【放課後の迷宮冒険者 THE COMIC 第1巻】 1月29日 発売 価格：792円

マイクロマガジンは、月刊Webコミック誌「コミックライド アドバンス」にて連載中の「放課後の迷宮冒険者 THE COMIC」第1巻を1月29日に発売する。価格は792円。

本作は異世界と日本を行き来できる高校生、九道晶の異世界スローライフを綴ったゆるふわ異世界マンガ。

1月19日からDMMブックスで先行配信が始まっており、1月26日からはピッコマでも先行配信が開始される。

【あらすじ】

高校生、九道晶。異世界ド・メルタと日本を行き来できる少年。

そんな彼が願うのは、気ままなのんびり異世界ライフ!!

グルメ探訪に迷宮攻略にムフフフ～なあんなことまで!?

こんな生き方したかった!!ゆるふわ∞の冒険譚いざ開幕!!

ライコミで発売記念無料キャンペーンを開催！

【試し読み】

発売を記念してライコミで無料キャンペーンが実施される。第2話と第3話が完全無料、第4話と第5話が会員登録すると無料で読むことができる。

開催期間：1月19日～2月10日23時59分

□ライコミ「放課後の迷宮冒険者 THE COMIC」のページ

各ショップの法人特典情報を公開

※特典配布開始日は流通状況や店舗の事情等により前後する場合がございますが、予めご了承ください。

※特典については各店舗のご案内に従ってご利用いただけますようお願い申し上げます。

【NICリテールズ】

イラストカード

【ゲーマーズ】

無償特典：イラストカード

有償特典：描き下ろしアクリルスタンド

【DMMブックス】

特典イラスト1（特典は全2種）

特典イラスト2（特典は全2種）

【ブックエース】

メッセージペーパー

【メロンブックス】

イラストカード

【Wonder GOO】

イラストカード

応募者全員プレゼントキャンペーン！

書籍の帯についている応募券に必要事項を記入して応募すると、ここでしか手に入らない本作の複製原画4種セットが必ずもらえるキャンペーンが実施される。

応募期限：2月28日（当日消印有効）

特典：複製原稿（非売品）

※賞品画像はイメージです。

※電子版コミックスには応募券が付いていませんのでご了承ください。

※詳細は紙書籍の帯をご確認ください。

【複製原稿】