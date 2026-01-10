【一番くじ ホロライブ ～Villain Style～】 1月10日 順次発売 価格：1回850円

BANDAI SPIRITSは、ハズレなしのキャラクターくじ「一番くじ ホロライブ ～Villain Style～」を1月10日より順次発売する。価格は1回850円。

本商品は、女性VTuberグループ「ホロライブ」所属のタレントをモチーフにした一番くじ。ヴィランテーマのオリジナル衣装を纏った白上フブキさん、大神ミオさん、角巻わためさん、獅白ぼたんさんのフィギュアが登場。描き起こしイラストを元に衣装の細部まで作り込まれている。

その他に、白上フブキさん、大神ミオさん、角巻わためさん、獅白ぼたんさんの描き起こしイラストを使用したB5サイズの「アクリルビジュアルボード」や、「オーロラアクリルスタンド」、「アクリルチャーム」などがラインナップしている。

ラストワン賞は、全8種の描き起こしイラストとオリジナル衣装の設定資料が収められたブックレットとなっている。

「一番くじ ホロライブ ～Villain Style～」ラインナップ

【各等賞一覧】

白上フブキ賞：白上フブキ フィギュア

大神ミオ賞：大神ミオ フィギュア

角巻わため賞：角巻わため フィギュア

獅白ぼたん賞：獅白ぼたん フィギュア

白上フブキ アクリルボード賞：白上フブキ アクリルビジュアルボード

大神ミオ アクリルボード賞：大神ミオ アクリルビジュアルボード

角巻わため アクリルボード賞：角巻わため アクリルビジュアルボード

獅白ぼたん アクリルボード賞：獅白ぼたん アクリルビジュアルボード

ちょこのっこ賞：ちょこのっこフィギュア

缶バッジ賞：缶バッジセット

アクリルスタンド賞：オーロラアクリルスタンド

アクリルチャーム賞：アクリルチャーム

推したい名！賞：推したい名！ラバーチャーム

ラストワン賞：ブックレット

ダブルチャンスキャンペーン：ちょこのっこフィギュア4体セット

ダブルチャンスキャンペーン

期間：発売日～4月末日

「ちょこのっこフィギュア4体セット」が当たるダブルチャンスキャンペーンが開催される。全1種類で、当選数は50セット。

(C) COVER

※発売日は流通により前後する場合があります。