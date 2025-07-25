¥´¥ë¥Õ¤Î¥¢¥×¥íー¥Á¤¬¶ì¼ê¤Ê¿ÍÉ¬¸«¡ª¾åÃ£¤Î¥³¥Ä¤ò¾Ò²ð
¥°¥êー¥ó¼þ¤ê¤Ç¤Î¥¢¥×¥íー¥Á¤Ï¡¢¥¹¥³¥¢¤òÂç¤¤¯º¸±¦¤¹¤ë½ÅÍ×¤Ê¾ìÌÌ¤Ç¤¹¡£µ÷Î¥¤¬Ã»¤¤¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢»×¤¤ÄÌ¤ê¤Ë´ó¤é¤ºÇº¤ó¤Ç¤¤¤ëÊý¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¥¢¥×¥íー¥Á¥·¥ç¥Ã¥È¤ÏÂÇ¤ÁÊý¤ä¥¯¥é¥ÖÁª¤Ó¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢»öÁ°¤ÎÈ½ÃÇ¤ä½àÈ÷¤Ë¤è¤Ã¤Æ·ë²Ì¤¬Âç¤¤¯ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£
ËÜµ»ö¤Ç¤Ï¡¢¥¢¥×¥íー¥Á¤Î´ðËÜ¤«¤éÎý½¬Ë¡¡¢¥ß¥¹¤ò¸º¤é¤¹¤¿¤á¤Î¹Í¤¨Êý¤Þ¤Ç¤òÃÊ³¬Åª¤ËÀ°Íý¤·¡¢ºÆ¸½À¤ò¹â¤á¤ë¤¿¤á¤Î¥Ò¥ó¥È¤òÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¥¢¥×¥íー¥Á¥·¥ç¥Ã¥È¤Î´ðËÜ¾ðÊó
¥¢¥×¥íー¥Á¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤ë¤¦¤¨¤Ç¡¢Ã±¤ËÂÇ¤ÁÊý¤ò³Ð¤¨¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡Ö´ó¤»¤ë¤¿¤á¤Î»×¹Í¡×¤òÍÜ¤¦¤³¤È¤¬·ç¤«¤»¤Þ¤»¤ó¡£»Ä¤êµ÷Î¥¤ä¾ã³²Êª¤ÎÍÌµ¡¢¥ß¥¹¤·¤¿ºÝ¤Î¥ê¥¹¥¯¤Þ¤Ç´Þ¤á¤ÆÀïÎ¬¤òÎ©¤Æ¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÌµÂÌ¤Ê¥¹¥³¥¢¥í¥¹¤òËÉ¤®¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¥°¥êー¥ó¼þÊÕ¤Ç¤Ï¡¢À®¸ùÎ¨¤òºÇÍ¥Àè¤Ë¤·¤¿È½ÃÇ¤¬·ë²Ì¤òº¸±¦¤·¤Þ¤¹¡£³Î¼ÂÀ¤ò½Å»ë¤·¤¿ÁªÂò¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤ë¤³¤È¤Ç°ÂÄê¤·¤¿¥é¥¦¥ó¥É±¿¤Ó¤¬¼Â¸½¤·¡¢¥Èー¥¿¥ë¤Î¥¹¥³¥¢¥á¥¤¥¯¤Ë¤â¹¥±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¥¢¥×¥íー¥Á¥·¥ç¥Ã¥È¤È¤Ï¡©
¥¢¥×¥íー¥Á¥·¥ç¥Ã¥È¤È¤Ï¡¢¥°¥êー¥ó¼þÊÕ¤«¤é¥Ô¥óÉÕ¶á¤Ø¥Üー¥ë¤ò±¿¤Ö¤¿¤á¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤ò»Ø¤·¤Þ¤¹¡£¼ç¤Ë¥°¥êー¥óÉÕ¶á¤«¤éÌó50¥äー¥É°ÊÆâ¤Îµ÷Î¥¤ÇÍÑ¤¤¤é¤ì¡¢¥¹¥³¥¢¤ËÂç¤¤¯±Æ¶Á¤·¤ä¤¹¤¤¾ìÌÌ¤ÇÉ¬Í×¤È¤Ê¤ëµ»½Ñ¤Ç¤¹¡£ÌÜÅª¤Ï¥°¥êー¥ó¤Ë¾è¤»¤ë¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼¡¤Î¥Ñ¥Ã¥È¤òÂÇ¤Á¤ä¤¹¤¤°ÌÃÖ¤Ø´ó¤»¤ëÅÀ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¢¥×¥íー¥Á¥·¥ç¥Ã¥È¤ò°ÂÄê¤µ¤»¤ë¤Ë¤Ï¡¢µ÷Î¥´¶¤Î¥³¥ó¥È¥íー¥ë¤ÈÊý¸þÀ¤ÎÀºÅÙ¤¬·ç¤«¤»¤Þ¤»¤ó¡£²Ã¤¨¤Æ¥°¥êー¥ó¤Î·¹¼Ð¤ä¼Ç¤Î¾õÂÖ¡¢É÷¸þ¤¤È¤¤¤Ã¤¿Í×ÁÇ¤òÇÄ°®¤·¤¿¤¦¤¨¤ÇÂÇ¤ÁÊý¤òÁª¤Ö¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¾õ¶·È½ÃÇ¤ò¸í¤ë¤È¡¢¥ªー¥Ðー¤ä¥·¥çー¥È¤È¤¤¤Ã¤¿¥ß¥¹¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¢¥×¥íー¥Á¤Ë¤Ï¹â¤¯¾å¤²¤Æ»ß¤á¤ëÂÇ¤ÁÊý¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Å¾¤¬¤·¤Æ´ó¤»¤ëÁªÂò»è¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¥é¥¤¤ä¥Ô¥ó°ÌÃÖ¤Ë±þ¤¸¤Æ¥¯¥é¥Ö¤ò»È¤¤Ê¬¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥ê¥¹¥¯¤òÍÞ¤¨¤¿¹¶¤áÊý¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£ÌµÍý¤ËÆñ¤·¤¤¥·¥ç¥Ã¥È¤òÁª¤Ð¤º¡¢À®¸ùÎ¨¤Î¹â¤¤ÊýË¡¤òÁªÂò¤¹¤ë°Õ¼±¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¥¢¥×¥íー¥Á¥·¥ç¥Ã¥È¤Î½ÅÍ×À
