µÈÌî²È¤ÎÄ¶¿Íµ¤¥á¥Ë¥åー¸üÀÚ¤êÆÚ³Ñ¼Ñ¤¬´ü´Ö¸ÂÄêÉü³è¡ª¥°¥ë¥áYouTuber»³ºêNANA¤¬ÂçÀä»¿¡ÖµÈÌî²È¤Ç1ÈÖ»Ý¤¤¡ª¡×
¿Íµ¤¥°¥ë¥áYouTuber¤Î»³ºêNANA»á¤¬¡¢¡Ö¡ÚµÈÌî²È¡ÛÄ¶ÏÃÂê¤Î¸üÀÚ¤êÆÚ³Ñ¼ÑÄê¿©¤ò¤ª¤«¤ï¤êÌµÎÁ¤Î¤´ÈÓ¤ò¤ª¤«¤º¤Ë¼«Í³¤Ë¿©¤ÙÊüÂê¡ª´ü´Ö¸ÂÄê¤Î¥Ç¥«À¹¤êÆÚÆù¤¬¥ä¥Ð¤¹¤®¤ÆËþÊ¢¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Çú¿©½÷¡ÚÂç¿©¤¤¡Û¡×¤ÈÂê¤·¤¿Æ°²è¤ò¸ø³«¡£¤¢¤Þ¤ê¤Î¿Íµ¤¤ËÈÎÇä½ªÎ»¤ÈºÆÈÎ¤ò·«¤êÊÖ¤¹µÈÌî²È¤Î¡Ö¸üÀÚ¤êÆÚ³Ñ¼ÑÄê¿©¡×¤ò¼Â¿©¥ì¥Ó¥åー¤·¡¢¤½¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÅ°Äì²òÀâ¤·¤¿¡£
»³ºê»á¤Ï¤Þ¤º¡¢¤½¤Î°µÅÝÅª¤Ê¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë¶Ã¤¤ò¸«¤»¤ë¡£»á¤¬¡ÖÊ¬¸ü¤¹¤®¤ë¡×¤È¸ì¤ë³Ñ¼Ñ¤Ï¡¢È¤¤Ç´ÊÃ±¤ËÀÚ¤ì¤ë¤Û¤É¤Î¶Ã°ÛÅª¤Ê½À¤é¤«¤µ¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö³ú¤ó¤ÀÅÓÃ¼¤Ë¥Û¥í¥Û¥í¤È²ò¤±¤ë¡¢¤³¤ì°Ê¾å¤Ê¤¤½À¤é¤«¤¤¿©´¶¡×¤ÈÀä»¿¤·¤¿¡£
Ì£¤ï¤¤¤Î³Ë¤È¤Ê¤ë¥¿¥ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö²¦Æ»¤Î´Å¤¸¤ç¤Ã¤Ñ¤¤¥¿¥ì¡×¤ÈÉ¾²Á¡£Ç»¸ü¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¸åÌ£¤Ï¤µ¤Ã¤Ñ¤ê¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤Û¤Î¤«¤Ë¹á¤ëÀ¸Õª¤ÎÉ÷Ì£¤¬¤´ÈÓ¤ò±¿¤Ö¼ê¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤ë¤ÈÊ¬ÀÏ¤¹¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÉÕ¤±¹ç¤ï¤»¤Î¡Ö¤Í¤®¥éーÌý¡×¤¬¤³¤ÎÄê¿©¤Î´°À®ÅÙ¤ò°ìÁØ¹â¤á¤Æ¤¤¤ë¤È»ØÅ¦¡£¡Ö¹¶·âÅª¤Ê¤Í¤®¥éーÌý¤Ç¡¢´Å¤¸¤ç¤Ã¤Ñ¤¯¤Æ¤µ¤Ã¤Ñ¤ê¤Ê³Ñ¼Ñ¤Î»ÝÌ£¤¬²¿ÇÜ¤Ë¤âÄ·¤Í¾å¤¬¤ë¡×¤È¡¢¤½¤ÎÀäÌ¯¤ÊÌ£¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¾Î»¿¤·¤¿¡£
Æ°²è¤Î¸åÈ¾¤Ç¤Ï¡¢¤ª¤«¤ï¤ê¤·¤¿¤´ÈÓ¤Î¾å¤Ë»Ä¤ê¤Î³Ñ¼Ñ¤È¶ñºà¡¢¥¿¥ì¤ò¤¹¤Ù¤Æ¾è¤»¤ÆÆÃÀ½¤Î¡Ö³Ñ¼ÑÐ§¡×¤òºîÀ®¡£³Ñ¼Ñ¡¢»Ý¥À¥ì¡¢¤Í¤®¥éーÌý¤¬°ìÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡Ö¥°¥ë¥á²Ð»³¡×¤òÁ°¤Ë»êÊ¡¤ÎÉ½¾ð¤ò¸«¤»¡¢¡ÖÁ´¤Æ¡Ê¤Î»ÝÌ£¡Ë¤¬Í»¹ç¤·¤ÆºÇ¹â¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£»á¤Ï¡¢¤³¤Î¥á¥Ë¥åー¤ò¡Öº£Ç¯1°Ì¡×¤È°ÌÃÖÉÕ¤±¡¢¤½¤Î¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤Î¹â¤µ¤ò²þ¤á¤Æ¶¯Ä´¤·¤¿¡£
È¤¤Ç¤È¤í¤±¤ë³Ñ¼Ñ¡¢¤´ÈÓ¤È¤ÎÁêÀÈ´·²¤Î¥¿¥ì¡¢¤½¤·¤Æ¿©´¶¤ÈÉ÷Ì£¤ËÊÑ²½¤ò¤â¤¿¤é¤¹¤Í¤®¥éーÌý¡£¤³¤ì¤é¤¬»°°Ì°ìÂÎ¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤ë±ü¿¼¤¤Ì£¤ï¤¤¤³¤½¤¬¡¢Â¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ò¼æ¤¤Ä¤±¡¢Çä¤êÀÚ¤ìÂ³½Ð¤È¤Ê¤ëÍýÍ³¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¡£´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç¤ÎÉü³è¤È¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ëÊý¤ÏÁá¤á¤ËÅ¹ÊÞ¤ØÂ¤ò±¿¤Ö¤³¤È¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤¹¤ë¡£
