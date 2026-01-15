¡ÚÂ®Êó¡Û¶¯À©¼¹¹Ô¤ËË¬¤ì¤¿¼¹¹Ô´±¤¬ÃË¤Ë»É¤µ¤ì¤ë¡¡ÃË¤Ï¥¬¥¹¥Ü¥ó¥ÙÇúÈ¯¤µ¤»Æ¨Áö¤â¡Ä¿ÈÊÁ³ÎÊÝ¡¡Åìµþ¡¦¿ùÊÂ¶è
15Æü¸áÁ°10»þ¤¹¤®¡¢Åìµþ¡¦¿ùÊÂ¶è¤Î¥¢¥Ñ¡¼¥È¤Ç¡¢¶¯À©¼¹¹Ô¤ËË¬¤ì¤¿¼¹¹Ô´±2¿Í¤¬¡¢ÃË¤Ë»É¤µ¤ì¤ë»ö·ï¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¼¹¹Ô´±1¿Í¤¬°Õ¼±ÉÔÌÀ¤Î½ÅÂÎ¤Ç¡¢ÃË¤Ï¤½¤Î¸å¡¢¥¬¥¹¥Ü¥ó¥Ù¤òÇúÈ¯¤µ¤»¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¿ÈÊÁ¤ò³ÎÊÝ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÁÜºº´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¸áÁ°10»þ¤¹¤®¡¢¿ùÊÂ¶èÏÂÀô¤Î¥¢¥Ñ¡¼¥È¤Î°ì¼¼¤ò¶¯À©¼¹¹Ô¤Î¤¿¤á¤ËË¬¤ì¤¿¼¹¹Ô´±¤ÎÃËÀ¤é2¿Í¤¬¡¢¤³¤ÎÉô²°¤Î½»¿Í¤È¤ß¤é¤ì¤ëÃË¤Ë»É¤µ¤ì¤ë»ö·ï¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¼¹¹Ô´±2¿Í¤ÇÉô²°¤òË¬¤ì¤¿¤È¤³¤í¡¢ÃË¤¬ÆÍÁ³¿ÏÊª¤Ç»É¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¡¢ÃË¤Ï¥¬¥¹¥Ü¥ó¥Ù¤òÇúÈ¯¤µ¤»Æ¨Áö¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¡¢¿ÈÊÁ¤ò³ÎÊÝ¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
»É¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¼¹¹Ô´±2¿Í¤Ç¡¢¤³¤Î¤¦¤ÁÃËÀ1¿Í¤¬°Õ¼±ÉÔÌÀ¤Î½ÅÂÎ¤È¤Ê¤ê¡¢¤â¤¦1¿Í¤Ï·Ú½ý¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¸½ºß¡¢·Ù»ëÄ£¤¬¾Ü¤·¤¤¾õ¶·¤òÄ´¤Ù¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢Åìµþ¾ÃËÉÄ£¤¬¾Ã²Ð³èÆ°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸½¾ì¤Ï¡¢µþ²¦°æ¤ÎÆ¬Àþ±ÊÊ¡Ä®±Ø¤«¤é800¥á¡¼¥È¥ë¤Û¤É¤Î½»Âð³¹¤Ç¤¹¡£