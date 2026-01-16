元ME:I・COCORO（加藤心）をめぐる一部週刊誌報道、削除 誹謗中傷に忠告も【報告全文】
元ME:Iメンバー・COCORO（加藤心）の代理人弁護士が16日、COCOROの元所属事務所「LAPONE GIRLS」との契約終了をめぐる一部週刊誌報道が削除されたことを報告した。
【写真】2024年末には『NHK紅白歌合戦』に初出場、ME：Iの集合ショット
COCOROの代理人弁護士を務めるレイ法律事務所は「ME:I元メンバーの加藤心さんについて（週刊誌記事の削除）」と題し、「当職ら（弁護士 河西邦剛 弁護士 西山晴基）は、ME:I元メンバー加藤心さんの代理人弁護士として、加藤心さんに関する記事が削除されていることをお伝えします」と報告。「一部週刊誌において、昨年、加藤心さんがラポネエンタテインメントから素行不良を理由に『解雇』されたという内容の報道があり、当職らは、今年になり、記事の掲載元会社に誤った内容を含む当該記事について削除を請求していました」とし、「当該記事は削除されていることをお伝えします（2026年1月16日 20:00時点）」と伝えた。
続けて「なお、当職らが今年になり、ラポネエンタテインメントに記事内容について照会したところ、同社からは『記事に記載のような素行は把握していませんでした』と書面で回答がありました」とつづり、「SNSを含め誤った情報の流布・拡散や誹謗中傷等については、法的措置等を取らざるを得ませんのでご留意ください」と注意を促した。
COCOROは、2000年11月1日生まれ。24年4月17日にME:Iとしてメジャーデビュー。25年3月29日に「ME:IのCOCOROに関しまして、体調不良が続いておりましたが、医師の診断のもと、休養が必要という判断に至りました。そのため治療と休養に専念するべく、当面の間活動を休止させていただく事となりました」と発表され、活動休止。25年12月22日にRAN、SHIZUKU、KOKONAとともに「2025年12月31日をもちまして、弊社との専属マネジメント契約を満了し、ME:Iとしての活動を終了いたしますことを、ご報告申し上げます」と年内での活動終了が発表された。
2026年1月14日には、COCOROがインタビューに回答した記事が掲載された。一部報道によると、COCOROと事務所との間に、活動休止や契約終了をめぐって、認識の相違があったとされている。
さらに、COCOROは同日、同法律事務所を通じて、「本当の私の言葉でみなさまにお伝えできればと思っています」と、今までの感謝やこれからについてのコメントを発表。担当弁護士による「医師の診断」「週刊誌報道」について調査報告も行っている。
【報告全文】
ME:I元メンバーの加藤心さんについて（週刊誌記事の削除）
当職ら（弁護士 河西邦剛 弁護士 西山晴基）は、ME:I元メンバー加藤心さんの代理人弁護士として、加藤心さんに関する記事が削除されていることをお伝えします。
一部週刊誌において、昨年、加藤心さんがラポネエンタテインメントから素行不良を理由に「解雇」されたという内容の報道があり、当職らは、今年になり、記事の掲載元会社に誤った内容を含む当該記事について削除を請求していました。
当該記事は削除されていることをお伝えします（2026年1月16日 20:00時点）。
なお、当職らが今年になり、ラポネエンタテインメントに記事内容について照会したところ、同社からは「記事に記載のような素行は把握していませんでした」と書面で回答がありました。
SNSを含め誤った情報の流布・拡散や誹謗中傷等については、法的措置等を取らざるを得ませんのでご留意ください。
