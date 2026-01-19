「ファンの期待は確実に超える」「再現度がすごいの」 別店舗が舞台の続編『ファイブ・ナイツ・アット・フレディーズ２』メイキング映像［ホラー通信］
人気ホラーゲームを映画化した大ヒット作続編、ブラムハウス・プロダクションズ製作の『ファイブ・ナイツ・アット・フレディーズ２』が１月23日(金)より公開。キャストのインタビューが盛り込まれたメイキング映像が解禁された。不気味でキュートな殺人マスコットたちの姿や、巨大な店内セットの様子も見ることができる。
原作ゲームの生みの親であるスコット・カーソンが脚本を手掛ける本作。前作で登場した“フレディ・ファズベアーズ・ピザ”の別店舗となる“リバー・フレディーズ”が舞台となっており、映像では店内の様子が一部見られるほか、撮影のために制作された全長約60メートルのボートアトラクション、ウォーターライド用の45メートルの洞窟のセット、メリーゴーラウンドなどもお目見え。ホラー映画のセットがこんなに楽しげなんて最高だね。
前作に続いて殺人鬼ウィリアム・アフトンを演じるマシュー・リラードは、「私に言えることがあるとしたらファンの期待は確実に超える」「アニマトロニクス、セット、キャラクター、ゲームを象徴するものを網羅してる」と太鼓判。エマ・タミ監督は、今作から出演するマッケナ・グレイスについて「彼女は原作の大ファンで“理想の仕事”だと何度も言ってた」と明かし、マッケナは「この作品が大好きだったから出演が決まった時はすごく興奮した。アニマトロニクスがとにかく最高！」と満面の笑み。マッケナ同様に原作ゲームの大ファンのアビー役のパイパー・ルピオは、セットについて「再現度がすごいの。ゲームの中をVRゴーグルでのぞいてるみたい」と嬉しそうに語っている。
『ファイブ・ナイツ・アット・フレディーズ 2』
2026 年 1 月 23 日（金） 全国公開
©2025 SCOTT CAWTHON PRODUCTIONS and UNIVERSAL STUDIOS