¥¢¥×¥íー¥Á¥·¥ç¥Ã¥È¤Ï¡¢¥¹¥³¥¢¤ò°ÂÄê¤µ¤»¤ë¤¦¤¨¤Ç·ç¤«¤»¤Ê¤¤Í×ÁÇ¤Ç¤¹¡£¥°¥êー¥ó¼þÊÕ¤«¤é³Î¼Â¤Ë´ó¤»¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤È¥Ñー¤ä¥Ðー¥Ç¥£ー¤òÁÀ¤¨¤ëµ¡²ñ¤¬Áý¤¨¡¢¥Èー¥¿¥ë¥¹¥³¥¢¤Î²þÁ±¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¢¥×¥íー¥Á¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç¤Ï¡¢µ»½ÑÌÌ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯½¸ÃæÎÏ¤äÈ½ÃÇÎÏ¤âµá¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£µ÷Î¥¤ä¥é¥¤¤Î¾õ¶·¤òÀµ³Î¤ËÇÄ°®¤·¡¢ºÇÅ¬¤ÊÂÇ¤ÁÊý¤òÁªÂò¤Ç¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¤¬·ë²Ì¤òº¸±¦¤·¤Þ¤¹¡£Íî¤ÁÃå¤¤¤¿¥á¥ó¥¿¥ë¾õÂÖ¤òÊÝ¤Ä¤³¤È¤Ç¡¢¥ß¥¹¤ÎÈ¯À¸¤òÍÞ¤¨¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
Ã»¤¤µ÷Î¥¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¥¢¥×¥íー¥Á¤Ë¤Ï¹â¤¤ÀºÅÙ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¥Õ¥§ー¥¹¤Î¸þ¤¤ä¿¶¤êÉý¤Î¤ï¤º¤«¤Ê°ã¤¤¤¬·ë²Ì¤ËÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤Þ¤¹¡£Æü¡¹¤ÎÈ¿ÉüÎý½¬¤Ë¤è¤Ã¤Æ´¶³Ð¤òËá¤¯¤³¤È¤¬¡¢°ÂÄê¤·¤¿´ó¤»¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¥¢¥×¥íー¥Á¥·¥ç¥Ã¥È¤¬°ÂÄê¤·¤Æ¤¯¤ë¤È¡¢¥×¥ìーÁ´ÂÎ¤ËÍ¾Íµ¤¬À¸¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£µ»½Ñ¤È¥á¥ó¥¿¥ë¤ÎÎ¾ÌÌ¤ò¥Ð¥é¥ó¥¹¤è¤¯¹â¤á¤Æ¡¢¥¹¥³¥¢¥¢¥Ã¥×¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¥¢¥×¥íー¥Á¥·¥ç¥Ã¥È¤ÎÂÇ¤ÁÊý¤È¥¯¥é¥ÖÁª¤Ó
¥¢¥×¥íー¥Á¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç¤Ï¡¢¾õ¶·¤Ë¹ç¤Ã¤¿´ó¤»Êý¤ò¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£¥Üー¥ë¤ò¹â¤¯¾å¤²¤ë¤Î¤«¡¢Å¾¤¬¤·¤Æ´ó¤»¤ë¤Î¤«¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢µá¤á¤é¤ì¤ëÆ°¤¤ä½àÈ÷¤ÏÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤é¤«¤¸¤áÊý¸þÀ¤ò·è¤á¤Æ¤ª¤¯¤ÈÌÂ¤¤¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢Íî¤ÁÃå¤¤¤Æ¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¸þ¤¹ç¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
´ó¤»Êý¤Î¥¤¥áー¥¸¤ò»ý¤Ã¤¿¾õÂÖ¤ÇÆ°ºî¤äÆ»¶ñ¤òÁª¤ó¤Ç¤¤¤¯¤È¡¢°ÂÄê´¶¤¬À¸¤Þ¤ì¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò°ì¤Ä¤º¤ÄÀ°Íý¤·¤Ê¤¬¤é¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥¢¥×¥íー¥Á¥·¥ç¥Ã¥È¤Î´ðËÜÅª¤ÊÂÇ¤ÁÊý
