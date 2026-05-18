タレントで女優の野呂佳代（42）が、ニッポン放送「高田文夫のラジオビバリー昼ズ」（月〜金曜前11・30）にゲストとして生出演。人気女優を絶賛した。現在、女優の黒木華が主演を務めるフジテレビのドラマ「銀河の一票」（月曜後10・00）に出演中の野呂。黒木は2世政治家を演じており、野呂は黒木が東京都知事選に出馬させるスナックのママという役どころ。番組パーソナリティーの放送作家でタレント・高田文夫から「今、こ