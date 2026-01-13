イスラエル大統領「ガザ変える絶好の機会」…米主導の和平計画進展に期待
読売新聞インタビュー
【エルサレム＝福島利之】イスラエルのイツハク・ヘルツォグ大統領（６５）が１１日、エルサレムの大統領公邸で読売新聞のインタビューに応じた。
米国のトランプ大統領が主導したパレスチナ自治区ガザを巡る２０項目の和平計画について、「ガザと中東地域の未来を変えるための絶好の機会だ」と述べ、進展に期待を示した。イスラム主義組織ハマスの武装解除には武力行使も辞さない構えを示した。
ヘルツォグ氏は、２０２３年１０月のガザでの戦闘開始以来、読売新聞など日本メディアの取材に初めて応じた。イスラエルでは、首相が政治的な実権を握る一方、大統領は国家元首として象徴的な位置づけとなっている。
昨年１０月に停戦合意が発効したガザでの戦闘について、ヘルツォグ氏は「人質を取り戻し、ハマスの地下の大規模なテロ施設を解体した」と成果を強調した。「ハマスを武装解除すれば、ガザの子供たちにより良い未来をもたらすことができる」との考えを示した。
ハマスの武装解除を巡っては「どのように解除するかが問題だ」と指摘した。ガザの治安維持のため多国籍での編成が見込まれる「国際安定化部隊」（ＩＳＦ）の活用や、イスラエルが武力で武装解除することを排除しない姿勢を示した。
イスラエルは、ガザのほか、戦線をレバノン、イラン、イエメンに拡大させている。ヘルツォグ氏は「イスラエルは戦争を望んだわけではなく、国家と国民を守るため戦った」と語り、自国の立場を正当化した。
イランに「変化を願う」が「国民に委ねるべきだ」
イランの反政府デモについて、ヘルツォグ氏は「イランは国民を飢えさせ、世界中にテロを拡散している。将来、何らかの変化が訪れることを願う」と言及した。その上で、イランの今後は「イラン国民に委ねるべきだ」と述べた。
◆イツハク・ヘルツォグ（Ｉｓａａｃ Ｈｅｒｚｏｇ）＝１９６０年、テルアビブ生まれ。弁護士を経て、２００３年に国会議員（労働党）に当選。住宅建設相や福祉相などを経て、１３年から労働党党首を務めた。２１年に第１１代大統領に就任した。父ハイム氏は、第６代大統領を務めた。