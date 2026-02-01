2026W杯北中米大会が迫る中、開催国アメリカの政治問題が注目を集めている。ベネズエラ侵攻からのマドゥロ大統領拘束、さらにはグリーンランドの領有権を主張するなど、ドナルド・トランプ米大統領が暴走気味だ。こうした動きから2026W杯出場をボイコットすべきと主張する国も出てきているが、果たしてこの問題はどう決着するのか。英『Sportbible』によると、メルボルン大学のジャック・アンダーソン教授はFIFAがアメリカに強く出