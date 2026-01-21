この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

脱・税理士の菅原氏が閉園の裏側を分析！『テーマパークが異例のスピード閉園…手がけた「株式会社 刀」は62億の赤字でもう立て直しは絶望的か。』

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

脱・税理士の菅原氏が、自身のYouTubeチャンネルで『テーマパークが異例のスピード閉園…手がけた「株式会社 刀」は62億の赤字でもう立て直しは絶望的か。』と題した動画を公開した。本動画では、USJ再建で知られるマーケター・森岡毅氏が率いる株式会社刀が手がけた「イマーシブ・フォート東京」が、開業からわずか2年で閉園に至った背景を多角的に読み解いている。



動画の中心にあるのは、「なぜ集客できなかったのか」という一点である。菅原氏は、テーマパーク事業において最も重要なのは話題性や世界観ではなく、結果として人を呼べたかどうかだと位置づける。その上で、今回のケースでは価格設定、客層設計、体験内容が噛み合っていなかった可能性を指摘する。入場料に加え体験ごとに費用が発生する仕組みは、若年層にとって心理的なハードルとなりやすく、来場のきっかけを削いだ要因とされる。



また、施設全体が大人向けに設計され、子供が楽しめる余地が少なかった点も論点となる。ファミリー層を取り込めないテーマパークは、来場頻度や口コミの広がりにおいて不利になりやすい。さらに、体験内容の公開を控える運営方針が、結果的に認知拡大を妨げた可能性にも触れている。



菅原氏は財務諸表にも言及し、累計62億の赤字に至った経緯を丁寧に整理する。特に、過去決算の修正によって損失額が大きく膨らんだ点は、外部から見た事業評価を一変させる材料となった。この数字の重みが、単なるコンセプト論では語れない現実を突きつけている。



さらに、森岡氏が「集客」を専門としてきた点を踏まえ、テーマパークの空間設計や体験設計との役割分担についても話が及ぶ。期待値の設定が来場者の受け止め方に影響する点についても、具体例を交えながら整理されている。



動画全体は、閉園という結果だけで結論づけるのではなく、事業運営の過程で何が重なったのかを確認していく内容となっている。今回の動画は、テーマパーク事業やマーケティングの難しさを考える視点を整理したものだといえるだろう。