HDMI接続＆ソフト112本入り。このファミコン互換機で遊び倒そう
2025年1月5日の記事を編集して再掲載しています。
HDMIでくっきりキレイ！
家に眠っているファミコン用カセット、本体がなくて遊べないならもったいないですよね。
それならコロンバスサークルの互換機「8ビットコンパクトHD」を入手し、懐かしのゲームをまた遊ぶのも良いかと思います。
ワイドHD出力でファミコンしよう
テレビやディスプレイにHDMI接続できるならコレ。
ブラウン管時代のちょっとボヤけた画面も良かったですが、今の時代に合わせてパキっとした描画で遊びましょう。
『(FC用互換機)8ビットコンパクトHD』
⇒【2025年2月下旬】新発売 ✨
かわいいボディに充実の機能を搭載！懐かしのレトロゲーム機「ファミコン」のソフトが楽しめる、「HDMI出力機能」・「画面比率変更機能」を搭載した、FC用互換機本体です
詳細こちらhttps://t.co/5mGAjNZNP5 pic.twitter.com/HbcRv3j180
当時のように画面比率「スタンダード（4:3）」でも遊べますが、テレビに合わせて「ワイド（16:9）」にも切り替えが可能。
よく知っているゲームでも、迫力が違うのではないでしょうか？
112本のオリジナルゲーム入り！
黒×ピンクのカラーリングがゲーム機っぽいのもナイス。よく見るとちょいスケルトンなのも、レトロ味があって良いですね。
今は中古ソフトが安く買えますが、112本のオリジナルゲーム入りで一生遊べます。
【コロンバスサークル】（FC用互換機）8ビットコンパクトHD - ファミコン互換機
9,878円
Amazonで見るPR
Source: Amazon, X, Columbus Circle via GAME Watch