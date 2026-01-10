塁さん、我空さん、自分。死闘を制して初V王手も…プロ内定の神村学園14番は猛省「ここ１年で１番良くなかった」 イニエスタに近付くために【選手権】
［高校選手権・準決勝］神村学園（鹿児島）１（９PK８）１ 尚志（福島）／１月10日／MUFGスタジアム（国立競技場）
インターハイの準決勝と同じカードになったなか、神村学園は開始５分で先制を許すも、73分に日郄元（３年）が同点弾を奪取。PK戦に持ち込んだ末に激闘を制し、選手権初制覇、インターハイとの２冠に王手をかけた。
勝負を分けたのは本当にわずかな差だった。福島和毅（３年／アビスパ福岡入団内定）は、夏のリベンジを誓い「打倒神村」を掲げていた尚志について、こう語った。
「夏と比べて強度が上がっていたし、チームとして組織力が上がって、全員が上手かったです。今日は勝ったけど、内容的には負けたので、めちゃくちゃ強くなっているなと感じました。昨日、相手に関する記事を見て、『神村とやるために』みたいなものも見たので、リベンジに燃えてくるだろうなと警戒していました」
司令塔を担う福島は、随所で抜群のボールコントロールを見せ、チームのリズムを生み出した。ただ、自己評価は極めて低い。
「リスクを恐れて縦パスとか、そういう攻撃的なプレーが少なかったのは良くなかったと思います。警戒されているとかはあまり感じなかったんですけど、今日はミスが多くて、ここ１年くらいで個人として１番良くなかったかなと思います」
背番号は14。これまでに大迫塁（セレッソ大阪）や名和田我空（ガンバ大阪）が背負ってきた神村学園のエースナンバーだ。
「神村の14は我空さんや塁さんが着けてきていて、他の番号と見られ方も違うので、立ち振る舞いやプレーで違いを見せていかないといけないと感じています」
選手権後、活躍の舞台をJリーグ移す。スペイン代表の英雄アンドレス・イニエスタが目標で、「ボールの運び方や持ち方。派手なフェイントはしないけど、かわしていくので、そういうところは動画を見て参考にしている」という福島は、先達が成し遂げられなかった選手権優勝を果たした上で、プロの世界に進めるか。
あと１勝。１月12日に国立で行なわれる決勝で、鹿島学園（茨城）と相まみえる。
取材・文●有園僚真（サッカーダイジェストWeb編集部）
