なぜ小池百合子・東京都知事（73）と高市早苗首相（64）は"ガラスの天井"を破ることができたのか。経済ジャーナリストの志村昌彦氏は80年代と90年代に全盛期を迎えた"テレビ文化"の影響を指摘する。

テレビ出演で知名度を高めれば、選挙戦では非常に有利となる──この事実から“タレント議員”という言葉が生まれたのはご存知の通りだ。

ところが“タレント議員”は90年代を境に“変質”を遂げたという。志村氏が注目するのは、歴代の東京都知事だ。

1947年に就任した初代の安井誠一郎氏から、1995年に退任した鈴木俊一氏まで4人の都知事の経歴を調べてみると、元内務省の官僚が2人、元大学教授が2人という結果になる。

ところが鈴木氏の次に知事となった青島幸男氏、石原慎太郎氏、猪瀬直樹氏、舛添要一氏、小池百合子氏という5人の都知事の経歴を調べてみると、「生粋のテレビタレントではないにしても、テレビ出演で知名度を上げた」という共通点があることに気づく。

「“タレント議員”の歴史で注目すべきは1974年の参議院選挙です。当時の首相だった田中角栄さんは内閣支持率の低下に苦しんでいました。物価や地価などの高騰に有権者が強い不満を持っていたからです。逆風を打開して参院選に勝利しようと、角栄さんはテレビタレントに注目します。今でいうバラエティ番組の司会で人気のあったNHKアナウンサーの宮田輝さん、俳優でフジテレビ『3時のあなた』の司会を務めた山口淑子さん、同じく俳優の山東昭子さんなどを擁立しました。3人とも広義の“テレビタレント”に含めて問題はないでしょう」（同・志村氏）

“文化人”の勃興

当時のテレビはNHKも含め、今ほど報道・情報番組は少なかった。ブラウン管で人気を博した出演者は俳優や歌手などの芸能人が中心であり、その芸能人が国政選挙に当選したことが“タレント議員”という言葉を誕生させた。

「私は日本人の意識が大きく転換した重要な節目の一つに、1983年にアメリカのウィリアムズバーグで開催されたサミットが挙げられると考えています。この時に撮影された各国首脳の記念写真で、アメリカのロナルド・レーガン大統領の横に中曽根康弘首相が立ったのです。中曽根さんが半ば強引に割って入ったという話もあります（笑）。あの写真を見て日本人は『日本の国際的地位が上昇した』と実感して自信を持ったのです。この自信は回り回ってテレビの世界にも大きな影響を与えたと思います。例えば久米宏さんの『ニュースステーション』が始まったのは1985年で、NHKの独壇場だったニュース番組に民放キー局も参入したわけです。ワイドショーや情報番組も人気を集め、活字だけでなくテレビも“文化”を担える媒体に成長したことを見せつけました。そのため作家や評論家、学者などが“文化人”としてテレビ出演することが日常となったのです」（同・志村氏）

“タレント議員”の変化

テレビで“文化人”が引っ張りダコとなり、政党も選挙戦略を見直した。俳優や歌手だけでなく、テレビで人気の“文化人”も有力な候補者となったのだ。

特に“文化人”は高学歴で専門的な知見も有している。中でもニュースキャスターは多くの視聴者を“知性”のイメージで惹きつけるアイコンだと言える。

「小池さんと高市さんは政治家として常に広範な有権者の支持を得ています。それはテレビでキャスターを務めたという“知性的”な経歴に加え、2人が女性であり、なおかつ『外国語に堪能らしい』というイメージも大きな追い風になりました。従来の“永田町的な政治家”にはないキャラクターだからです。昔の“タレント議員”は『知名度だけで本物の政治家ではない』と反感を持つ有権者も少なくありませんでした。ところが小池さんと高市さんの場合は政治家であることは前提とされ、その上で有権者は『支持する』、『支持しない』との評価を下しています。70年代と90年代では“タレント議員”のイメージや立ち位置が大きく変わったことが分かります」（同・志村氏）

改めてテレビ黄金期の社会的影響力を痛感させられるが、志村氏は「テレビ人気を背景に“文化人”が国政選挙に出馬して当選する」という現象は今後、減少する一方だと予測する。

テレビの凋落

「テレビ業界は2000年代に入ってから凋落の一途をたどっています。大衆の関心を失ったのならまだしも、“オールドメディア”として報道内容に反感を持たれる時代になってしまいました。こうなるとテレビで名前を売っても、選挙の追い風にはならないでしょう。やはり今後の“タレント議員”はインターネットが舞台になると思います。そしてポイントは若さでしょう。アカデミズムの世界なら、大学教授より大学院生が動画サイトなどで人気を得たほうが、選挙で旋風を巻き起こすと思います」（同・志村氏）

