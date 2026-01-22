強烈なうまみと食べ応えで人気の松屋メニュー「うまトマハンバーグ定食」。



【写真】うまトマハンバーグ定食に温泉卵はアリ？ナシ？

今SNS上ではそんなうまトマハンバーグ定食に添えられる温泉卵の是非が大きな注目を集めている。



きっかけになったのは雷獣チャンネル準レギュラーでミスター都立大2024グランプリでもあるナツミートさんのXサブアカウント「恋、悩殺」（@couillardestate）の「うまトマハンバーグ定食の温泉卵は本当に必要か、班のみんなで話し合ってみましょう。」という投稿。



たしかにいかにも洋風のトマトハンバーグのプレートに、和風イメージのある温泉卵がおさまっているのは違和感があるかもしれない。しかし、それならそもそも味噌汁付きの定食スタイルというのはどうなのか…尽きない謎にSNSユーザー達からは



「それはご飯用です。席に持ってきたらまず温泉卵をスプーンでご飯に乗せましょう」

「うまトマの味の濃さをマイルドに味変させる効果があるので絶対に必要」

「それよりも、奥の汁物はいらん、代わりにサラダにしてほしいわ」

「いや！あった方が卵のまろやかさが増す！ …と言えるところではあるが、本当に必要か、って言われたらそこまでではないかもしれない…？」



などさまざまな意見が寄せられている。



ナツミートさんにお話を聞いた。



ーーご自身はどうですか？



ナツミート：温泉卵自体は好きですが、なんにでも温泉卵をのせたがる人が結構多いなとかねがね思っていました。うまトマに関してはあってもなくても良いなくらいに思っていましたが、いよいよ邪魔だと思うようになったためツイートしました。



しかし、それは昔からうまトマが大好きだった人間の味覚であり、この定番メニュー化にあたって多くの人に愛されるには温玉により丁度良い味になるのかなとも。例えば一風堂の創業当時の味を再現したシロマルベースという店舗がありますが、かなり数は少ないです。しかし私は一風堂より好きで、私が好むくらいの濃さではここまで大衆化しなかったのかなと…。



ーー投稿に大きな反響がありました。



ナツミート：普通の人は温泉卵がないと味が濃過ぎて食べられないと感じるようです。2個あっても良いくらいだという意見もありました。温泉卵無しが良いというのはドーパミン中毒の濃い味好みの感覚だという意見には本当にそうだと思いました。



最後まで残した温泉卵をコメに乗せて、残ったソースと絡めて食べるのが美味しいという食べ方が紹介されていて一瞬良いと思いましたが、それまでに潰してしまうだろうし、温泉卵がなくてもご飯大盛りくらいは十分に無くなってしまうため、特盛をこなしたい時用だなと思いました。



◇ ◇



読者のみなさんはうまトマハンバーグ定食の温泉卵についてどう感じているだろうか？



なお今回の話題を提供してくれたナツミートさんは現在、YouTubeチャンネル「ナツミート」で積極的に動画を発信中。気付きのあるコンテンツ多数なので、興味ある方はぜひチェックを。



（まいどなニュース特約・中将 タカノリ）