ローソンストア100は、ストアコンセプト「あたらしい・おいしい・うれしい」の、「おいしい」、「うれしい」の一環として、昨年5月に実施し大きな反響を得たブランド20周年記念復刻商品「悪魔のおにぎり」を筆頭に、“一度食べたら止まらないやみつき系メニュー”を集めたフェア「やみつきチャレンジ」を、1月14日から1月27日までの14日間、開催する。

同企画では、「ガーリック」や「めんつゆ（悪魔系）」「マヨネーズ」などの背徳感と満足感を兼ね備えた味付けや、「もっちり」「ザクザク」といった食感にこだわったオリジナル商品10品を展開する。

寒さが厳しくなる1月に、“つい手が伸びてしまう”“また食べたくなる”ようなやみつき商品を届ける。

物価高が続くなか、日常の食事には「価格」だけでなく、「価格以上の満足感」や「また食べたくなるおいしさ」、「ちょっとした楽しさ」を求める声が高まっている。実際に、昨年5月に実施したブランド20周年記念復刻商品「悪魔のおにぎり」は、やみつきになる味わいが支持され、多くの消費者から好評を得た。

こうした背景を踏まえ、ローソンストア100では、“一度食べたら止まらない”商品を集めた「やみつきチャレンジ」を企画。「やみつきチャレンジ」では、その系譜を受け継ぐ商品群をまとめて展開し、全力で消費者の“うれしい”を応援する。

「悪魔のおにぎり」は、めんつゆで炊き込んだご飯に、天かす・青ねぎ・青のりを混ぜ込んだ、シンプルながらも後を引く味わいのおにぎり。口に入れた瞬間に広がるだしの旨みと、天かすのコクが重なり、一口、もう一口と食べ進めてしまう“やみつき感”が特長となっている。



「悪魔のパスタ 旨辛トマトガーリックソース」

「悪魔のパスタ 旨辛トマトガーリックソース」は、ガーリックの香ばしさとピリッとした辛みを効かせた、食欲を刺激するトマトガーリックソースのパスタ。にんにくの風味とトマトソースが絡み合い、濃厚なのに箸が止まらない、悪魔的なおいしさに仕上げた。

「やみつき悪魔の焼きそばパン」は、醤油焼きそばのたれとめんつゆで炒めた焼きそばをロールパンでサンドし、天かす、あおさ、めんつゆ、マヨネーズを混ぜてトッピングした、悪魔的なおいしさの焼きそばパン。背徳感のある味わいがクセになる一品となっている。



「やみつき焼そば」

「やみつき焼そば」は、“悪魔のおにぎり”の味わいを焼そばで再現した。めんつゆ味の焼そばに天かすとあおさをたっぷりトッピングし、香ばしさと旨みが重なる、食べ進めるほどにハマる味わいに仕上げた。



「明太チーズソースのガーリックオムライス」

「明太チーズソースのガーリックオムライス」は、ガーリックの香りを効かせたライスに玉子焼きをのせ、チーズソースとからし明太子をトッピングした。にんにくのコク、チーズのまろやかさ、明太子の塩味が重なり合う、満足感の高いやみつきメニューとなっている。



「ガーリックトーストサンド」

「ガーリックトーストサンド」は、ガーリックバターを染み込ませたトーストで、モツァレラチーズのホワイトソース和えと、ハム・スライスチーズ・フライドガーリックをサンドした。ひと口かじると広がるにんにくの香ばしさとコクで、シンプルながらも記憶に残る味わいとなっている。

「愛する紅しょうがパン」は、紅しょうがの辛みと、マヨネーズのまろやかさがクセになるパンで。紅しょうが好きにはたまらない、気づけばまた食べたくなるやみつき商品となっている。

「もっちり食感！黒糖蒸しパン」は、ひと口で違いが分かる、驚くほどもっちりとした食感が特長の黒糖蒸しパン。黒糖のやさしい甘さと独特の弾力が、噛むほどにクセになる。



「ザクザクデニッシュ」

「ザクザクデニッシュ」は、表面にトッピングしたザラメのザクザク食感がやみつきになるデニッシュとなっている。

「ホイップで食べるシフォンケーキ」は、ふんわり軽いシフォンケーキに、たっぷりのホイップクリームを絞った。ホイップ好きにはたまらないスイーツとなっている。

「ローソンストア100らしい“一度食べたら忘れられない味”」を改めて届けたいという想いから、同企画を実施する。価格だけでなく、味や満足感でも選ばれる存在を目指し、日常の中にちょっとしたワクワクを提供していく考え。

［小売価格］

悪魔のおにぎり：167円

悪魔のパスタ 旨辛トマトガーリックソース：430円

やみつき悪魔の焼きそばパン：135円

やみつき焼そば：300円

明太チーズソースのガーリックオムライス：430円

ガーリックトーストサンド：360円

愛する紅しょうがパン：140円

もっちり食感！黒糖蒸しパン：127円

ザクザクデニッシュ：127円

ホイップで食べるシフォンケーキ：279円

（すべて税込）

［発売日］1月14日（水）

ローソンストア100＝https://store100.lawson.co.jp