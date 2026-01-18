Image: Amazon

HDMIでくっきりキレイ！

家に眠っているファミコン用カセット、本体がなくて遊べないならもったいないですよね。

それならコロンバスサークルの互換機「8ビットコンパクトHD」を入手し、懐かしのゲームをまた遊ぶのも良いかと思います。

ワイドHD出力でファミコンしよう

テレビやディスプレイにHDMI接続できるならコレ。

ブラウン管時代のちょっとボヤけた画面も良かったですが、今の時代に合わせてパキっとした描画で遊びましょう。

【新製品発表】

『(FC用互換機)8ビットコンパクトHD』

⇒【2025年2月下旬】新発売 ✨



かわいいボディに充実の機能を搭載！懐かしのレトロゲーム機「ファミコン」のソフトが楽しめる、「HDMI出力機能」・「画面比率変更機能」を搭載した、FC用互換機本体です



詳細こちらhttps://t.co/5mGAjNZNP5 pic.twitter.com/HbcRv3j180 - コロンバスサークル公式 (@ColumbusCircleC) December 25, 2024

当時のように画面比率「スタンダード（4:3）」でも遊べますが、テレビに合わせて「ワイド（16:9）」にも切り替えが可能。

よく知っているゲームでも、迫力が違うのではないでしょうか？

112本のオリジナルゲーム入り！

黒×ピンクのカラーリングがゲーム機っぽいのもナイス。よく見るとちょいスケルトンなのも、レトロ味があって良いですね。

今は中古ソフトが安く買えますが、112本のオリジナルゲーム入りで一生遊べます。

