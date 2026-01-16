¤¿¤Ã¤¿1ÈÕ¤Î¿çÌ²¤«¤é100°Ê¾å¤ÎÉÂµ¤¥ê¥¹¥¯¤òÍ½Â¬¤¹¤ëAI¥â¥Ç¥ë¤¬³«È¯¤µ¤ì¤ë
¿çÌ²¤Ï¿´¿È¤Î·ò¹¯¤ÈÌ©ÀÜ¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÃÎ¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢·ò¹¯¾õÂÖ¤¬°²½¤¹¤ë¤È¿çÌ²¤Ë¤â°±Æ¶Á¤¬µÚ¤Ö¤³¤È¤¬Â¿¡¹¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¿·¤¿¤Ë¥¹¥¿¥ó¥Õ¥©¡¼¥ÉÂç³Ø°å³ØÉô¤Î¸¦µæ¥Á¡¼¥à¤¬¡¢1ÈÕ¤Î¿çÌ²¤«¤é100°Ê¾å¤ÎÉÂµ¤¤Î¥ê¥¹¥¯¤òÍ½Â¬¤¹¤ëAI¥â¥Ç¥ë¡ÖSleepFM¡×¤ò³«È¯¤·¤¿¤ÈÊó¹ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
A multimodal sleep foundation model for disease prediction | Nature Medicine
New AI model predicts disease risk while you sleep
https://med.stanford.edu/news/all-news/2026/01/ai-sleep-disease.html
A Single Night's Sleep Could Predict Your Risk For More Than 100 Diseases : ScienceAlert
https://www.sciencealert.com/a-single-nights-sleep-could-predict-your-risk-for-more-than-100-diseases
¸¦µæ¥Á¡¼¥à¤ÏSleepFM¤ò³«È¯¤¹¤ë¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢6Ëü5000¿Í¤ÎÈï¸³¼Ô¤«¤é5ÉÃÃ±°Ì¤Ç¼ý½¸¤µ¤ì¤¿¹ç·×Ìó58Ëü5000»þ´Ö¤Î¿çÌ²¥Ç¡¼¥¿¤òÍøÍÑ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¿çÌ²¥Ç¡¼¥¿¤Ï¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥»¥ó¥µ¡¼¤òÂÎÃæ¤Ë¼è¤êÉÕ¤±¤ÆÇ¾¡¦¿´Â¡¡¦¸ÆµÛ´ï·Ï¤Î³èÆ°¡¢´ãµå¤äÂ¤ÎÆ°¤¤Ê¤É¤òµÏ¿¤¹¤ë¿çÌ²¥Ý¥ê¥°¥é¥Õ¸¡ºº(¥Ý¥ê¥½¥à¥Î¥°¥é¥Õ¥£¡¢PSG)¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼ý½¸¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÏÀÊ¸¤Î¶¦Ãø¼Ô¤Ç¤¢¤ê¡¢¥¹¥¿¥ó¥Õ¥©¡¼¥ÉÂç³Ø¤Î¿çÌ²°å³Ø¶µ¼ø¤òÌ³¤á¤ë¥¨¥Þ¥Ë¥å¥¨¥ë¡¦¥ß¥Ë¥ç¡¼»á¤Ï¡¢¡Ö¿çÌ²¤ò¸¦µæ¤¹¤ëºÝ¤Ë¤Ï¡¢¶Ã¤¯¤Û¤ÉÂ¿¤¯¤Î¿®¹æ¤òµÏ¿¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï°ì¼ï¤ÎÉáÊ×Åª¤ÊÀ¸Íý³Ø¥Ç¡¼¥¿¤Ç¤¢¤ê¡¢´°Á´¤Ë¹´Â«¤µ¤ì¤¿Èï¸³¼Ô¤ò8»þ´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¸¦µæ¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¥Ç¡¼¥¿ÎÌ¤ÏÈó¾ï¤ËËÉÙ¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸¦µæ¥Á¡¼¥à¤Ï¡¢SleepFM¤ò³«È¯¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë´ðÈ×¥â¥Ç¥ë¤ò¹½ÃÛ¤·¤Þ¤·¤¿¡£OpenAI¤ÎGPT¥·¥ê¡¼¥º¤Î¤è¤¦¤ÊÂçµ¬ÌÏ¸À¸ì¥â¥Ç¥ë¤ÏËÄÂç¤ÊÎÌ¤Î¥