¯¥°¥ì¡¼¥É¤È¤Ê¤ë¡ÖP12¡×¤Ï¡¢ºÇ¹â½ÐÎÏ500kW¡Ê680ÇÏÎÏ¡Ë¡¢ºÇÂç¥È¥ë¥¯790Nm¤òÈ¯´ø¤·¡¢0-100km¡¿h²ÃÂ®¤Ï¤ï¤º¤«3.9ÉÃ¤È¤¤¤¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥«¡¼ÊÂ¤ß¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¸Ø¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡ÆÃÉ®¤¹¤Ù¤¤Ï¹ÒÂ³µ÷Î¥¤È½¼ÅÅÀÇ½¤Ç¤¹¡£¿·³«È¯¤Î¡Ö¥»¥ë¡¦¥È¥¥¡¦¥Ü¥Ç¥£¡×µ»½Ñ¤Ë¤è¤ê¥¨¥Í¥ë¥®¡¼Ì©ÅÙ¤ò¸þ¾å¤µ¤»¡¢P12¥°¥ì¡¼¥É¡ÊAWD¡Ë¤ÎWLTP¥â¡¼¥É¹ÒÂ³µ÷Î¥¤ÏºÇÂç810km¤ËÃ£¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¡¢¥Ü¥ë¥Ü¤ÎBEV¤È¤·¤Æ²áµîºÇÄ¹¤ÎµÏ¿¤Ç¤¹¡£
¡¡½¼ÅÅ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤â800V¥·¥¹¥Æ¥à¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ºÇÂç400kW¤ÎµÞÂ®½¼ÅÅ¤òÍøÍÑ¤¹¤ì¤Ð¡¢¤ï¤º¤«10Ê¬¤Ç340kmÊ¬¤ÎÁö¹Ôµ÷Î¥¤ò²óÉü²ÄÇ½¡£10¡ó¤«¤é80¡ó¤Þ¤Ç¤Î½¼ÅÅ¤â19Ê¬¤Ç´°Î»¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤Ëº£²ó¤ÎÈ¯É½¤Ç¤Ï¡¢¤è¤ê¥¿¥Õ¤ÊÁö¤ê¤òµá¤á¤ë¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ë¸þ¤±¤¿¡ÖEX60 ¥¯¥í¥¹¥«¥ó¥È¥ê¡¼¡×¤â¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡É¸½à¥â¥Ç¥ë¤ËÂÐ¤·ºÇÄãÃÏ¾å¹â¤ò20mm¹â¤á¡¢¥¨¥¢¥µ¥¹¥Ú¥ó¥·¥ç¥ó»ÅÍÍ¤Ç¤ÏÉ¬Í×¤Ë±þ¤¸¤Æ¤µ¤é¤Ë20mm¤Î¥ê¥Õ¥È¥¢¥Ã¥×¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¥ï¥¤¥É¤Ê¥Û¥¤¡¼¥ë¥¢¡¼¥Á¥¯¥é¥Ç¥£¥ó¥°¤ä¥¹¥Æ¥ó¥ì¥¹À½¥¹¥¥Ã¥É¥×¥ì¡¼¥È¡¢ÀìÍÑ¿§¡Ö¥Õ¥í¥¹¥È¥°¥ê¡¼¥ó¡×¤òºÎÍÑ¤·¡¢°Ï©ÁöÇËÀ¤ÈËÁ¸±¿´¤ò¤¯¤¹¤°¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¿··¿EX60¤Î¶ñÂÎÅª¤Ê²Á³Ê¤Ï¸½»þÅÀ¤Ç¤Ï¸øÉ½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢²¤½£»Ô¾ì¤Ç¤Ï¤¹¤Ç¤ËÃíÊ¸¼õÉÕ¤¬³«»Ï¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÊÆ¹ñ¤Ç¤Ï½Õ¸åÈ¾¤«¤é¼õÃí³«»ÏÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¡¡À¸»º¤Ï2026Ç¯½Õ¤«¤é¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó¤Î¹©¾ì¤Ç³«»Ï¤µ¤ì¡¢¸ÜµÒ¤Ø¤ÎÇ¼¼Ö¤ÏÆ±Ç¯²Æº¢¤«¤é½ç¼¡»Ï¤Þ¤ëÍ½Äê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£