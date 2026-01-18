Image: Amazon

2025年1月5日の記事を編集して再掲載しています。

HDMIでくっきりキレイ！

家に眠っているファミコン用カセット、本体がなくて遊べないならもったいないですよね。

それならコロンバスサークルの互換機「8ビットコンパクトHD」を入手し、懐かしのゲームをまた遊ぶのも良いかと思います。

ワイドHD出力でファミコンしよう

テレビやディスプレイにHDMI接続できるならコレ。

ブラウン管時代のちょっとボヤけた画面も良かったですが、今の時代に合わせてパキっとした描画で遊びましょう。

当時のように画面比率「スタンダード（4:3）」でも遊べますが、テレビに合わせて「ワイド（16:9）」にも切り替えが可能。

よく知っているゲームでも、迫力が違うのではないでしょうか？

112本のオリジナルゲーム入り！

黒×ピンクのカラーリングがゲーム機っぽいのもナイス。よく見るとちょいスケルトンなのも、レトロ味があって良いですね。

Image: Amazon

今は中古ソフトが安く買えますが、112本のオリジナルゲーム入りで一生遊べます。

【コロンバスサークル】（FC用互換機）8ビットコンパクトHD - ファミコン互換機
9,878円
Amazonで見る
PR

Source: Amazon, X, Columbus Circle via GAME Watch