¥¢¥×¥íー¥Á¥·¥ç¥Ã¥È¤Î´ðËÜ¤Ç¤Ï¡¢¤Þ¤º¥¢¥É¥ì¥¹ºî¤ê¤¬½ÅÍ×¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¥¹¥¿¥ó¥¹¤Ï¸ªÉý¤è¤ê¤ä¤ä¶¹¤¯¼è¤ê¡¢¥Üー¥ë°ÌÃÖ¤Ï¥¹¥¿¥ó¥¹Ãæ±û¤«¤ä¤ä±¦´ó¤ê¤Ë¥»¥Ã¥È¤·¤Þ¤¹¡£ÂÎ½Å¤Ïº¸Â¤ËÂ¿¤á¤Ë¾è¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤¬°ÂÄê¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¹½¤¨¤¿ºÝ¤ÏÏÓ¤ä¸ª¤ËÍ¾·×¤ÊÎÏ¤òÆþ¤ì¤º¡¢¼«Á³¤Ê·Á¤òÊÝ¤Ä¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£¥¯¥é¥Ö¥Õ¥§ー¥¹¤ÏÌÜÉ¸Êý¸þ¤ËÂÐ¤·¤Æ¥¹¥¯¥¨¥¢¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢¿¶¤êÉý¤Ë¤è¤Ã¤Æµ÷Î¥¤òÄ´À°¤·¤Þ¤¹¡£¶¯¤¯ÂÇ¤Ä°Õ¼±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥¹¥¤¥ó¥°¤ÎÂç¤¤µ¤Ç¥³¥ó¥È¥íー¥ë¤¹¤ë¤³¤È¤ÇºÆ¸½À¤¬¹â¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¹¥¤¥ó¥°Ãæ¤Ï°ìÄê¤Î¥Æ¥ó¥Ý¤È¥ê¥º¥à¤ò°Õ¼±¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥¤¥ó¥°¤È¥Õ¥©¥íー¥¹¥ëー¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÂ·¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥ßー¥ÈÎ¨¤¬¸þ¾å¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£µÞ¤¤¤Ç¿¶¤ë¤È¥È¥Ã¥×¤ä¥À¥Õ¥ê¤¬½Ð¤ä¤¹¤¤¤¿¤á¡¢Íî¤ÁÃå¤¤¤¿Æ°¤¤¬µá¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
´ðËÜ¤ÎÂÇ¤ÁÊý¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤ì¤Ð¡¢¥¢¥×¥íー¥Á¤Î°ÂÄê´¶¤ÏÂç¤¤¯ÊÑ¤ï¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£Àµ¤·¤¤·Á¤ò·«¤êÊÖ¤·Îý½¬¤·¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Êµ÷Î¥¤ä¥é¥¤¤Ë¤âÂÐ±þ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
▶ ¥¢¥×¥íー¥Á¤Ç¾å¼ê¤¯Å¾¤¬¤¹¥³¥Ä¤Ï¡©¡Ö±¦¥Ò¥¶¤òº¸¥Ò¥¶¤Ë´ó¤»¤ë¤È¡Ä¡×¥×¥í¤¬²òÀâ
▶ ¥ªー¥×¥ó¥¹¥¿¥ó¥¹¤Ï¤Ê¤¼NG¡©º¸Â²¼¤¬¤ê¤«¤é¤Î¥¢¥×¥íー¥Á¤ÎÂÇ¤ÁÊý¤Ï¡Ä
¥¯¥é¥ÖÁª¤Ó¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¼ïÎà
¥¢¥×¥íー¥Á¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç¤Ï¡¢¥¯¥é¥Ö¤ÎÆÃÀ¤òÍý²ò¤·¤¿¤¦¤¨¤ÇÁªÂò¤¹¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£¾õ¶·¤Ë¹ç¤ï¤Ê¤¤¥¯¥é¥Ö¤ò»È¤¦¤È¥È¥Ã¥×¤ä¥À¥Õ¥ê¤¬µ¯¤³¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
µ÷Î¥¤¬¤¢¤ë¾ìÌÌ¤Ç¤Ï¥í¥Õ¥È¤ÎÎ©¤Ã¤¿¥¯¥é¥Ö¤òÁª¤Ó¡¢¥°¥êー¥ó¼þ¤ê¤Î½À¤é¤«¤¤¥é¥¤¤Ç¤Ï¥Ð¥¦¥ó¥¹¤Î¤¢¤ë¥¯¥é¥Ö¤¬Í¸ú¤Ç¤¹¡£µ÷Î¥¤À¤±¤ÇÈ½ÃÇ¤»¤º¡¢¼Ç¤Î¾õÂÖ¤ä·¹¼Ð¤âÈ½ÃÇºàÎÁ¤Ë´Þ¤á¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¼«Ê¬¤Ë¹ç¤Ã¤¿¥¯¥é¥Ö¤òÁª¤Ö¤È¡¢¥·¥ç¥Ã¥È¤Ø¤ÎÌÂ¤¤¤¬·Ú¸º¤¹¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¿®Íê¤Ç¤¤ë¥¯¥é¥Ö¤ò»È¤¦¤³¤È¤Ç¥¢¥×¥íー¥Á¤Ë½¸Ãæ¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¡¢·ë²Ì¤È¤·¤ÆÀ®¸ùÎ¨¤¬¹â¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¢¥×¥íー¥Á¥·¥ç¥Ã¥È¤Î¾åÃ£¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ëÎý½¬Ë¡
