¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2026/01/16¡ÛÇÐÍ¥¤ÎÃæÂ¼ÎÑÌé¤¬15Æü¡¢TBS·Ï¡ÖÅÏÊÕÄ¾Èþ¤Î¥Ë¥Ã¥Ý¥ó0Çñ¥Ð¥«¥ó¥¹¡×¡Ê¤è¤ë8»þ¡Á¡Ë¤Ë½Ð±é¡£ºÊ¤ÇÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Î¿åËÎËãÈþ¤È¤Î»×¤¤½Ð¤ò¸ì¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÃæÂ¼ÎÑÌé¡õ¿åËÎËãÈþ¥¢¥Ê¡¢·ëº§Á°¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È
Æ±ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢À¤³¦Ãæ¤Ë¥È¥ì¥ó¥É¤òÈ¯¿®¤·Â³¤±¤ë¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÅÏÊÕÄ¾Èþ¤¬ÆüËÜ¤Ç¹Ô¤¤¿¤¤¾ì½ê¤ä¤ä¤ê¤¿¤¤¥³¥È¤ò¥²¥¹¥È¤È¤È¤â¤ËÂÎ¸³¡£º£²ó¤Ï¡¢ÃæÂ¼¤é¤È¤ÎÎ¹¤ò³Ú¤·¤ó¤À¡£ÅÏÊÕ¤ÏÆ»Ãæ¤Ç¡ÖÎ¹¹ÔÉáÃÊ¹Ô¤«¤ì¤Þ¤¹¡©¡×¤ÈÃæÂ¼¤Ë¼ÁÌä¡£ÃæÂ¼¤Ï¡ÖËÍ¤Ï³ä¤È²È¤¬¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ºÊ¤¬¤¤¤í¤¤¤í¹Ô¤¤¿¤¤¿Í¤Ê¤Î¤Ç¡£2¿Í¤Ç¤É¤³¤«¤Ë¡Ê¹Ô¤¯¡Ë¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Î¤Ï·ëº§¤·¤Æ¤«¤é¹Ô¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤È¿åËÎ¥¢¥Ê¤È¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¸ý¤Ë¡£Â³¤±¤Æ¡Ö¡ÊÃæÂ¼¤¬¡ËÅÚÃÏ¤ÎÎò»Ë¤È¤«¤Ï¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡¢·ë¹½¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢Î¹¤·¤Ê¤¬¤é¤½¤¦¤¤¤¦ÏÃ¤òËÍ¤¬¤·¤Æ¡¢¸þ¤³¤¦¤Ï¸þ¤³¤¦¤ÇÊ¹¤¤Ê¤¬¤é°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¡¢¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Î¤¬³ú¤ß¹ç¤ï¤»¤È¤·¤Æ¡×¤ÈÁêÀ¤ÎÎÉ¤µ¤òÅÁ¤¨¤ë¤È¡¢ÅÏÊÕ¤Ï¡Ö²Ä°¦¤¤¡ª¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤ä¤ê¤¿¤¤¡ª¡×¤ÈÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
ÃæÂ¼¤Ï¡¢2023Ç¯3·î25Æü¤Ë¿åËÎ¥¢¥Ê¤È¤Î·ëº§¤òÈ¯É½¡£2025Ç¯9·î¤Ë¤ÏÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡ÖZIP¡ª¡×¡Ê·î¡Á¶â¡¿¤¢¤µ5»þ50Ê¬¡Á¡Ë¤Ë¤Æ¥ï¥¤¥×±Û¤·¤Ë¶¦±é¤ò²Ì¤¿¤·¡¢ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
