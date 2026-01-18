【ロンドン＝横堀裕也、ワシントン＝向井ゆう子】デンマーク自治領グリーンランドの領有に異を唱える欧州諸国を標的とし、トランプ大統領が追加関税を表明したことを受け、欧州側は主権に関わる問題として譲らぬ構えを示している。

圧力で揺さぶりを強めるトランプ氏に対し、欧州の結束が試されている。

「北大西洋条約機構（ＮＡＴＯ）の集団安全保障に貢献しようとしている同盟国に関税をかけるのは、完全な間違いだ」。スターマー英首相は１７日、声明でこう訴えた。トランプ氏と電話会談を重ねて欧州の立場を説明し、説得を試みてきたが不発に終わり、厳しい批判をいとわなかった。

欧州側は、力任せにグリーンランド領有を強行しようとするトランプ氏の行動は主権侵害と断じている。欧州連合（ＥＵ）の執行機関・欧州委員会のウルズラ・フォンデアライエン委員長は１７日の声明で「欧州は結束と協調を保ち、主権を守るために全力を尽くす」と強調した。ＥＵが１８日にブリュッセルで開く大使級の緊急会合では、関税が発動された場合の対抗措置を含め、対応を協議する。

米ＥＵは昨年７月、貿易交渉で合意し、米国が相互関税の税率を１５％に引き下げ、ＥＵ側が米国から輸入する工業製品への関税を撤廃することなどで折り合った。新たな関税措置を受け、欧州議会の最大会派は合意内容の批准を拒否する姿勢を示している。

トランプ氏の追加関税措置は、欧州内でグリーンランド問題への温度差が生じることを見越しているためだ。圧力強化で欧州を分断させ、自らの主張をのませる考えとみられる。

実際、ドイツのメルツ首相は１７日現在、公式な反応は示していない。シュテファン・コルネリウス報道官も「独政府は米大統領の発言を注視しており、欧州諸国と緊密に協議している」と述べるにとどめた。公共放送ＺＤＦによると、独経済研究所のマルセル・フラッチャー所長は、関税の報復合戦となれば「経済と産業に再び大きな打撃となる」と警告している。

一方で、グリーンランドでもトランプ政権への反発は強まっており、１７日は主要都市ヌークで数千人規模の抗議デモが行われた。