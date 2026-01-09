Image:Amazon.co.jp

こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。

Amazon（アマゾン）で毎日開催されているタイムセール。

本日2026年1月9日は、ASUS製4Kビジネスモニター「VA27UCPS（27インチ）」がお得に登場しています。

■この記事で紹介している商品

【Amazon.co.jp限定】 ASUSモニター / VA27UCPS - 27インチ / 4K UHD (3840 x 2160) / IPSパネル / 99% sRGB/HDR-10 / USB-C 65W給電 / 高さ調整 縦横回転機能付き/ステレオスピーカー/フリッカーフリー/ブルーライトフィルター/エルゴノミクスデザイン/壁掛け対応/環境サスティナビリティ/国内正規品/5年保証/ 25,800円 （41%オフ） Amazonで見る PR PR

過去最安値！ USB-C給電を備えたASUSの27インチ高解像度モニターがAmazonで41％オフの大特価に！

4K UHD（3840×2160）解像度と178度の広視野角を備えたIPSパネル採用のASUS（エイスース）製ビジネスモニター「VA27UCPS（27インチ）」が、現在Amazonで41％オフと過去最安値に！ USB-Cによる65W給電にも対応し、作業環境を一気に効率化できますよ。

27インチの大画面に4K UHD（3840×2160）を表示でき、水平・垂直ともに178度の広視野角で色変化が少ないのが特長。HDR-10対応により、白はより明るく、黒はより深く描写します。

99％ sRGBカバー率で、テキスト作業から写真・動画視聴まで幅広く対応。ノングレア仕様、350cd/m²の輝度、コントラスト比1,000:1と、性能面でもしっかりしたスペックを実現しています。

USB-C一本で給電までできる！ このモニターを中心にPC環境を整えよう

USB-C×1は、映像出力・データ転送・65W給電をケーブル1本で実現。HDMI 2.0、DisplayPort 1.4、USB 3.2 Gen1×4のUSBハブも備え、接続の煩雑さを解消します。

チルト・ピボット・スイベル・高さ調整対応のエルゴノミクス設計で、壁掛けにも対応。フリッカーフリー、ブルーライト軽減により、目の負担を抑えた快適な作業環境を構築できます。

内蔵ステレオスピーカーも搭載しているのも便利ですよ。

