米欧の同盟関係はどうなる2月15日、ドイツ南部で開かれていたミュンヘン安全保障会議が閉幕した。【写真】トランプ大統領の“切り札”は「美しすぎる司法長官」深刻な相互不信に陥った米欧関係について、ルビオ米国務長官の発言が注目された。再び活力ある同盟関係を望むというルビオ氏の呼びかけに、欧州諸国の首脳は胸をなでおろした。第2次トランプ政権発足後初となった昨年の同会議では、バンス副大統領が演説で、欧州が