¥¢¥×¥íー¥Á¥·¥ç¥Ã¥È¤ÎÎý½¬¤Ç¤Ï¡¢¤¿¤Àµå¤òÂÇ¤Ä¤À¤±¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦°Õ¼±¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£¡Öº£Æü¤Ïµ÷Î¥´¶¤ò¤Ä¤«¤ß¤¿¤¤¡×¡ÖÊý¸þ¤ò°ÂÄê¤µ¤»¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¥Æー¥Þ¤ò·è¤á¤Æ¼è¤êÁÈ¤à¤À¤±¤Ç¤âÎý½¬¤ÎÃæ¿È¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¤Æü¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤âµ¤¤Ë¤·¤¹¤®¤ëÉ¬Í×¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¾¯¤·¤º¤Ä´¶³Ð¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ç¼«Á³¤È°ÂÄê´¶¤ÏÁý¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤Î¥Úー¥¹¤ÇÂ³¤±¤ë¤³¤È¤¬¡¢¥¢¥×¥íー¥Á¥·¥ç¥Ã¥È¾åÃ£¤Ø¤Î¶áÆ»¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤ª¤¹¤¹¤á¤ÎÎý½¬¥É¥ê¥ë
¥¢¥×¥íー¥Á¤ÎÀºÅÙ¤ò¹â¤á¤ëÎý½¬ÊýË¡¤È¤·¤Æ¡¢¥¿ー¥²¥Ã¥È¥É¥ê¥ë¤Ï¸ú²ÌÅª¤Ç¤¹¡£·è¤á¤¿µ÷Î¥¤ËÂÐ¤·¤ÆÁÀ¤¤¤òÄê¤á¤ÆÂÇ¤Ä¤³¤È¤Çµ÷Î¥´¶¤ÈÊý¸þÀ¤ÎÎ¾Êý¤òÆ±»þ¤ËÃÃ¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¥³ー¥ó¤ä¥Õー¥×¤òÌÜÉ¸¤È¤·¤ÆÀßÃÖ¤·¡¢Æ±¤¸µ÷Î¥¤ò·«¤êÊÖ¤·ÂÇ¤Ä¤³¤È¤ÇºÆ¸½À¤¬¹â¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
Îý½¬¸úÎ¨¤ò¾å¤²¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¥¹¥¤¥ó¥°¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¤â·ç¤«¤»¤Þ¤»¤ó¡£¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤Ê¤É¤ÇÆ°¤¤ò»£±Æ¤·¡¢¿¶¤êÉý¤ä¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Î°ÌÃÖ¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤³¤È¤Ç´¶³Ð¤È¼ÂºÝ¤ÎÆ°¤¤Î¥º¥ì¤òÇÄ°®¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£µÒ´ÑÅª¤Ê»ëÅÀ¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢½¤Àµ¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬ÌÀ³Î¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¥¿ー¥²¥Ã¥È¥É¥ê¥ë¤ò·ÑÂ³¤¹¤ë¤È¡¢µ÷Î¥¤ËÂÐ¤¹¤ëÉÔ°Â¤¬¸º¾¯¤·¤Þ¤¹¡£ÁÀ¤Ã¤¿¾ì½ê¤Ø±¿¤Ö°Õ¼±¤¬¿È¤Ë¤Ä¤¯¤¿¤á¡¢¼ÂÀï¤Ç¤ÎÀ®¸ùÎ¨¤â¸þ¾å¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£·ë²Ì¤È¤·¤Æ¡¢¥°¥êー¥ó¼þ¤ê¤Ç¤Î¥×¥ìー¤ËÍ¾Íµ¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¥¢¥×¥íー¥ÁÎý½¬¤Ç¤Ï¡¢µ»½ÑÌÌ¤ÈÆ±»þ¤Ë¥á¥ó¥¿¥ëÌÌ¤Î¶¯²½¤â½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£ÁÀ¤¤¤ò·è¤á¤ÆÂÇ¤Ä½¬´·¤ò½Å¤Í¤ë¤³¤È¤Ç¥×¥ì¥Ã¥·¥ãー¤¬¤«¤«¤ë¾ìÌÌ¤Ç¤âÍî¤ÁÃå¤¤¤ÆÂÐ±þ¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
▶ ¥¢¥×¥íー¥Á¤Ï¡É¥ªー¥Ðー¥É¥¥¡É¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¤ÇÂÇ¤ÁÊ¬¤±¤ë¡ª¿Íµ¤¥³ー¥Á¤¬²òÀâ
▶ ¡Ö¥¹¥Ô¥ó¤ò¤«¤±¤ë¡×¡Ö¹â¤¤µå¤òÂÇ¤Ä¡×¥×¥í4¿Í¤¬¥¢¥×¥íー¥Á¤Î¾åµé¥Æ¥¯¤ò²òÀâ
¥¢¥×¥íー¥ÁÎÏ¤ò¹â¤á¤ëÎý½¬¤Î½¬´·²½
