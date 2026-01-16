Ê¿¶Ñ·îµë¤Ï²áµîºÇ¹â34Ëü±ß¡¡25Ç¯¤Ï3.1¡óÁý¡¢¸üÏ«¾Ê
¡¡¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤¬16Æü¸øÉ½¤·¤¿2025Ç¯¤ÎÄÂ¶â¹½Â¤´ðËÜÅý·×Ä´ºº¡ÊÂ®Êó¡Ë¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥Õ¥ë¥¿¥¤¥à¤ÇÆ¯¤¯¿Í¤ÎÊ¿¶Ñ·îµë¤ÏÁ°Ç¯Èæ3.1¡óÁý¤Î34Ëü600±ß¤À¤Ã¤¿¡£Èæ³Ó²ÄÇ½¤Ê1976Ç¯°Ê¹ß¤Ç²áµîºÇ¹â¤ò¹¹¿·¤·¤¿¡£½ÕÆ®¤Ç¤ÎÄÂ¾å¤²¤¬±Æ¶Á¤·¤¿¡£
¡¡³ØÎòÊÌ¤Ç¤Ï¡¢ÂçÂ´¤¬2.7¡óÁý¤Î39Ëü6300±ß¡¢¹âÂ´¤¬2.9¡óÁý¤Î29Ëü7200±ß¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡·îµë¤Î¾å¤²Éý¤òÇ¯ÎðÊÌ¤Ç¸«¤ë¤È¡¢25¡Á29ºÐ¤¬4.6¡ó¤ÇºÇ¤âÂç¤¤«¤Ã¤¿¡£19ºÐ°Ê²¼¤¬4.5¡ó¡¢20¡Á24ºÐ¤¬4.4¡ó¤ÈÂ³¤¤¤¿¡£ºÇ¾®¤Ï55¡Á59ºÐ¤Î1.1¡ó¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Ìó5Ëü2Àé¤Î»ö¶È½ê²óÅú¤«¤é¡¢25Ç¯6·îÊ¬ÄÂ¶â¤ò½¸·×¤·¤¿¡£¸üÏ«¾Ê¤Ï°ìÉô¥Ç¡¼¥¿¤ò¤Þ¤È¤á¤¿Â®Êó¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£