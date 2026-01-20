Belkinから、Qi2 25W認証の「Belkin UltraCharge マグネットチャージャー25W」
ベルキン（Belkin）は、「Qi2」の25W認証を取得した「Belkin UltraCharge マグネットチャージャー25W」を発売した。価格は5990円。Amazon.co.jpと全国の家電量販店で購入できる。
「Belkin UltraCharge マグネットチャージャー25W」は無接点充電規格「Qi2」の25W認証取得済み。付属する36W出力の充電器を使用して、iPhone 17を29分で50%まで充電できる。
搭載する受動冷却技術「ChillBoost」により、充電中の発熱を抑えて高出力を維持できる設計。保護機能として「Belkin SmartProtect」を備え、異物検知や過電圧保護などに対応する。
本体はフィンガーループとして使えるキックスタンドが一体型となっている。ケーブルの長さは2m。重さは93g、スタンド収納時の厚さは16mm。
ワイヤレス充電の互換性については、最新のiPhoneやPixelといったQi2対応デバイスに加え、従来のMagSafeやQi規格とも下位互換性があるほか、AirPodsなどのアクセサリーも充電可能。また、厚さ3mmまでのスマホケースを装着したままの充電に対応する。
Amazon.co.jpで購入できるのはスクエア型（WIA013）で、家電量販店では丸形（WIA014）を購入できる。
WIA013
WIA014