¥¢¥×¥íー¥Á¾åÃ£¤Ë¤Ï¡¢·ÑÂ³¤òÁ°Äó¤È¤·¤¿Îý½¬·×²è¤¬·ç¤«¤»¤Þ¤»¤ó¡£Ä¹»þ´Ö¤ÎÎý½¬¤è¤ê¤â¡¢Ã»»þ´Ö¤Ç¤â½¸Ãæ¤·¤Æ¼è¤êÁÈ¤à²ó¿ô¤òÁý¤ä¤¹¤Û¤¦¤¬¸ú²ÌÅª¤Ç¤¹¡£½µ¤Ë¿ô²ó¡¢ÌÜÅª¤òÌÀ³Î¤Ë¤·¤¿Îý½¬¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤Ç¡¢µ»½Ñ¤ÎÄêÃå¤¬¿Ê¤ß¤Þ¤¹¡£
Îý½¬¸å¤Ë¤Ï¿¶¤êÊÖ¤ê¤Î»þ´Ö¤òÀß¤±¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£À®¸ù¤·¤¿¥·¥ç¥Ã¥È¤È¥ß¥¹¤Î¸¶°ø¤òÀ°Íý¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼¡¤Î²ÝÂê¤¬ÌÀ³Î¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£´¶³Ð¤À¤±¤ËÍê¤é¤º¡¢·ë²Ì¤ò¸À¸ì²½¤¹¤ë½¬´·¤¬¾åÃ£¤ò¸å²¡¤·¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
Îý½¬ÆâÍÆ¤äÀ®²Ì¤òµÏ¿¤¹¤ë¤³¤È¤âÍ¸ú¤Ç¤¹¡£µ÷Î¥´¶¤äÀ®¸ùÎ¨¤ò½ñ¤»Ä¤¹¤³¤È¤Ç¡¢À®Ä¹¤ÎÊÑ²½¤òÇÄ°®¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¿ôÃÍ¤ä¥á¥â¤È¤·¤Æ»Ä¤¹¤³¤È¤ÇÎý½¬¤Î¼Á¤ò¸«Ä¾¤¹ºàÎÁ¤Ë¤â¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
·×²è¤Ï¸ÇÄê¤»¤º¡¢¾õ¶·¤Ë±þ¤¸¤Æ¸«Ä¾¤¹»ÑÀª¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£ÌµÍý¤Î¤Ê¤¤¥Úー¥¹¤Ç¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
▶ ¥¢¥×¥íー¥Á¤Ç´ÊÃ±¤ËÂÇ¤ÁÊ¬¤±¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¥³¥Ä¤Ï¡©¡ÉºÇ²¼¥¾ー¥ó¡É¤ò¥Þ¥¹¥¿ー¤·¤è¤¦
▶ ¥Ô¥ó¤Ë´ó¤»¤ë¥¢¥×¥íー¥Á¤ò½÷»Ò¥×¥í¤¬²òÀâ¡ª¥é¥¦¥ó¥ÉÁ°¤ËÀäÂÐ¤ä¤ë¤Ù¤´ÊÃ±¥É¥ê¥ë
¥¢¥×¥íー¥Á¥·¥ç¥Ã¥È¤Î¥ß¥¹¤ò¸º¤é¤¹¤¿¤á¤Ë°Õ¼±¤·¤¿¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È
¥¢¥×¥íー¥Á¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç¥ß¥¹¤¬Â³¤¯¤È¡¢¥Õ¥©ー¥à¤äµ»½Ñ¤Ð¤«¤êµ¤¤Ë¤Ê¤ê¤¬¤Á¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Þ¤ºÀ°¤¨¤¿¤¤¤Î¤Ï¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÆþ¤ëÁ°¤Î½àÈ÷¤Ç¤¹¡£¹½¤¨¤ëÁ°¤Ë°ìÅÙ¤À¤±¿¼¸ÆµÛ¤·¡¢ÁÀ¤¦¾ì½ê¤ò¤Ï¤Ã¤¤ê·è¤á¤ë¤À¤±¤Ç¤â¡¢Æ°¤¤¬Íî¤ÁÃå¤¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Ëè²óÆ±¤¸Î®¤ì¤ÇÂÇ¤Ä°Õ¼±¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤¬¾åÃ£¤Ø¤ÎÂè°ìÊâ¤Ç¤¹¡£
¥é¥¦¥ó¥ÉÃæ¤Ï´°àú¤òÌÜ»Ø¤¹¤è¤ê¡¢Âç¤¤Ê¼ºÇÔ¤òÈò¤±¤ë°Õ¼±¤¬¸ú²ÌÅª¤Ç¤¹¡£¡ÖÅö¤Æ¤Ë¤¤¤¯¡×¤è¤ê¤â¡Ö¿¶¤êÀÚ¤ë¡×¤³¤È¤òÍ¥Àè¤¹¤ë¤È·ë²Ì¤¬°ÂÄê¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¥ß¥¹¤¬½Ð¤¿¾ìÌÌ¤Û¤É¡¢¼¡¤Î°ìÂÇ¤Ç´ðËÜ¤ËÌá¤ë¤³¤È¤¬¥¹¥³¥¢¤ò¼é¤ë¥³¥Ä¤È¸À¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
½é¿´¼Ô¤¬ÈÈ¤·¤¬¤Á¤Ê¥¢¥×¥íー¥Á¥·¥ç¥Ã¥È¤Î¥ß¥¹
¥¢¥×¥íー¥Á¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç½é¿´¼Ô¤ËÂ¿¤¤¥ß¥¹¤È¤·¤Æ¡¢¥È¥Ã¥×¤ä¥À¥Õ¥ê¤¬µó¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¸¶°ø¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¡¢¥Üー¥ë°ÌÃÖ¤¬°ÂÄê¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤ä¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È»þ¤ÎÂÎ½ÅÇÛÊ¬¤¬Êø¤ì¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£Àµ¤·¤¤¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¡¢¥ß¥¹¤¬·«¤êÊÖ¤µ¤ì¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
