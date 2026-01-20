この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

IT系OL YouTuberのネコさや氏が、「ホームルーター(自宅Wi-Fi)人気ランキングTOP6！」と題した動画を公開。自宅用Wi-Fiとして人気のホームルーター6社を徹底比較し、独自のランキングを発表した。



動画では、「コスパ（月額料金）」「端末性能」「キャンペーン」の3つの評価軸で各社サービスを比較。ランキングからは、単なる月額料金の安さだけでなく、端末代や初期費用を含めた総合的なコストパフォーマンスを重視する選び方が浮かび上がる。



総合1位に輝いたのは「どーんとWi-Fi」。月額4,928円（割引適用後）という価格に加え、「6ヵ月390円」「事務手数料無料」「端末安く＆即日発送」といった強力なキャンペーンが高く評価された。初期費用を抑えつつ、すぐに利用開始したいユーザーにとって最適な選択肢として紹介されている。



2位には「SoftBank」、4位には「docomo」といった大手キャリアがランクイン。これらは月額料金では1位に劣るものの、高額な端末代が「実質無料」になる点や、手厚いキャッシュバックキャンペーンが特長だ。長期的な利用や、通信の安定性を求めるユーザーに適した選択肢と言えるだろう。



今回のランキングは、ホームルーター選びにおいて、目先の月額料金だけでなく、端末代の負担や初期費用を軽減するキャンペーンの活用がいかに重要であるかを示している。自身の利用期間や予算に合わせて、総合的なコストを比較検討することが、最適な一台を見つけるための鍵となりそうだ。