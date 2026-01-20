トランプ大統領のSNS投稿が波紋　マクロン大統領からのメッセージを一方的に公開　“グリーンランドにアメリカ国旗”画像も投稿

アメリカのトランプ大統領の相次ぐSNS投稿が波紋を呼んでいます。

グリーンランドにアメリカ国旗を立てる画像や、フランス大統領からのメッセージを一方的に公開するなど、外交問題に発展しかねない投稿が続いています。

トランプ大統領は日本時間午後3時すぎ、自身のSNSにイラスト画像を投稿しました。

画像では、トランプ氏がバンス副大統領とルビオ国務長官をともない、グリーンランドにアメリカ国旗を立てています。

足下には「グリーンランド。2026年からアメリカ領土」との看板が見え、デンマークなどのさらなる反発を招く可能性があります。

また、フランスのマクロン大統領からのテキストメッセージのスクリーンショットとみられる画像を投稿。

「友よ」と始まるメッセージでは「シリアでは完全に一致している。イランについてはともに素晴らしい成果をあげられる。グリーンランドについては、あなたが何をしたいのか理解できない」とした上で、「ダボス会議後にフランスでG7で集まろう。帰国前にパリで夕食はどうか」と呼びかけています。

他にも、NATO（北大西洋条約機構）のルッテ事務総長からの「グリーンランドについて前向きな解決策を見いだしたい」とのメッセージも公開していて、グリーンランドの領有問題にも影響を与えそうです。