´ðËÜ¤È¤·¤Æ¡¢¥Üー¥ë¤Ï¥¹¥¿¥ó¥¹Ãæ±û¤«¤ä¤ä±¦´ó¤ê¤ËÃÖ¤¡¢ÂÎ½Å¤Ïº¸Â¤ËÂ¿¤á¤ËÇÛÊ¬¤¹¤ë¤È°ÂÄê¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¾åÂÎ¤¬µ¯¤¾å¤¬¤Ã¤¿¤ê¡¢ÂÎ¤¬ÌÜÉ¸Êý¸þ¤ØÆÍ¤Ã¹þ¤ó¤À¤ê¤¹¤ë¤È¡¢¥È¥Ã¥×¤ä¥À¥Õ¥ê¤¬È¯À¸¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤¿¤áÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¥¹¥¤¥ó¥°¥Æ¥ó¥Ý¤ÎÍð¤ì¤â¥ß¥¹¤ò¾·¤¯Í×°ø¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¹¡£Â®¤¯¿¶¤í¤¦¤È¤¹¤ë°Õ¼±¤¬¶¯¤¤¤È¡¢¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤¬ÉÔ°ÂÄê¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£°ìÄê¤Î¥ê¥º¥à¤Ç¿¶¤ë°Õ¼±¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
¥ß¥¹¤ò¸º¤é¤¹¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢´ðËÜÆ°ºî¤ò°Õ¼±¤·¤¿Îý½¬¤â·ç¤«¤»¤Þ¤»¤ó¡£¥¢¥É¥ì¥¹¤äÂÎ½ÅÇÛÊ¬¤ò³ÎÇ§¤·¤Ê¤¬¤éÂÇ¤Ä¤³¤È¤Ç°ÂÄê¤·¤¿Æ°¤¤¬¿È¤Ë¤Ä¤¤Þ¤¹¡£
▶ ¥¢¥×¥íー¥Á¤Ç¡È¥¯¥êー¥ó¤Ë¥ßー¥È¡É¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡©¾åÃ£¤¹¤ë¥³¥Ä¤ò²òÀâ
▶ ¥¢¥×¥íー¥Á¤Ï¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¤ÇÂÇ¤ÁÊ¬¤±¤ë¡ª¾å¤²¤ë¡¢Å¾¤¬¤¹¤â¼«Í³¼«ºß
¥¢¥×¥íー¥Á¥·¥ç¥Ã¥È¤Î¥ß¥¹¤òËÉ¤°¥³¥Ä
¥¢¥×¥íー¥Á¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç¥ß¥¹¤ò¸º¤é¤¹¤¿¤á¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î°ì¤Ä¤¬¥¹¥¤¥ó¥°¥Æ¥ó¥Ý¤Ç¤¹¡£¿¶¤êµÞ¤°¤È¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤¬°ÂÄê¤·¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢°ìÄê¤Î¥ê¥º¥à¤òÊÝ¤Ä°Õ¼±¤¬µá¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¿¶¤êÉý¤Ë´Ø·¸¤Ê¤¯¡¢Æ±¤¸¥Æ¥ó¥Ý¤Ç¥¯¥é¥Ö¤òÆ°¤«¤¹¤³¤È¤ÇºÆ¸½À¤¬¹â¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
Îý½¬¤Ç¤Ï¡¢Æ±¤¸µ÷Î¥¤äÆ±¤¸ÂÇ¤ÁÊý¤ò·«¤êÊÖ¤¹¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£È¿Éü¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ®¸ùÂÎ¸³¤¬ÀÑ¤ß½Å¤Ê¤ë¤È¡¢¥é¥¦¥ó¥ÉÃæ¤ÎÌÂ¤¤¤¬¸º¤ê¤Þ¤¹¡£
¾åÃ£¤òÁá¤á¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¿¶¤êÊÖ¤ê¤Î»þ´Ö¤òÀß¤±¤ë¤³¤È¤¬·ç¤«¤»¤Þ¤»¤ó¡£ÂÇµå·ë²Ì¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥¹¥¤¥ó¥°Ãæ¤ÎÂÎ¤ÎÆ°¤¤ä¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Î´¶³Ð¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤³¤È¤Ç²þÁ±ÅÀ¤¬ÌÀ³Î¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Æ°²è»£±Æ¤Ê¤É¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤È¡¢µÒ´ÑÅª¤ËÆ°¤¤òÇÄ°®¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