Æ¥¥¹¥È¥Ç¡¼¥¿¤Ç¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢SleepFM¤Î¾ì¹ç¤Ï¥Æ¥¥¹¥È¥Ç¡¼¥¿¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢PSG¤Ç¼ý½¸¤µ¤ì¤¿¿çÌ²¥Ç¡¼¥¿¤Ç¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£ÏÀÊ¸¤Î¶¦Ãø¼Ô¤Ç¤¢¤ê¡¢¥¹¥¿¥ó¥Õ¥©¡¼¥ÉÂç³Ø¤ÎÀ¸Êª°å³Ø¥Ç¡¼¥¿¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹¤Î½Ú¶µ¼ø¤òÌ³¤á¤ë¥¸¥§¡¼¥à¥º¡¦¥¾¥¦»á¤Ï¡¢¡ÖSleepFM¤ÏËÜ¼ÁÅª¤Ë¿çÌ²¤Î¸À¸ì¤ò³Ø¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
SleepFM¤ÏÇ¾ÇÈ¡¦¿´ÅÅ¿Þ¡¦¶ÚÅÅ¿Þ¡¦Ì®Çï¡¦¸ÆµÛ¤È¤¤¤Ã¤¿Ê£¿ô¤Î¥Ç¡¼¥¿¥¹¥È¥ê¡¼¥à¤òÅý¹ç¤·¡¢¤½¤ì¤é¤¬¸ß¤¤¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤Ë´ØÏ¢¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤òÇÄ°®¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¸¦µæ¥Á¡¼¥à¤Ï¤³¤ì¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¡¢1¤Ä¤Î¥Ç¡¼¥¿¤òÈóÉ½¼¨¤Ë¤·¤¿¾å¤Ç¤½¤ÎÂ¾¤Î¥Ç¡¼¥¿¤«¤é³ºÅö¥Ç¡¼¥¿¤òºÆ¹½ÃÛ¤¹¤ë¡Öleave-one-outÂÐ¾È³Ø½¬¡×¤È¤¤¤¦¿·¤·¤¤¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¼êË¡¤ò³«È¯¤·¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£
¥¾¥¦»á¤Ï¡¢¡Ö¤³¤Î¸¦µæ¤Ç»ä¤¿¤Á¤¬À®¤·¿ë¤²¤¿µ»½ÑÅª¿ÊÊâ¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ï¡¢¤³¤ì¤é¤¹¤Ù¤Æ¤Î°Û¤Ê¤ë¥Ç¡¼¥¿ÍÍ¼°¤òÄ´ÏÂ¤µ¤»¡¢¤½¤ì¤é¤¬°ì½ï¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÆ±¤¸¸À¸ì¤ò³Ø½¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ëÊýË¡¤ò¸«¤Ä¤±½Ð¤·¤¿¤³¤È¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸¦µæ¥Á¡¼¥à¤Ï¡¢ºÇÂç25Ç¯´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÄÉÀ×¤µ¤ì¤¿Éý¹¤¤Ç¯ÎðÁØ¤ÎÄ¹´üÅª¤Ê·ò¹¯¾õÂÖ¤Ë´Ø¤¹¤ë¿ôËü·ï¤Î¥ì¥Ý¡¼¥È¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡¢SleepFM¤¬ÉÂµ¤¥ê¥¹¥¯¤ò¤É¤ì¤Û¤É¤ÎÀºÅÙ¤ÇÍ½Â¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¤òÄ´¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢·ò¹¯µÏ¿¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ë1041¼ïÎà¤òÄ¶¤¨¤ëÉÂµ¤¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤Î¤¦¤Á¡¢130¼ïÎà¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏCÅý·×ÎÌ¤¬¡Ö0.75°Ê¾å¡×¤È¤¤¤¦ÀºÅÙ¤ÇÍ½Â¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
