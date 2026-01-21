この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

ドラマ「リブート」初回考察、気づいた？戸田恵梨香の“ある行動”に隠された衝撃の伏線とは

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

ドラマ考察系YouTubeチャンネル「ドラマ考察 トケル orz」が、「【リブート】初回ドラマ考察 彼女には重要なクセがある！このドラマはクセが重要！ TBS日曜劇場」と題した動画を公開。TBS日曜劇場の新ドラマ「リブート」の初回放送を受け、登場人物の何気ない「クセ」が物語の重要な鍵を握っていると考察した。



動画では、松山ケンイチ氏が演じた早瀬陸の妻である夏海（山口紗弥加）が、戸田恵梨香氏演じる幸後一香に「リブート」しているのではないか、という説が提示されている。トケル氏によると、その証拠となりうる伏線が初回放送の中にすでに隠されているという。



トケル氏は、まず一香が夏海の葬儀に現れたシーンの不自然さを指摘する。一香は「わたしの前任だった人なんでしょ？顔ぐらい見ておこうかと思って」という理由で葬儀に訪れるが、遺体は白骨化しており、顔を見ることはできない状況だった。にもかかわらず葬儀に現れた一香は、夏海の息子である拓海を見た瞬間に目を見開いて驚く様子を見せた。これについてトケル氏は、夏海として生きていた頃の記憶から「自分の息子が2年ほど経ち、成長していることに驚いたからではないか」との見方を示した。



さらに、物語の鍵を握る重要な「クセ」として、夏海の「イチゴの食べ方」を挙げた。回想シーンで夏海は、ショートケーキに乗ったイチゴを「ヘタの方から、しかもヘタもそのまま食べている」様子が描かれている。トケル氏によると、この特徴的な食べ方は、解説放送版でも「夏海はイチゴのヘタの方からかじり、ケーキを食べる」と説明されており、制作者側が意図した演出である可能性が高いという。このことから、「おそらくいずれ幸後一香が、このイチゴの食べ方をして、夏海だと気づかれる、というシーンが出てくるのではないか」と今後の展開を予想した。



一香は拓海に対し、「スイーツを食べてる時だけは、嫌なこと忘れられるからね」と語りかけている。もし一香がリブートした夏海なのだとすれば、この言葉は「夏海が心休まるのは家にいるときだけだった」という意味合いを持つのかもしれないと、トケル氏は示唆した。



ドラマ「リブート」では、リブートした人物は姿かたちが変わってしまうため、本人だと特定するには「クセ」やその人にしかない特徴が重要になる。一見何気ない行動に隠された伏線が、今後の物語をどう動かしていくのか注目される。