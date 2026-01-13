エヌビディア、AMD両社が採用…世界シェア6割近くを誇る「日本の半導体検査装置メーカー」の名前

世界的に急成長をとげている半導体市場。ここ日本にも、半導体を検査する装置で世界トップシェアを誇る企業が存在する。時価総額10兆円を超え、業界首位に迫ろうとしているこの企業について、東洋経済新報社編集委員で、著書に『日本人が知らない!! 世界シェアNo.1のすごい日本企業』がある田宮寛之氏が深堀りする。

半導体検査装置で世界トップシェア

アドバンテストは半導体を検査する装置を製造しており、世界シェアは58％を誇る。

半導体製造工程の最終段階では、半導体チップを一つずつチェックしていく。半導体チップに一定の信号を入力し、期待通りの反応が出るかどうかで不良品かどうかを確認する。

生成AIの演算処理に使用されるGPU（画像処理半導体）の世界トップメーカーは米国エヌビディア。そのエヌビディアはアドバンテストの検査装置のみを使用している。エヌビディアの競合である米AMDが検査に使うテスターも、すべてアドバンテスト社製だ。

GPUは従来の半導体より構造が複雑なため、テスト項目が増える上にテスト時間も増加する。その分、検査装置の需要が高まることになる。

業界2位の米国テラダインもすぐれた検査機器を製造しているが、アドバンテストには歯が立たない。

半導体メーカーはアドバンテストの検査機器を前提にしてテストプログラムを確立している。問題がなければリスクを冒してまで検査機器を変えることはないので、GPU市場ではしばらくの間、アドバンテストの独占が続くだろう。

今後の成長が見込まれる「SLT」事業

アドバンテストは、1954年に逓信省電気試験所出身の武田郁夫が計測器メーカー・タケダ理研工業を創業したことに始まる。

半導体検査装置に参入したのは1972年。1985年に社名をアドバンテストに変更した。アドバンテストとは「Advanced Test Technology」からの造語。高度なテストの技術を持つ企業という意味だ。

1985年にはいったん半導体試験装置市場における世界トップシェアを獲得したが、その後2位となり、2011年に業界3位の米ベリジーを買収して世界シェアトップに返り咲いた。

アドバンテストが狙うのは、半導体製造における検査だけにとどまらない。半導体などの電子部品が、実際に最終製品や使用環境でどのように動作するかを評価する「システム・レベル・テスト（SLT）」事業にも力を入れている。

SLTというのは、実際の使用が想定されるシステム環境を構築し、その環境に対象物を置いて実行するテストのこと。例えば半導体がスマートフォンに組み込まれた状況での動作をテストし、半導体単体のテストではチェックしきれない問題点を探し出す。

これまでSLTが必要な製品は、パソコンやスマートフォンなどに限られていたが、今後は、電気自動車向けの拡大が見込まれる。自動車は人命にかかわるので、実際に運転されている状況を想定した試験が必要だ。

企業・事業の買収も積極的に手がける

SLT事業を拡大するためにアドバンテストは近年、企業や事業の買収を進めている。

2018年には米アストロニクス社からSLT事業を買収、2020年にはSLT用の温度制御装置などを手がける米イサイ社を買収した。今後は半導体検査装置とSLTを組み合わせて顧客に提供するパターンが増えていくだろう。

また、産業機械や自動車、家電などにパワー半導体が使用されることが増えているため、2022年にはイタリアのCREA社を買収した。同社はパワー半導体用試験装置の大手メーカーで、その製品は各国の半導体メーカーに採用されている。

投資関連記事をもっと読む→「脱中国依存」が国策となった「レアアース関連銘柄5選」…南鳥島採掘に向け注目される日本企業の名前

アドバンテスト（6857）

・本社：東京都千代田区

・売上高：7797億円

・純利益：1611億円

・資本金：323億円

・創業年：1954年

・従業員数：7001人

・上場市場：東証プライム

（業績は2025年3月期）

【もっと読む】「脱中国依存」が国策となった「レアアース関連銘柄5選」…南鳥島採掘に向け注目される日本企業の名前