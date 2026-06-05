夏の暑さが本格化する季節に向けて、フローラノーティス ジルスチュアートから限定コレクション「クリアネロリ」が登場します。地中海の爽やかな風をイメージした香りと、ひんやり心地よい使用感を楽しめるアイテムがラインナップ。香り・ヘアケア・UVケアまでトータルで楽しめる限定コレクションは、毎日の暮らしに上質な涼やかさを届けてくれます♡ 地中海を思わせるクリアネロリの香り