CÅý·×ÎÌ¤È¤Ï¡¢Í½Â¬¥â¥Ç¥ë¤¬¤É¤ì¤Û¤É¼ÂºÝ¤Î·ë²Ì¤òÀµ¤·¤¯Í½Â¬¤Ç¤¤ë¤«¤ò¼¨¤¹»ØÉ¸¤Ç¤¹¡£CÅý·×ÎÌ¤¬¡Ö1¡×¤Ç¤¢¤ì¤Ð´°Á´°ìÃ×¤Ç¡¢¡Ö0.5¡×¤Ç¤¢¤ì¤Ð¥é¥ó¥À¥à¤ÊÍ½Â¬¤ÈÆ±ÄøÅÙ¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
SleepFM¤ÏÆÃ¤Ë¤¬¤ó¡¦Ç¥¿±¹çÊ»¾É¡¦½Û´Ä´ï¼À´µ¡¦Àº¿À¼À´µ¤Ë¤ª¤¤¤ÆÍ½Â¬ÀºÅÙ¤¬¹â¤¯¡¢CÅý·×ÎÌ¤Ï¤¤¤º¤ì¤â¡Ö0.8¡×¤òÄ¶¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¥Ñ¡¼¥¥ó¥½¥óÉÂ¤¬¡Ö0.89¡×¡¢Ç§ÃÎ¾É¤¬¡Ö0.85¡×¡¢¹â·ì°µÀº¿À¼À´µ¤¬¡Ö0.84¡×¡¢¿´Â¡È¯ºî¤¬¡Ö0.81¡×¡¢Á°Î©Á£¤¬¤ó¤¬¡Ö0.89¡×¡¢Æý¤¬¤ó¤¬¡Ö0.87¡×¡¢Á´»à°ø¤Î»àË´Î¨¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö0.84¡×¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤Ç¤·¤¿¡£¤Ê¤ª¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¤¬¤ó¼£ÎÅ¤Ø¤ÎÈ¿±þ¤òÍ½Â¬¤¹¤ë¥â¥Ç¥ë¤Ê¤É¤ÎCÅý·×ÎÌ¤Ï¡Ö0.7¡×Á°¸å¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤é¤Î¥â¥Ç¥ë¤âÎ×¾²¸½¾ì¤Ç¤ÏÍÍÑ¤È¸«¤Ê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£
º£²ó¤Î·ë²Ì¤Ï¡¢¿çÌ²½¬´·¤Î°¤µ¤È·ò¹¯¾õÂÖ¤Î°²½¤Ë¤ß¤é¤ì¤ë´ØÏ¢À¤òÎ¢ÉÕ¤±¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¼À´µ¤Î½é´üÃû¸õ¤È¤·¤Æ¿çÌ²¤Î°²½¤¬À¸¤¸¤ë²ÄÇ½À¤ò¼¨º¶¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¾¥¦»á¤Ï¡¢¡ÖÈó¾ï¤ËÂ¿ÍÍ¤Ê¾ò·ï¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¤³¤Î¥â¥Ç¥ë¤¬Í±×¤ÊÍ½Â¬¤ò¹Ô¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤¶Ã¤¤ò³Ð¤¨¤Þ¤·¤¿¡×¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Î¸¦µæ¤Ç¤Ï¡¢ÆÃÄê¤Î¼À´µ¤È¶¯¤¯´ØÏ¢¤·¤Æ¤¤¤ë°ìÉô¤Î¥Ç¡¼¥¿¤Î¤ß¤ÇÍ½Â¬¤ò¹Ô¤¦¤è¤ê¤â¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥Ç¡¼¥¿¥¿¥¤¥×¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿Í½Â¬¤¬ºÇ¤â¹â¤¤ÀºÅÙ¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¤³¤È¤â³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥ß¥Ë¥ç¡¼»á¤Ï¡¢¡Ö¼À´µÍ½Â¬¤Ë¤ª¤¤¤ÆÆÀ¤é¤ì¤¿ºÇ¤âÍ±×¤Ê¾ðÊó¤Ï¡¢°Û¤Ê¤ë¥Á¥ã¥Í¥ë¤òÈæ³ÓÂÐ¾È¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÆÀ¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
¸¦µæ¥Á¡¼¥à¤Ï¡¢¥¦¥§¥¢¥é¥Ö¥ë¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤¬¼ý½¸¤·¤¿¥Ç¡¼¥¿¤òÄÉ²Ã¤·¤ÆSleepFM¤ÎÍ½Â¬¤ò²þÁ±¤¹¤ëÊýË¡¤ä¡¢SleepFM¤¬²¿¤ò²ò¼á¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤òÀµ³Î¤ËÍý²ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£