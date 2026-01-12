アルバルク東京が第101回天皇杯優勝…シーホース三河を下し14大会ぶり3度目の頂点

1月12日、国立代々木競技場第一体育館で『第101回天皇杯 全日本バスケットボール選手権大会』男子決勝が行われ、アルバルク東京とシーホース三河が対戦。A東京が72－64で勝利し、14大会ぶり3度目の優勝を果たした。

試合序盤は一進一退の立ち上がりとなったが、同残り4分に久保田義章を投入した三河がハイテンポなボール回しで敵陣を攻略するなどペースをつかみ、三河5点リードの15－20で第1クォーターを終了。

続く第2クォーターは一転して、A東京の福澤晃平と小酒部泰暉が立て続けに3ポイントシュートを決めて詰め寄ると、一気に12－0のランで逆転に成功した。三河は第2クォーター開始1分20秒以降にターンオーバー4本、わずか4得点と停滞。攻守に我慢強く試合を進めたA東京が10分間で25－10と試合をひっくり返し、40－30で前半を終えた。

2ケタ点差で迎えたハーフタイム明けの後半は、互いにスコアを伸ばせない重い入りとなったなか、三河はダバンテ・ガードナーがインサイドでの得点源となり、攻守にチームを支える西田優大も要所でミドルショットを沈め加点。攻勢を強めた三河が51－48と3点差に詰め寄って、最後の10分に突入した。

勝負の第4クォーターは、A東京がセバスチャン・サイズを起点に8－0のランで2ケタ点差まで離し、三河が懸命に追いかける展開。同残り4分に一時6点差となったが、リードするA東京がすかさずタイムアウトをとり、直後にマーカス・フォスターとライアン・ロシターの連続得点で再び2ケタ10点差に。最後は三河の反撃を許さず頂点に立った。

■試合結果



アルバルク東京 72－64 シーホース三河



東京｜15｜25｜11｜21｜＝72



三河｜20｜10｜18｜16｜＝64