Æü¡¹¤ÎÎý½¬¤ÇºÆ¸½À¤ò¹â¤á¤ë¤³¤È¤¬¡¢¥ß¥¹¤òËÉ¤°ºÇ¤â³Î¼Â¤ÊÊýË¡¤Ç¤¹¡£
▶ ¡È¥Ï¥ó¥É¥Õ¥¡ー¥¹¥È¡É¤¬¥ß¥¹¤Ë¤Ê¤ë!? ¥¢¥×¥íー¥Á¾åÃ£¤ÎÈë·í¤òÌÜß·¥³ー¥Á¤¬²òÀâ
▶ ¥¢¥×¥íー¥Á¤Ç¥¹¥Ô¥ó¤ò¸ú¤«¤»¤ëÊýË¡¡ª¡Ö¹½¤¨¤¬ÂçÀÚ¡×¤ÈÃË»Ò¥×¥í
ºÆ¸½À¤ò¹â¤á¤ë¥¢¥×¥íー¥Á¥·¥ç¥Ã¥È¤Î½àÈ÷¤È¤Ï
¥¢¥×¥íー¥Á¥·¥ç¥Ã¥È¤¬°ÂÄê¤·¤Ê¤¤¸¶°ø¤Ï¡¢¥¹¥¤¥ó¥°¤ÎÎÉ¤·°¤·¤À¤±¤Ç·è¤Þ¤ë¤â¤Î¤È¤Ï¸À¤¤ÀÚ¤ì¤Þ¤»¤ó¡£Æ±¤¸µ÷Î¥¤«¤éÂÇ¤Ã¤Æ¤â·ë²Ì¤¬ÊÑ¤ï¤ë¾ì¹ç¡¢¥·¥ç¥Ã¥ÈÁ°¤Î½àÈ÷¤äÈ½ÃÇ¤¬Ëè²óÂ·¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤¬±Æ¶Á¤·¤Æ¤¤¤ë¥±ー¥¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
°ÂÄê¤·¤Æ´ó¤»¤é¤ì¤ë¿Í¤Ï¡¢ÂÇ¤ÄÁ°¤Ë³ÎÇ§¤¹¤ë¹àÌÜ¤ä½àÈ÷¤ÎÎ®¤ì¤¬°ìÄê¤Ç¤¹¡£½àÈ÷¤¬À°¤¦¤³¤È¤Ç¹½¤¨¤ä¿¶¤êÉý¤¬Â·¤¤¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¡¢¥·¥ç¥Ã¥È¤ÎºÆ¸½À¤¬¹â¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£ÂÇ¤ÄÁ°¤ËÀ°¤¨¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÀ°Íý¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¥¢¥×¥íー¥Á¥·¥ç¥Ã¥È¤ò°ÂÄê¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï
¥¢¥×¥íー¥Á¥·¥ç¥Ã¥È¤¬°ÂÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ë¤Ï¡¢ÂÇ¤ÄÁ°¤Î½àÈ÷¤Ë¶¦ÄÌÅÀ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥¹¥¤¥ó¥°µ»½Ñ¤ËÍê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯Ëè²óÆ±¤¸Î®¤ì¤Ç¹½¤¨¡¢Æ±¤¸»×¹Í¤Ç¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÆþ¤ë¤³¤È¤Ç·ë²Ì¤Î¤Ð¤é¤Ä¤¤òÍÞ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£ºÆ¸½À¤Î¹â¤¤¥×¥ìー¤Ï¡¢½àÈ÷ÃÊ³¬¤ÎÀÑ¤ß½Å¤Í¤Ë¤è¤Ã¤Æ»Ù¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¥±ー¥¹¤¬Â¿¤¯¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
°ÂÄê´¶¤Î¤¢¤ë¥×¥ìー¥äー¤Ïµ÷Î¥¤ä¥é¥¤¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¤¢¤È¡¢ÁÀ¤¤¤É¤³¤í¤òÌÀ³Î¤Ë¥¤¥áー¥¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¥Üー¥ë¤Îµ°Æ»¤äÍî¤È¤·¤É¤³¤í¤ò»öÁ°¤ËÉÁ¤¯¤³¤È¤Ç¡¢ÌÂ¤¤¤¬À¸¤¸¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£È½ÃÇ¤òÀè¤Ë½ª¤ï¤é¤»¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤¬¥¹¥àー¥º¤Ê¥¹¥¤¥ó¥°¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¹¥¿¥ó¥¹¤Î·è¤áÊý¤äÁÇ¿¶¤ê¤Î²ó¿ô¤òËè²ó¤½¤í¤¨¤ë¤³¤È¤Ç°ìÄê¤Î¥Æ¥ó¥Ý¤¬¼«Á³¤È¿È¤Ë¤Ä¤¤Þ¤¹¡£Æ°¤¤ò½¬´·²½¤·¤Æ¤ª¤¯¤È¡¢¾õ¶·¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤â¥Ö¥ì¤Ë¤¯¤¯¡¢Íî¤ÁÃå¤¤¤¿´¶³Ð¤Ç¹½¤¨¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¥¢¥×¥íー¥Á¥·¥ç¥Ã¥È¤ÎÀ®¸ùÎ¨¤ò¹â¤á¤ë¤Ë¤Ïµ»½ÑÌÌ¤ÎÎý½¬¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢»öÁ°½àÈ÷¤Î¼Á¤ËÌÜ¤ò¸þ¤±¤ë¤³¤È¤âÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£Æü¡¹¤Î½àÈ÷¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤ë»ÑÀª¤¬´ó¤»¤ÎÀºÅÙ¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤¯¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
▶ ¥¢¥×¥íー¥Á¤ÎÊý¸þÀ¤ò¥¢¥Ã¥×¤µ¤»¤ë¤Ë¤Ï¡©ÂÎ¤Î±¦Â¦¤ÇÂÇ¤Ä¡ª
▶ ¥¢¥×¥íー¥Á¤Ï¶Ê¤²¤ë¤Ä¤â¤ê¤ÇÂÇ¤Ä¤¬Àµ²ò¡ªÅ¾¤¬¤·¤¿¤¤¤È¤¤ÎÂÇ¤ÁÊý¤Ï¡Ä
¥¢¥×¥íー¥Á¥·¥ç¥Ã¥ÈÁ°¤Î¾ðÊóÀ°Íý¤¬·ë²Ì¤òº¸±¦¤¹¤ë
¥¢¥×¥íー¥Á¥·¥ç¥Ã¥È¤¬°ÂÄê¤¹¤ë¿Í¤Ïµ÷Î¥¤ä¥é¥¤¡¢¥°¥êー¥ó¤Î·¹¼Ð¤È¤¤¤Ã¤¿·ë²Ì¤ËÄ¾·ë¤¹¤ëÍ×ÁÇ¤À¤±¤ò¸«¶Ë¤á¡¢È½ÃÇ¤ËÉÔÍ×¤Ê¾ðÊó¤ÏÀÚ¤êÎ¥¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¥Üー¥ë¤Î°ÌÃÖ´Ø·¸¤äÃÏÌÌ¤Î¾õÂÖ¤òÇÄ°®¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢»ÈÍÑ¤¹¤ë¥¯¥é¥Ö¤ÈÂÇ¤Á½Ð¤·¤Î¥¤¥áー¥¸¤òÀè¤Ë·è¤á¤Þ¤¹¡£½àÈ÷ÃÊ³¬¤ÇÉ¬Í×¤ÊÈ½ÃÇ¤ò½ª¤ï¤é¤»¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤Ç¡¢¥¹¥¤¥ó¥°Ãæ¤ËÌÂ¤¤¤¬À¸¤Þ¤ì¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¾ðÊó¤¬Â¿¤¹¤®¤ë¤È¡¢¹½¤¨¤ä¿¶¤êÉý¤òÈùÄ´À°¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë°Õ¼±¤¬Æ¯¤¡¢ºÆ¸½À¤¬²¼¤¬¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÊý¡¢¸«¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬Ëè²óÆ±¤¸¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢È½ÃÇ¤ÎÎ®¤ì¤â°ìÄê¤Ë¤Ê¤ê¡¢Æ±¤¸½àÈ÷¤«¤éÆ±¤¸Æ°¤¤¬ºî¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¥·¥ç¥Ã¥ÈÁ°¤ËÉ¬Í×¤Ê¾ðÊó¤òÀ°Íý¤·¡¢¹Í¤¨¤ë½ç½ø¤ò°ìÄê¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤ÇºÆ¸½À¤Î¹â¤¤·ë²Ì¤òÆÀ¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
▶ ¿¼¤¤¼Ç¤«¤é¤Î¥¢¥×¥íー¥Á¤Î¥³¥Ä¤Ï¡©¡Ö¥Ø¥Ã¥É¤ò¥È¥¥Â¦¤«¤é¡Ä¡×¿Íµ¤¥³ー¥Á¤¬²òÀâ
▶ ¼ÂÀï¤ÇÌòÎ©¤Ä¥¢¥×¥íー¥Á¥ì¥Ã¥¹¥ó¡ª½÷»Ò¥×¥í¤¬¤·¤Ã¤«¤ê´ó¤»¤é¤ì¤ë¥ï¥±¤Ï¡©
¤Þ¤È¤á
¥¢¥×¥íー¥Á¥·¥ç¥Ã¥È¤ò°ÂÄê¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ïµ»½Ñ¤Î½¬ÆÀ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÂÇ¤ÄÁ°¤Î½àÈ÷¤äÈ½ÃÇ¤Î¼Á¤ò¹â¤á¤ë¤³¤È¤¬·ç¤«¤»¤Þ¤»¤ó¡£´ó¤»Êý¤ÎÁªÂò¡¢Îý½¬¤ÎÀÑ¤ß½Å¤Í¡¢¥ß¥¹¤Ø¤Î¸þ¤¹ç¤¤Êý¤òÀ°¤¨¤ë¤³¤È¤Ç·ë²Ì¤Î¤Ð¤é¤Ä¤¤Ï¾¯¤·¤º¤ÄÍÞ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤¯¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£¤¹¤Ù¤Æ¤ò°ìÅÙ¤Ë´°àú¤Ë¤·¤è¤¦¤È¤»¤º¡¢¼«Ê¬¤Ë¹ç¤Ã¤¿½¬´·¤òÀÑ¤ß¾å¤²¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬¾åÃ£¤Ø¤Î¶áÆ»¤Ç¤¹¡£¥°¥êー¥ó¼þ¤ê¤Ë°Â¿´´¶¤¬À¸¤Þ¤ì¤ì¤Ð¡¢¥é¥¦¥ó¥ÉÁ´ÂÎ¤ÎÎ®¤ì¤â¤è¤êÎÉ¤¤¤â¤Î¤Ø¤ÈÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Ç¤·¤ç¤¦¡£